Phát động dự án "Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư"

Nhằm đồng hành cùng phụ nữ chủ động phát hiện sớm nguy cơ ung thư và tăng cường kết nối các nguồn lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Long Châu cùng các đối tác y tế chính thức phát động dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng "Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư".

Toàn cảnh Lễ phát động dự án “Vì Phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư”

Phường Xuân Hòa đầu tư gần 9,5 tỷ đồng cải tạo 10 tuyến hẻm

UBND phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, sửa chữa 10 tuyến hẻm trên địa bàn với tổng chiều dài gần 1,7 km, vốn đầu tư 9,5 tỉ đồng từ ngân sách.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án cải tạo, sửa chữa các cụm hẻm tại phường Xuân Hòa

Kỷ niệm 130 năm thành lập Trường Quốc học - Huế (23/10/1896 - 23/10/2026)

Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đã tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Đây là dấu mốc ý nghĩa, tôn vinh truyền thống vẻ vang của ngôi trường có bề dày lịch sử, đồng thời tri ân các thế hệ thầy cô giáo, cựu học sinh đã góp phần xây dựng và phát triển nhà trường.

Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập Trường Quốc Học - Huế và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

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