Mái ấm gia đình Việt: Nỗi lo mất đi người thân duy nhất

"Mái ấm gia đình Việt" tập 37 kể về hoàn cảnh của Lê Tiến Dũng, học sinh lớp 8 tại tỉnh Thanh Hóa. Mẹ em qua đời cách đây bốn năm vì ung thư dạ dày. Hiện tại, Dũng sống cùng cha, bà nội và hai em trai sinh đôi.

Sau khi vợ mất, anh Lê Quang Trọng một mình chăm sóc ba con nhỏ và mẹ già. Tuy nhiên, anh cũng mắc viêm tụy mạn tính và u đầu tụy. Người cha đã trải qua năm lần phẫu thuật và phải uống thuốc duy trì hàng ngày.

Dù sức khỏe suy yếu, anh Trọng vẫn cố gắng nhận sửa đồ điện tại nhà. Mỗi lần làm việc, anh kiếm được khoảng 200.000-300.000 đồng để trang trải cuộc sống.

Trong khi đó, gia đình còn nợ hơn 100 triệu đồng. Bà nội Dũng đã 78 tuổi, mắc nhiều bệnh và không còn khả năng lao động. Ngôi nhà xây từ năm 2007 cũng xuống cấp. Vì vậy, chi phí sinh hoạt, học hành và điều trị bệnh trở thành gánh nặng lớn.

Từ ngày mẹ mất, cha là chỗ dựa duy nhất của ba anh em Dũng

Từ ngày mẹ mất, cha là chỗ dựa duy nhất của ba anh em Dũng. Chứng kiến cha thường xuyên đau đớn, cậu bé luôn lo sợ sẽ mất đi người thân còn lại. Thương cha, Dũng chủ động làm việc nhà và chăm sóc hai em để cha bớt vất vả.

Dũng vẫn nhớ những lần được mẹ chở đi học. Em thường giấu nỗi buồn trong lòng và mong ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho cha. Điều em mong mỏi nhất là cha khỏe mạnh, gia đình không còn phải sống trong cảnh khó khăn.

Điều em Dũng mong mỏi nhất là cha khỏe mạnh, gia đình không còn phải sống trong cảnh khó khăn

Biết anh Trọng mắc bệnh nặng nhưng vẫn đến chương trình vì không muốn các con phải bơ vơ, MC Ốc Thanh Vân vừa cảm phục vừa lo lắng. Nữ MC xót xa trước cảnh người cha một mình chăm sóc mẹ già, nuôi ba con nhỏ và chống chọi với bệnh tật.

Diễn viên Trâm Anh cũng xúc động trước hình ảnh người cha cố gắng lao động, kiếm từng đồng để chăm lo cho các con. Cô lo lắng khi sức khỏe của anh Trọng ngày càng suy yếu, trong khi gia đình chỉ có anh làm trụ cột.

Các diễn viên không khỏi xót xa trước câu chuyện của gia đình em Dũng

Đặc biệt, diễn viên Minh Trang không kìm được nước mắt khi nghe ba anh em cầu mong mẹ phù hộ cho cha khỏe mạnh. Nữ diễn viên nghẹn lòng trước vóc dáng gầy gò và sự hiểu chuyện của các em. Cô cũng khâm phục nghị lực của anh Trọng khi vẫn cố gắng chăm lo cho gia đình dù mắc bệnh nặng.

Qua câu chuyện của Dũng, các nghệ sĩ càng cảm nhận rõ tình yêu thương của những đứa trẻ dành cho gia đình. Đằng sau ước mơ trở thành bác sĩ là mong muốn giản dị: được chữa bệnh cho cha và tiếp tục có người thân bên cạnh.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g thứ Sáu trên HTV7.