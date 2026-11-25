Mái ấm gia đình Việt: Linh Đan một mình chăm sóc bà ngoại

"Mái ấm gia đình Việt" tập 38 khiến các nghệ sĩ xúc động trước hoàn cảnh của em Nguyễn Linh Đan (2010).

Linh Đan hiện học lớp 11 trường THPT Trần Hưng Đạo, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình. Cha rời đi khi em mới một tuổi, còn mẹ qua đời năm 2013 vì bệnh nặng. Từ đó, Linh Đan được bà ngoại Lê Thị Dé (1947) một mình nuôi dưỡng.

Linh Đan mồ côi cha mẹ. Em chỉ còn bà ngoại ở bên

Suốt nhiều năm, bà làm hàng mã thủ công để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, tháng 3/2025, bà bị đột quỵ và liệt nửa người bên phải.

Sau cơn đột quỵ, bà mất khả năng nói và không thể tự chăm sóc. Vì vậy, Linh Đan phải đảm nhận phần lớn công việc gia đình. Ngoài giờ học, em nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc bà. Những lúc đến trường, em nhờ người dì sống gần nhà hỗ trợ.

Hai bà cháu hiện chủ yếu dựa vào khoản lương hưu khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Căn nhà cũng đã xuống cấp. Thương bà, Linh Đan thường nhịn ăn sáng để tiết kiệm.

Dù vậy, em vẫn duy trì thành tích học sinh giỏi nhiều năm. Có năng khiếu hội họa, cô bé còn nhận vẽ tranh thuê qua mạng. Mỗi bức tranh được trả khoảng 50.000 đồng.

Cô bé vừa học giỏi, vừa vẽ kiếm tiền chăm bà ngoại

Linh Đan mong thi vào trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tại Hà Nội, theo ngành Thiết kế thời trang. Tuy nhiên, học phí và việc chăm sóc bà là những nỗi lo lớn.

Mái ấm gia đình Việt: Lời hứa của Lưu Hương Giang

Do bà ngoại không thể đến trường quay, Linh Đan một mình tham gia chương trình. Chứng kiến câu chuyện của em, MC Thanh Thảo bật khóc. Đặc biệt, nữ MC nghẹn ngào khi nghe Linh Đan nói đã đến lúc mình báo hiếu bà. Dù đang được an ủi, cô bé vẫn chủ động trấn an Thanh Thảo. Điều đó càng khiến nữ MC xúc động trước sự hiểu chuyện của em.

Các nghệ sĩ không khỏi xót xa trước câu chuyện của em Linh Đan

Lưu Hương Giang cũng không kìm được nước mắt. Đặc biệt, nữ ca sĩ nhận ra những khung cảnh quen thuộc tại quê hương và phát hiện cả hai từng học cùng trường THPT. Trước nỗi lo học tập của Linh Đan, Lưu Hương Giang quyết định đồng hành lâu dài. Cô hứa hỗ trợ toàn bộ chi phí để em hoàn thành chương trình THPT. Đồng thời, nữ ca sĩ sẽ tiếp tục lo liệu việc học nếu Linh Đan đỗ đại học.

Thiên Minh cũng cảm phục nghị lực và năng khiếu hội họa của cô bé. Vì vậy, anh mua hai bức tranh với giá gấp 10 lần mức bán thông thường. Bên cạnh đó, MC Thanh Thảo mua một bức tranh với giá 10 triệu đồng để tặng con gái. Sự hỗ trợ của các nghệ sĩ giúp Linh Đan vơi bớt gánh nặng kinh tế. Qua đó, em có thêm động lực theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.