Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất | Thời sự trưa HTV ngày 21/10/2026

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất

Chiều 20/10 tại Hà Nội, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ông Datuk Lokman Hakim Ali, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia.

Toàn cảnh phiên Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất diễn ra vào chiều 20/10 tại Hà Nội

Học sinh tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực trên không gian mạng

Từ những lời bình luận xúc phạm, hành vi "bóc phốt", hùa theo đám đông trên mạng xã hội, mâu thuẫn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng ngoài đời thực. Tại Trường THCS Võ Trường Toản, TP. Hồ Chí Minh, phiên tòa giả định về phòng, chống bạo lực trên không gian mạng đã giúp hơn 700 học sinh nhận diện những hành vi vi phạm pháp luật và hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân khi tham gia mạng xã hội.

Hơn 700 học sinh Trường THCS Võ Trường Toản theo dõi phiên tòa giả định nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử trên không gian mạng

Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP. Hồ Chí Minh khám bệnh, tặng quà cho người dân khó khăn tại Campuchia

Với tinh thần đoàn kết, hữu nghị và sẻ chia, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đoàn Bác sĩ Tâm Việt vừa tổ chức chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại quận Prek Pnov, Thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia.

Đại biểu và ban tổ chức tại chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Thủ đô Phnôm Pênh

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