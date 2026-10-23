Nhà trọ an toàn, gắn kết cộng đồng | Thời sự trưa HTV ngày 23/10/2026

Nhà trọ an toàn, gắn kết cộng đồng

Tại các địa bàn tập trung đông công nhân ở phía Bắc TP. Hồ Chí Minh, nhà trọ không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú mà còn là nơi trực tiếp gắn với đời sống, an ninh và sinh hoạt của người lao động. Vì vậy, xây dựng nhà trọ an toàn, văn minh đang đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa chủ nhà trọ, người thuê trọ và chính quyền địa phương.

Xây dựng môi trường nhà trọ an toàn, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và gắn kết cộng đồng công nhân lao động

Lotte và Phát Đạt chính thức khởi công dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm

Sáng nay 23/10, liên doanh giữa Tập đoàn Lotte Hàn Quốc và Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã chính thức tổ chức lễ khởi công dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm tại Phân khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Lotte và Phát Đạt chính thức khởi công dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh.

Nutricare vào Top 5 công ty thực phẩm uy tín ngành sữa

Sau 16 năm phát triển, Nutricare tiếp tục ghi nhận bước tiến về uy tín trên thị trường khi được xếp vào Top 10 Công ty thực phẩm uy tín năm 2026, ngành sữa. Đáng chú ý, doanh nghiệp vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng năm nay.

Ngày hiến máu tình nguyện Herbalife 2026 lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cứu chữa người bệnh