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Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất | Thời sự trưa HTV ngày 21/10/2026

Thời sự
MC ZI

Thời sự trưa HTV - Ngày 21/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất

Chiều 20/10 tại Hà Nội, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ông Datuk Lokman Hakim Ali, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất | Thời sự trưa HTV ngày 21/10/2026 - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất diễn ra vào chiều 20/10 tại Hà Nội

Học sinh tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực trên không gian mạng

Từ những lời bình luận xúc phạm, hành vi "bóc phốt", hùa theo đám đông trên mạng xã hội, mâu thuẫn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng ngoài đời thực. Tại Trường THCS Võ Trường Toản, TP. Hồ Chí Minh, phiên tòa giả định về phòng, chống bạo lực trên không gian mạng đã giúp hơn 700 học sinh nhận diện những hành vi vi phạm pháp luật và hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân khi tham gia mạng xã hội.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất | Thời sự trưa HTV ngày 21/10/2026 - Ảnh 2.

Hơn 700 học sinh Trường THCS Võ Trường Toản theo dõi phiên tòa giả định nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử trên không gian mạng

Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP. Hồ Chí Minh khám bệnh, tặng quà cho người dân khó khăn tại Campuchia

Với tinh thần đoàn kết, hữu nghị và sẻ chia, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đoàn Bác sĩ Tâm Việt vừa tổ chức chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại quận Prek Pnov, Thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất | Thời sự trưa HTV ngày 21/10/2026 - Ảnh 3.

Đại biểu và ban tổ chức tại chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Thủ đô Phnôm Pênh

 Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 21/10/2026.

Danh sách tập

Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm | Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026

Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm | Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026

Thời sự 16:33 20/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 20/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Quốc hội xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng | Thời sự trưa HTV ngày 18/10/2026

Quốc hội xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng | Thời sự trưa HTV ngày 18/10/2026

Thời sự 15:11 18/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 18/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026

Thời sự 15:09 16/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh | Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026

Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh | Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026

Thời sự 15:36 15/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 15/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhận gói tài trợ nghiên cứu A.I. trị giá 12 tỷ đồng | Thời sự trưa HTV ngày 14/10/2026

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhận gói tài trợ nghiên cứu A.I. trị giá 12 tỷ đồng | Thời sự trưa HTV ngày 14/10/2026

Thời sự 11:35 14/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 14/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Không chủ quan với khối u| Thời sự trưa HTV ngày 13/10/2026

Không chủ quan với khối u| Thời sự trưa HTV ngày 13/10/2026

Thời sự 14:33 13/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 13/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Liên tục nhiều ca sốt mò nguy kịch | Thời sự trưa HTV ngày 12/10/2026

Liên tục nhiều ca sốt mò nguy kịch | Thời sự trưa HTV ngày 12/10/2026

Thời sự 15:28 12/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 12/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Bất động sản số Việt Nam - Công nghệ kiến tạo tương lai minh bạch | Thời sự trưa HTV ngày 11/10/2026

Bất động sản số Việt Nam - Công nghệ kiến tạo tương lai minh bạch | Thời sự trưa HTV ngày 11/10/2026

Kinh tế 14:15 11/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 11/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh cảnh báo 122 điểm ngập mùa mưa | Thời sự trưa HTV ngày 7/10/2026

TP. Hồ Chí Minh cảnh báo 122 điểm ngập mùa mưa | Thời sự trưa HTV ngày 7/10/2026

Thời sự 15:21 07/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 7/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Công bố quyết định về công tác cán bộ tại phường Thạnh Mỹ Tây | Thời sự trưa HTV ngày 5/10/2026

Công bố quyết định về công tác cán bộ tại phường Thạnh Mỹ Tây | Thời sự trưa HTV ngày 5/10/2026

Thời sự 17:31 05/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 5/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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