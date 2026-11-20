Các nghệ sĩ góp mặt trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 38

Mái ấm gia đình Việt: Hai hoàn cảnh khiến các nghệ sĩ xót xa

"Mái ấm gia đình Việt" tập 38 sẽ được phát sóng lúc 20g hôm nay (20/11) trên kênh HTV7. Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Lưu Hương Giang và nhiếp ảnh gia Thiên Minh, cùng MC Thanh Thảo.

Trở lại chương trình, Thiên Minh bày tỏ niềm vui khi tiếp tục đồng hành cùng các gia đình khó khăn. Trong khi đó, Lưu Hương Giang xúc động khi được ghi hình tại quê hương Ninh Bình.

Các nghệ sĩ trò chuyện cùng gia đình em Lê Thị Phương Vy

Nhân vật đầu tiên là Lê Thị Phương Vy, 15 tuổi, học sinh lớp 10 tại Thanh Hóa. Em sống cùng mẹ, bà ngoại và bác gái trong căn nhà thiếu thốn.

Mẹ Vy bị liệt nửa người sau tai nạn lao động, đồng thời mắc nhiều bệnh kéo dài. Vì không đủ tiền, chị phải ngừng điều trị từ tháng 9/2025. Trong khi đó, bà ngoại 89 tuổi bị suy giảm thị lực nghiêm trọng. Người bác gái bị câm điếc bẩm sinh vẫn phải làm phụ hồ kiếm sống.

Gia đình còn khoản nợ gần 10 triệu đồng. Vì vậy, Phương Vy thường ăn mì tôm hoặc nhịn bữa sáng để tiết kiệm. Dù khó khăn, em vẫn quyết tâm học tập và ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch. Cô bé mong có thể kiếm tiền chăm sóc mẹ, đưa mẹ đi nhiều nơi.

Hoàn cảnh của em Linh Đan khiến các nghệ sĩ không khỏi xót xa

Hoàn cảnh thứ hai là Nguyễn Linh Đan, 16 tuổi, học sinh lớp 11 tại Ninh Bình. Mẹ qua đời khi em còn nhỏ, còn cha rời đi từ lúc em một tuổi.

Linh Đan lớn lên cùng bà ngoại. Tuy nhiên, tháng 3/2025, bà bị đột quỵ, mất khả năng nói và tự chăm sóc. Từ đó, em vừa đi học vừa đảm nhận phần lớn công việc gia đình. Dù thường nhịn ăn sáng, Linh Đan vẫn duy trì thành tích học sinh giỏi.

Ngoài ra, em nhận vẽ tranh thuê để kiếm thêm tiền. Cô bé mong theo học ngành Thiết kế thời trang nhưng lo chi phí đại học và sức khỏe của bà.

Các nghệ sĩ nỗ lực thực hiện thử thách của chương trình

Mái ấm gia đình Việt: Những sẻ chia tiếp sức đến trường

Chứng kiến hoàn cảnh của em Vy và em Đan, MC Thanh Thảo cùng các khách mời nhiều lần bật khóc. Đặc biệt, Lưu Hương Giang hứa hỗ trợ Linh Đan hoàn thành chương trình THPT. Nữ ca sĩ cũng sẽ tiếp tục lo chi phí học tập nếu em đỗ đại học.

Bên cạnh đó, Thiên Minh mua hai bức tranh của Linh Đan với giá gấp 10 lần thông thường. MC Thanh Thảo cũng mua một bức tranh với giá 10 triệu đồng. Những sự hỗ trợ góp phần san sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để hai cô bé tiếp tục đến trường.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20 giờ thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.

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