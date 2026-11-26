Mái ấm gia đình Việt: Hai chị em đứng trước nguy cơ dang dở ước mơ

"Mái ấm gia đình Việt" tập 38 kể về hoàn cảnh của Trịnh Võ Hoài Nam (2012), học sinh lớp 9 trường THCS Yên Khánh. Cha mẹ em đều mắc bệnh hiểm nghèo, khiến gia đình rơi vào cảnh túng quẫn.

Mẹ Nam, chị Trịnh Thị Hường, bị suy thận giai đoạn cuối và phải chạy thận 13 buổi mỗi tháng. Suốt bốn năm qua, chị vừa điều trị vừa cố gắng lao động. Dù sức khỏe suy yếu, chị vẫn nhặt phế liệu, thu gom rác và làm thuê theo mùa vụ. Thu nhập khoảng 2,8 triệu đồng mỗi tháng phải gánh cả sinh hoạt lẫn thuốc men.

"Mái ấm gia đình Việt" tập 38 kể về hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình em Nam

Đầu năm 2026, cha Nam tiếp tục được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối. Vì kinh tế khó khăn, ông không thể theo đuổi việc điều trị lâu dài. Gia đình còn khoản vay ngân hàng 50 triệu đồng cùng nhiều món nợ khác.

Thương cha mẹ, chị gái Nam là Hoài Thương dự định đi làm công nhân thay vì học đại học. Quyết định này khiến nhiều người tiếc nuối bởi Thương có thành tích học tập tốt. Em từng nhiều năm là học sinh giỏi và mong muốn theo ngành Quản trị kinh doanh.

Trong khi đó, Hoài Nam lặng lẽ phụ giúp việc nhà sau giờ học. Cậu bé ít nói, thường giấu hoàn cảnh vì không muốn bạn bè thương hại. Dù vậy, Nam vẫn ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho cha mẹ.

Lưu Hương Giang đồng cảm, Thanh Thảo mở cơ hội học đại học

Chứng kiến câu chuyện của Nam, nhiếp ảnh gia Thiên Minh xúc động trước nghị lực của cậu bé. Anh động viên em tiếp tục học tập, kiên trì với ước mơ trở thành bác sĩ.

Ca sĩ Lưu Hương Giang cũng bồi hồi nhớ lại tuổi thơ của mình. Khi bằng tuổi Nam, cô từng chứng kiến cha mắc bệnh suy thận, mẹ vất vả đưa cha đi chạy thận. Vì vậy, nữ ca sĩ thấu hiểu những lo lắng mà Nam đang trải qua.

Các nghệ sĩ chia sẻ, động viên và hỗ trợ phần nào để gia đình em Nam vượt qua khó khăn

Từ trải nghiệm bản thân, Lưu Hương Giang khuyên hai chị em đừng đánh mất niềm tin. Cô mong các em giữ vững ước mơ, xem việc học là động lực vượt qua khó khăn.

Đặc biệt, MC Thanh Thảo trăn trở trước dự định nghỉ học của Hoài Thương. Theo nữ MC, hoàn cảnh kinh tế đang thu hẹp cơ hội lựa chọn tương lai của cô bé.

Vì vậy, Thanh Thảo cam kết hỗ trợ Hoài Thương 2 triệu đồng mỗi tháng trong suốt thời gian học đại học, nếu em thi đậu và tiếp tục theo học đến khi tốt nghiệp.

Lời hứa ấy không thể xóa hết những khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, sự đồng hành của Thanh Thảo đã mở thêm hy vọng để Hoài Thương tiếp tục con đường học vấn.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.