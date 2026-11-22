Mái ấm gia đình Việt: Nghệ sĩ hết mình vượt thử thách

"Mái ấm gia đình Việt" tập 38 có sự dẫn dắt của MC Thanh Thảo, cùng hai khách mời Lưu Hương Giang và Thiên Minh. Chương trình đồng hành với ba em nhỏ đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Đó là Trịnh Võ Hoài Nam (14 tuổi, Ninh Bình), Lê Thị Phương Vy (15 tuổi, Phú Thọ) và Nguyễn Linh Đan (16 tuổi, Ninh Bình).

Không chỉ sẻ chia với các hoàn cảnh, hai khách mời còn tích cực tham gia các thử thách. Từ ăn bánh, trả lời gợi ý đến mua sắm tại Hoa Sen Home, cả hai đều nỗ lực giành quyền ưu tiên.

Ở phần thi liên hoàn, các nghệ sĩ phối hợp cùng nhân vật vận chuyển cỏ về đích cho dê ăn. Tuy nhiên, họ phải vượt qua nhiều địa hình và chướng ngại vật trên đường đi.

Các thử thách liên tiếp khiến Lưu Hương Giang và Thiên Minh thấm mệt, phải tranh thủ nghỉ giữa những lượt thi. Dù vậy, cả hai vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất để tăng tiền thưởng cho các gia đình.

Đặc biệt, ở thử thách cuối, MC Thanh Thảo bất ngờ rời vị trí dẫn chương trình để trực tiếp hỗ trợ. Nữ MC cùng các khách mời vượt chướng ngại vật, chạy đua với thời gian để hoàn thành nhiệm vụ.

Hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ ba gia đình khó khăn

Sau các phần thi, gia đình Lê Thị Phương Vy về thứ ba, nhận 18 triệu đồng. Gia đình Nguyễn Linh Đan giành giải nhì với 23 triệu đồng. Trong khi đó, gia đình Trịnh Võ Hoài Nam xuất sắc giành giải nhất. Nhờ vượt qua thử thách đặc biệt, gia đình em nhận tổng cộng 60 triệu đồng. Như vậy, Tập đoàn Hoa Sen đã trao 101 triệu đồng tiền thưởng cho ba gia đình.

Bên cạnh đó, ca sĩ Đức Phúc theo dõi chương trình từ xa đã gửi tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng. Nhiếp ảnh gia Thiên Minh cũng dành tặng ba gia đình số tiền tương tự.

Thiên Minh xúc động trước sự đồng hành của đông đảo khán giả và mạnh thường quân. Anh đặc biệt trân trọng những người không ngại nắng nóng, có mặt để cổ vũ và hỗ trợ các em nhỏ. Ngoài ra, MC Thanh Thảo và Lưu Hương Giang cũng gửi tặng những món quà riêng đến các nhân vật.

Với sự chung tay của nghệ sĩ, khán giả và các mạnh thường quân, tổng số tiền thưởng và hỗ trợ trong tập 38 ước tính vượt 1 tỉ đồng. Khoản hỗ trợ góp phần giúp ba gia đình có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20 giờ thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.