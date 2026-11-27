Lâm Vỹ Dạ, Thanh Thanh Huyền, Đức Anh góp mặt trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 39

Mái ấm gia đình Việt: Lâm Vỹ Dạ, Thanh Thanh Huyền, Đức Anh

"Mái ấm gia đình Việt" tập 39 sẽ lên sóng lúc 20g tối nay (27/11) trên kênh HTV7. Chương trình mang đến những câu chuyện xúc động về hai bé gái ở Thanh Hóa. Cả hai đều sớm đối diện với những thiếu thốn tình cảm và gánh nặng gia đình. Đồng hành cùng các em tuần này là MC Lâm Vỹ Dạ, MC Thanh Thanh Huyền và nhà sáng tạo nội dung Đức Anh.

Màn tranh giành vị trí MC giữa hai nữ nghệ sĩ tạo nên không khí vui vẻ

Mở đầu chương trình, Lâm Vỹ Dạ bất ngờ xuất hiện khi Thanh Thanh Huyền đang giới thiệu khách mời.

Màn tranh giành vị trí MC giữa hai nữ nghệ sĩ cùng sự tung hứng hài hước của Đức Anh tạo nên không khí vui vẻ. Tuy nhiên, những câu chuyện tiếp theo nhanh chóng khiến cả trường quay lắng lại.

Các nghệ sĩ chia sẻ cùng các nhân vật và hết mình thực hiện thử thách của chương trình

Nhân vật đầu tiên là bé Lê Thị Bình An (12 tuổi), sống cùng mẹ và ông ngoại. Cha em đã có gia đình riêng, còn mẹ và ông ngoại đều gặp vấn đề sức khỏe.

Vì vậy, Bình An sớm biết chăm sóc người thân, đồng thời luôn lo sợ mất đi ông ngoại. Những ước mơ của em cũng thật giản dị: trở thành giáo viên, mua áo mới cho ông và mong mẹ khỏe mạnh.

Thanh Thanh Huyền nhẹ nhàng chải tóc và buộc tóc cho Bình An, cô bé bật khóc

Đặc biệt, Bình An chưa từng được mẹ buộc tóc. Khi Thanh Thanh Huyền nhẹ nhàng chải tóc và buộc tóc cho em, cô bé bật khóc. Cử chỉ tưởng chừng bình thường ấy lại trở thành khoảnh khắc đầy yêu thương.

Hoàn cảnh thứ hai là bé Hồ Thị Quỳnh Chi (11 tuổi), mất cha vì bệnh u gan vào đầu năm 2026. Mẹ em đã lập gia đình mới, còn bà nội đang một mình nuôi ba anh em trong điều kiện khó khăn. Quỳnh Chi nhớ cha, tiếc nuối vì chưa kịp nói lời tạm biệt và chưa thể nấu món ăn cha yêu thích.

Lâm Vỹ Dạ và Thanh Thanh Huyền bật khóc khi Quỳnh Chi hát "Ba kể con nghe"

Khi em thể hiện ca khúc "Ba kể con nghe", Lâm Vỹ Dạ và Thanh Thanh Huyền bật khóc. Bởi bài hát gắn với ký ức cha dạy em hát, nên từng lời ca càng khiến nỗi nhớ thêm sâu sắc.

Không chỉ động viên, Thanh Thanh Huyền còn hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập cho ba anh em Quỳnh Chi. Cô cũng tặng mỗi gia đình 30 triệu đồng, tổng cộng 90 triệu đồng.

Trong khi đó, Đức Anh đồng cảm với các em bởi anh từng trải qua tuổi thơ thiếu vắng cha và được bà ngoại nuôi dưỡng.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g thứ Sáu trên HTV7.