Mái ấm gia đình Việt: Phương Vy lớn lên giữa những thiếu thốn

Một trong những nhân vật của "Mái ấm gia đình Việt" tập 38 là em Lê Thị Phương Vy (2011). Phương Vy hiện học lớp 10 trường THPT Nguyễn Quán Nho, xã Thiệu Quang, Thanh Hóa. Em sống cùng mẹ, bà ngoại và bác gái trong căn nhà còn nhiều thiếu thốn.

Gia đình em Vy chủ yếu sống bằng khoản trợ cấp ít ỏi và thu nhập bấp bênh

Mẹ Vy là chị Lê Thị Lan, sinh năm 1985. Năm 2005, chị gặp tai nạn khi làm phụ hồ, ngã từ tầng ba xuống đất.

Tai nạn khiến chị Lan bị liệt nửa người, một bên tay gần như không thể vận động. Việc đi lại của chị cũng rất khó khăn. Bên cạnh đó, chị còn mắc bệnh thiếu máu, lá lách sưng to và thường xuyên phải truyền máu.

Tuy nhiên, từ tháng 9/2025, chị buộc phải ngừng điều trị vì không đủ tiền. Dù sức khỏe suy yếu, chị Lan vẫn cố gắng hái lá dâu thuê, trồng trọt và nuôi tằm.

Trong khi đó, người bác gái bị câm điếc bẩm sinh vẫn phải làm phụ hồ. Bà ngoại Vy đã 89 tuổi, một mắt bị mù, mắt còn lại mắc đục thủy tinh thể. Gia đình chủ yếu sống bằng khoản trợ cấp ít ỏi và thu nhập bấp bênh.

Cả nhà còn khoản nợ gần 10 triệu đồng vay từ họ hàng

Căn bếp hiện tại vốn được tận dụng từ chuồng bò cũ. Ngoài ra, cả nhà còn khoản nợ gần 10 triệu đồng vay từ họ hàng. Thương người thân, Phương Vy luôn cố gắng tiết kiệm. Em thường ăn mì tôm tại nhà, có hôm em nhịn đói đến trường.

Mái ấm gia đình Việt: Ước mơ đưa mẹ đi nhiều nơi

Dù thiếu thốn, Phương Vy vẫn quyết tâm học tập. Em mong trở thành hướng dẫn viên du lịch, có thu nhập ổn định để chăm sóc gia đình.

Đặc biệt, cô bé ước một ngày có thể đưa mẹ đi nhiều nơi. Tuy nhiên, điều khiến em lo lắng nhất là sức khỏe ngày càng suy yếu của mẹ. Phương Vy sợ mất đi người luôn cố gắng vượt qua bệnh tật để nuôi mình ăn học.

Các nghệ sĩ chia sẻ, động viên gia đình em Phương Vy

Nghe câu chuyện, MC Thanh Thảo xót xa trước hoàn cảnh của bốn người phụ nữ trong gia đình. Không ai có đủ sức khỏe để gánh vác cuộc sống.

Ca sĩ Lưu Hương Giang nghẹn ngào khi biết Phương Vy bằng tuổi con gái mình. Cô cảm phục sự hy sinh của mẹ và bác gái em. Đặc biệt, nữ ca sĩ xúc động trước quyết tâm không để con nghỉ học của chị Lan. Cô mong Phương Vy giữ vững nghị lực và tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Thiên Minh cũng cảm phục khi cô bé sớm nghĩ đến trách nhiệm chăm sóc mẹ. Theo anh, Phương Vy vẫn giữ tinh thần lạc quan dù phải đối diện nhiều nỗi lo. Với Phương Vy, việc học không chỉ mở ra tương lai cho bản thân. Đó còn là hy vọng giúp em chăm lo tốt hơn cho những người thân yêu.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20 giờ thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.