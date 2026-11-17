Mái ấm gia đình Việt: Ước mong được nói lời yêu thương với cha

"Mái ấm gia đình Việt" tập 37 kể về em Tạ Quang Hiếu, học sinh lớp 6 tại tỉnh Phú Thọ. Cha em qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào tháng 1/2025. Vụ tai nạn cũng khiến mẹ Hiếu bị thương nặng và phải cắt bỏ bàn chân phải.

Sau chín tháng điều trị, chị Lê Thị Quyên bắt đầu sử dụng chân giả vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, chị vẫn thường xuyên đau đớn và gặp khó khăn khi đi lại. Chi phí điều trị đã vượt 300 triệu đồng, trở thành gánh nặng lớn với gia đình.

Vụ tai nạn khiến cha em Hiếu qua đời, mẹ em bị thương nặng và phải cắt bỏ bàn chân phải

Không chỉ vậy, ông nội Hiếu còn mắc ung thư phổi giai đoạn 4. Bà nội tuổi cao, mắc bệnh xương khớp nhưng vẫn phải chăm sóc chồng và lo sinh hoạt cho mẹ con chị Quyên.

Trước những biến cố liên tiếp, Hiếu sớm học cách tự lập. Em thường tự nấu cơm, chăm sóc mẹ và phụ giúp bà những công việc trong nhà. Dù ít nói, cậu bé vẫn âm thầm chịu đựng nỗi nhớ cha.

Đặc biệt, điều Hiếu mong mỏi nhất là được gặp lại cha trong giấc mơ. Em muốn ôm cha và nói lời yêu thương mà mình chưa kịp thổ lộ khi cha còn sống. Ước mơ của Hiếu là trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Em trai Hiếu là Quang Vinh cũng rất ngoan ngoãn, nhanh nhẹn. Cậu bé thường phụ bà chăm sóc mẹ và mong trở thành chiến sĩ công an để bảo vệ gia đình.

Hai anh em em Hiếu luôn ngoan ngoãn, rất yêu thương mẹ và luôn nhớ về cha mình

Lắng nghe câu chuyện, MC Ốc Thanh Vân không giấu được sự nghẹn ngào. Nữ MC cho biết con trai chị cũng bằng tuổi Hiếu nhưng vẫn được sống vô tư, hồn nhiên. Trong khi đó, cậu bé đã phải sớm đối diện với nỗi đau mất cha và gánh vác nhiều việc trong gia đình.

Diễn viên Minh Trang bật khóc khi nghe kể về vụ tai nạn khiến chị Quyên mất chồng và mang thương tật nặng. Biết người mẹ mặc cảm vì nghĩ mình trở thành gánh nặng, nữ diễn viên liên tục động viên chị giữ gìn sức khỏe.

Các nghệ sĩ chia sẻ cùng gia đình em Hiếu

Theo Minh Trang, sự hiện diện của mẹ rất quan trọng với hai anh em Hiếu sau khi mất cha. Cô cũng khâm phục tình yêu thương và sự hiểu chuyện của cậu bé dành cho mẹ, em trai.

Bên cạnh đó, diễn viên Trâm Anh ân cần hỏi han, động viên hai anh em giữ tinh thần lạc quan. Cô mong các em tiếp tục cố gắng học tập và quan tâm đến mẹ. Bởi tình yêu thương của các con cũng là nguồn động lực để chị Quyên thêm mạnh mẽ trên hành trình hồi phục.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g thứ Sáu trên HTV7.