Mái ấm gia đình Việt: Bốn anh em nương tựa nhau sau biến cố

Câu chuyện của bốn anh em Nguyễn Minh Khang được kể trong "Mái ấm gia đình Việt" tậ 37. Nguyễn Minh Khang (2013) hiện là học sinh lớp 8 trường THCS Định Hòa, tỉnh Thanh Hóa.

Em sống cùng cha Nguyễn Đức Thắng, anh trai Nguyễn Phú Cường và người em sinh đôi Nguyễn Minh Khoan. Anh cả Nguyễn Đức Vũ Bảo (2006), hiện là sinh viên năm ba trường Đại học Ngoại thương tại Hà Nội.

Mẹ qua đời, cha đau yếu, anh cả Vũ Bảo vừa học đại học vừa làm thêm để chăm lo cho các em

Tháng 9/2026, mẹ Khang qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Trước đó, chị từng làm công nhân tại một công ty giày ở Đà Lạt. Năm 2022, chị bị đột quỵ và được chẩn đoán mắc bệnh lupus ban đỏ. Bệnh sau đó gây biến chứng ở thận, phổi và nhiều cơ quan khác.

Dù sức khỏe suy yếu, chị vẫn cố gắng chăm lo cho các con. Mong muốn lớn nhất của người mẹ là các con được học hành và có tương lai tốt đẹp.

Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi, bốn anh em tiếp tục đối diện với khó khăn khi cha sức khỏe yếu, mắc bệnh liên quan đến hệ thần kinh và không thể lao động ổn định. Hơn 10 năm qua, anh Thắng chủ yếu sống nhờ khoản trợ cấp bảo trợ xã hội dành cho người khuyết tật nặng, với mức 750.000 đồng mỗi tháng.

Mái ấm gia đình Việt: Người anh cả gánh vác gia đình

Trước hoàn cảnh gia đình, Nguyễn Đức Vũ Bảo sớm đảm nhận trách nhiệm chăm lo cho các em. Dù đang học năm ba đại học tại Hà Nội, nam sinh vẫn tranh thủ làm gia sư môn Toán, kiếm khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng để phụ giúp gia đình.

Ngoài việc trang trải cuộc sống và học tập, Bảo còn dành dụm gửi tiền về quê. Em thường xuyên trở về thăm nhà, chăm sóc và động viên các em.

Bốn anh em em Khang đều nỗ lực học tập và đều quyết tâm không bỏ học

Ở tuổi 13, Minh Khang cũng sớm thấu hiểu những khó khăn của gia đình. Dù thiếu vắng tình thương của mẹ và cha đau yếu, em vẫn cố gắng học tập. Khang luôn ghi nhớ lời mẹ dặn phải chăm ngoan, không ham chơi và nỗ lực học hành.

Đáng quý hơn, cả bốn anh em đều quyết tâm không bỏ học. Với các em, việc học là con đường để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Ốc Thanh Vân, Minh Trang và Trâm Anh xúc động trước nghị lực của các em

Chứng kiến hoàn cảnh gia đình Minh Khang, MC Ốc Thanh Vân đặc biệt cảm phục người anh cả Vũ Bảo. Nữ MC xúc động khi biết nam sinh vừa theo đuổi việc học, vừa làm thêm kiếm tiền và chăm lo cho các em.

MC Ốc Thanh Vân, diễn viên nghẹn ngào trước những mất mát của bốn anh em em Khang

Theo Ốc Thanh Vân, ở tuổi còn rất trẻ, Bảo đã phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Tuy nhiên, em vẫn kiên trì học tập và không từ bỏ những dự định tương lai. Nữ MC động viên Bảo tiếp tục giữ vững ý chí, bởi những nỗ lực của em là điểm tựa cho các thành viên trong gia đình.

Trong khi đó, diễn viên Trâm Anh nghẹn ngào trước những mất mát mà bốn anh em phải trải qua. Tuy nhiên, cô cũng cảm phục quyết tâm đến trường của các em, đặc biệt là người anh cả vẫn kiên trì theo học đại học.

Trâm Anh khuyên các em không nên cố kìm nén nỗi buồn sau khi mẹ qua đời. Mỗi khi nhớ mẹ, các em có thể khóc để giải tỏa cảm xúc. Nữ diễn viên mong bốn anh em luôn yêu thương, đùm bọc nhau và giữ vững lời hứa không bỏ học.

Diễn viên Minh Trang bật khóc khi chứng kiến hình ảnh bốn anh em tại chương trình

Cùng chung cảm xúc, diễn viên Minh Trang bật khóc khi chứng kiến hình ảnh bốn anh em tại chương trình. Từng trải qua quãng thời gian học xa nhà, cô hiểu những khó khăn khi phải tự xoay xở cuộc sống. Vì vậy, nữ diễn viên càng cảm phục Vũ Bảo khi vừa học tập, vừa làm thêm và thường xuyên trở về quê chăm sóc các em.

Minh Trang dành lời khen cho sự hiểu chuyện, tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm của cả bốn anh em. Cô cũng bày tỏ sự trân trọng trước nghị lực của những người trẻ không đầu hàng nghịch cảnh.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g thứ Sáu trên HTV7.