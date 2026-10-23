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Nhà trọ an toàn, gắn kết cộng đồng | Thời sự trưa HTV ngày 23/10/2026

Thời sự
MC ZI

Thời sự trưa HTV - Ngày 23/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Nhà trọ an toàn, gắn kết cộng đồng

Tại các địa bàn tập trung đông công nhân ở phía Bắc TP. Hồ Chí Minh, nhà trọ không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú mà còn là nơi trực tiếp gắn với đời sống, an ninh và sinh hoạt của người lao động. Vì vậy, xây dựng nhà trọ an toàn, văn minh đang đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa chủ nhà trọ, người thuê trọ và chính quyền địa phương.

Nhà trọ an toàn, gắn kết cộng đồng | Thời sự trưa HTV ngày 23/10/2026- Ảnh 1.

Xây dựng môi trường nhà trọ an toàn, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và gắn kết cộng đồng công nhân lao động

Lotte và Phát Đạt chính thức khởi công dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm

Sáng nay 23/10, liên doanh giữa Tập đoàn Lotte Hàn Quốc và Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã chính thức tổ chức lễ khởi công dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm tại Phân khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Nhà trọ an toàn, gắn kết cộng đồng | Thời sự trưa HTV ngày 23/10/2026- Ảnh 2.

Lotte và Phát Đạt chính thức khởi công dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh.

Nutricare vào Top 5 công ty thực phẩm uy tín ngành sữa

Sau 16 năm phát triển, Nutricare tiếp tục ghi nhận bước tiến về uy tín trên thị trường khi được xếp vào Top 10 Công ty thực phẩm uy tín năm 2026, ngành sữa. Đáng chú ý, doanh nghiệp vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng năm nay.

Nhà trọ an toàn, gắn kết cộng đồng | Thời sự trưa HTV ngày 23/10/2026- Ảnh 3.

Ngày hiến máu tình nguyện Herbalife 2026 lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cứu chữa người bệnh

 Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 23/10/2026.

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Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất | Thời sự trưa HTV ngày 21/10/2026

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất | Thời sự trưa HTV ngày 21/10/2026

Thời sự 17:02 21/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 21/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm | Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026

Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm | Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026

Thời sự 16:33 20/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 20/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Quốc hội xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng | Thời sự trưa HTV ngày 18/10/2026

Quốc hội xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng | Thời sự trưa HTV ngày 18/10/2026

Thời sự 15:11 18/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 18/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026

Thời sự 15:09 16/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh | Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026

Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh | Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026

Thời sự 15:36 15/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 15/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhận gói tài trợ nghiên cứu A.I. trị giá 12 tỷ đồng | Thời sự trưa HTV ngày 14/10/2026

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhận gói tài trợ nghiên cứu A.I. trị giá 12 tỷ đồng | Thời sự trưa HTV ngày 14/10/2026

Thời sự 11:35 14/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 14/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Không chủ quan với khối u| Thời sự trưa HTV ngày 13/10/2026

Không chủ quan với khối u| Thời sự trưa HTV ngày 13/10/2026

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(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 13/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Liên tục nhiều ca sốt mò nguy kịch | Thời sự trưa HTV ngày 12/10/2026

Liên tục nhiều ca sốt mò nguy kịch | Thời sự trưa HTV ngày 12/10/2026

Thời sự 15:28 12/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 12/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Bất động sản số Việt Nam - Công nghệ kiến tạo tương lai minh bạch | Thời sự trưa HTV ngày 11/10/2026

Bất động sản số Việt Nam - Công nghệ kiến tạo tương lai minh bạch | Thời sự trưa HTV ngày 11/10/2026

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(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 11/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh cảnh báo 122 điểm ngập mùa mưa | Thời sự trưa HTV ngày 7/10/2026

TP. Hồ Chí Minh cảnh báo 122 điểm ngập mùa mưa | Thời sự trưa HTV ngày 7/10/2026

Thời sự 15:21 07/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 7/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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