Các nghệ sĩ góp mặt trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 39

"Mái ấm gia đình Việt" tập 38 vừa được phát sóng lúc 20g hôm nay (27/11) trên kênh HTV7. Chương trình do Lâm Vỹ Dạ dẫn dắt, cùng sự đồng hành của hai khách mời: Thanh Thanh Huyền, Đức Anh.

Các em nhỏ trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 39

Chương trình kỳ này kể đến khán giả câu chuyện của các em: em Lê Thị Bình An, xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa; em Hồ Thị Quỳnh Chi, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; em Bùi Thị Linh Đan, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ.

Chương trình lan tỏa tinh thần "Lá lành đùm lá rách"

Không chỉ mang đến sự hỗ trợ vật chất, "Mái ấm gia đình Việt" còn tiếp tục gửi gắm niềm tin, nghị lực và khát vọng sống đến từng em nhỏ, giúp các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng.

Mái ấm gia đình Việt - phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.



