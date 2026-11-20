Mái ấm gia đình Việt trở lại Gia Lai sau hơn hai năm

Mái ấm gia đình Việt trở lại Gia Lai sau hơn hai năm

"Mái ấm gia đình Việt" sẽ tổ chức ghi hình tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, từ ngày 4 đến 6/12/2026. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của chương trình trong năm nay.

Đợt ghi hình dự kiến hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Gia Lai, Quảng Ngãi và Đăk Lăk. Qua đó, chương trình mong muốn giúp các em có thêm điều kiện học tập và tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Đây là lần thứ hai chương trình lựa chọn Gia Lai làm điểm ghi hình. Lần đầu diễn ra vào tháng 7/2024 tại Quy Nhơn, thuộc tỉnh Bình Định trước đây.

Trước đợt ghi hình, bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, đã chủ trì buổi làm việc với nhà tài trợ, nhà sản xuất chương trình. Các bên trao đổi về công tác tổ chức, hậu cần, khảo sát nhân vật và bảo đảm an ninh. Đồng thời, những điều kiện phục vụ ghi hình cũng được rà soát.

Để bảo đảm tính chân thực, ê-kíp dành khoảng một tháng khảo sát trước mỗi đợt ghi hình

Lãnh đạo Sở đánh giá cao những hỗ trợ thiết thực mà chương trình mang đến cho cộng đồng. Bên cạnh việc giúp đỡ học sinh khó khăn, hoạt động này còn khuyến khích các tổ chức, cá nhân cùng tham gia chăm lo cho trẻ em.

Mái ấm gia đình Việt chú trọng khảo sát và hỗ trợ đúng hoàn cảnh

Ra mắt năm 2022, "Mái ấm gia đình Việt" tập trung vào những câu chuyện có thật về trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thông tin về nhân vật được đối chiếu với giáo viên, hàng xóm và những người hiểu rõ hoàn cảnh gia đình

Thay vì khai thác mất mát theo hướng bi lụy, chương trình chú trọng tình cảm gia đình, nghị lực sống và khát vọng vươn lên. Để bảo đảm tính chân thực, ê-kíp dành khoảng một tháng khảo sát trước mỗi đợt ghi hình. Quá trình này có sự phối hợp của chính quyền địa phương, nhà trường và các đoàn thể.

Thông tin về nhân vật còn được đối chiếu với giáo viên, hàng xóm và những người hiểu rõ hoàn cảnh gia đình. Nhờ đó, chương trình có cơ sở lựa chọn trường hợp phù hợp và xác định nhu cầu hỗ trợ thực tế.

Bên cạnh việc xác minh nhân vật, chương trình cũng chú trọng tính minh bạch khi trao hỗ trợ. Đại diện chính quyền địa phương tham gia chứng kiến quá trình kiểm đếm và xác nhận người thụ hưởng.

Sau các tập phát sóng, nhiều gia đình nhận được sự hỗ trợ từ nhà tài trợ, nghệ sĩ và khán giả

Thông qua các tập phát sóng, nhiều gia đình nhận được sự hỗ trợ từ nhà tài trợ, nghệ sĩ và khán giả. Những khoản đóng góp góp phần giúp trẻ em tiếp tục đến trường và cải thiện điều kiện sống.

Năm 2026, chương trình tiếp tục góp mặt trong danh sách đề cử của Vietnam iContent Awards, Vietnam Marketing Awards và Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards.

Mái ấm gia đình Việt - 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.