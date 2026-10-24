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Phát động dự án “Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư” | Thời sự trưa HTV ngày 24/10/2026

Thời sự
MC ZI

Thời sự trưa HTV - Ngày 24/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Phát động dự án "Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư"

Nhằm đồng hành cùng phụ nữ chủ động phát hiện sớm nguy cơ ung thư và tăng cường kết nối các nguồn lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Long Châu cùng các đối tác y tế chính thức phát động dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng "Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư".

Phát động dự án “Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư” | Thời sự trưa HTV ngày 23/10/2026 - Ảnh 1.

Toàn cảnh Lễ phát động dự án “Vì Phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư”

Phường Xuân Hòa đầu tư gần 9,5 tỷ đồng cải tạo 10 tuyến hẻm

UBND phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, sửa chữa 10 tuyến hẻm trên địa bàn với tổng chiều dài gần 1,7 km, vốn đầu tư 9,5 tỉ đồng từ ngân sách.

Phát động dự án “Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư” | Thời sự trưa HTV ngày 23/10/2026 - Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án cải tạo, sửa chữa các cụm hẻm tại phường Xuân Hòa

Kỷ niệm 130 năm thành lập Trường Quốc học - Huế (23/10/1896 - 23/10/2026)

Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đã tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Đây là dấu mốc ý nghĩa, tôn vinh truyền thống vẻ vang của ngôi trường có bề dày lịch sử, đồng thời tri ân các thế hệ thầy cô giáo, cựu học sinh đã góp phần xây dựng và phát triển nhà trường.

Phát động dự án “Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư” | Thời sự trưa HTV ngày 23/10/2026 - Ảnh 3.

Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập Trường Quốc Học - Huế và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 24/10/2026.

Danh sách tập

Nhà trọ an toàn, gắn kết cộng đồng | Thời sự trưa HTV ngày 23/10/2026

Nhà trọ an toàn, gắn kết cộng đồng | Thời sự trưa HTV ngày 23/10/2026

Thời sự 14:39 23/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 23/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất | Thời sự trưa HTV ngày 21/10/2026

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất | Thời sự trưa HTV ngày 21/10/2026

Thời sự 17:02 21/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 21/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm | Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026

Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm | Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026

Thời sự 16:33 20/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 20/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Quốc hội xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng | Thời sự trưa HTV ngày 18/10/2026

Quốc hội xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng | Thời sự trưa HTV ngày 18/10/2026

Thời sự 15:11 18/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 18/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026

Thời sự 15:09 16/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh | Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026

Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh | Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026

Thời sự 15:36 15/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 15/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhận gói tài trợ nghiên cứu A.I. trị giá 12 tỷ đồng | Thời sự trưa HTV ngày 14/10/2026

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhận gói tài trợ nghiên cứu A.I. trị giá 12 tỷ đồng | Thời sự trưa HTV ngày 14/10/2026

Thời sự 11:35 14/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 14/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Không chủ quan với khối u| Thời sự trưa HTV ngày 13/10/2026

Không chủ quan với khối u| Thời sự trưa HTV ngày 13/10/2026

Thời sự 14:33 13/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 13/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Liên tục nhiều ca sốt mò nguy kịch | Thời sự trưa HTV ngày 12/10/2026

Liên tục nhiều ca sốt mò nguy kịch | Thời sự trưa HTV ngày 12/10/2026

Thời sự 15:28 12/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 12/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Bất động sản số Việt Nam - Công nghệ kiến tạo tương lai minh bạch | Thời sự trưa HTV ngày 11/10/2026

Bất động sản số Việt Nam - Công nghệ kiến tạo tương lai minh bạch | Thời sự trưa HTV ngày 11/10/2026

Kinh tế 14:15 11/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 11/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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