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Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 37: Minh Trang, Trâm Anh

Show nổi bật
THIÊN BÌNH

"Mái ấm gia đình Việt" tập 37 khiến MC Ốc Thanh Vân và hai khách mời Minh Trang, Trâm Anh xúc động trước hoàn cảnh của những em nhỏ sớm chịu nhiều mất mát.

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Các nghệ sĩ góp mặt trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 37

"Mái ấm gia đình Việt" tập 37 vừa phát sóng lúc 20g hôm nay (13/11) trên kênh HTV7. Chương trình kỳ này do MC Ốc Thanh Vân dẫn dắt, với sự đồng hành của diễn viên Minh Trang và Trâm Anh.

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Các em nhỏ trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 37

Chương trình kỳ này kể đến khán giả câu chuyện của các em: Em Tạ Quang Hiếu (11 tuổi), học trường THCS Cao Phong, tỉnh Phú Thọ; Em Lê Tiến Dũng (15 tuổi), học trường THCS Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa; Em Nguyễn Minh Khang (13 tuổi), học trường THCS Định Hoà, ở xã Định Hoà, tỉnh Thanh Hóa.

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Chương trình lan tỏa tinh thần "Lá lành đùm lá rách"

Không chỉ mang đến sự hỗ trợ vật chất, "Mái ấm gia đình Việt" còn tiếp tục gửi gắm niềm tin, nghị lực và khát vọng sống đến từng em nhỏ, giúp các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng.

Mái ấm gia đình Việt - phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7. 

Danh sách tập

Diễn viên Minh Trang bật khóc trong "Mái ấm gia đình Việt"

Diễn viên Minh Trang bật khóc trong "Mái ấm gia đình Việt"

Show nổi bật 09:00 13/11/2026

"Mái ấm gia đình Việt" tập 37 khiến MC Ốc Thanh Vân và hai khách mời Minh Trang, Trâm Anh xúc động trước hoàn cảnh của những em nhỏ sớm chịu nhiều mất mát.

Không dám khóc vì sợ mẹ lo lắng | Mái ấm gia đình Việt

Không dám khóc vì sợ mẹ lo lắng | Mái ấm gia đình Việt

Show nổi bật 10:00 12/11/2026

Trong tập 36 "Mái ấm gia đình Việt", câu chuyện của Danh Thiên Thọ khiến Tín Nguyễn và Huỳnh Lập nghẹn ngào. Ở tuổi 17, em luôn cố gắng học tập và âm thầm giấu đi những giọt nước mắt vì không muốn mẹ thêm lo lắng.

Bão Giang kể về chiếc áo tặng cha | Mái ấm gia đình Việt

Bão Giang kể về chiếc áo tặng cha | Mái ấm gia đình Việt

Show nổi bật 10:00 11/11/2026

Trong tập 36 "Mái ấm gia đình Việt", câu chuyện của Nguyễn Kim Bão Giang khiến Tín Nguyễn và các nghệ sĩ xúc động. Chiếc áo em từng dành dụm tiền mua tặng cha nhưng chưa kịp trao đã trở thành kỷ vật đặc biệt.

Nữ sinh vừa học vừa kiếm tiền chăm mẹ bệnh | Mái ấm gia đình Việt

Nữ sinh vừa học vừa kiếm tiền chăm mẹ bệnh | Mái ấm gia đình Việt

Show nổi bật 14:00 10/11/2026

"Mái ấm gia đình Việt" tập 36 đã kể câu chuyện của em Thanh Thảo, một nữ sinh 17 tuổi vừa học vừa làm để phụ cha chăm sóc mẹ bệnh và em gái nhỏ.

Hơn 600 triệu đồng trao cho các em "Mái ấm gia đình Việt" tập 36

Hơn 600 triệu đồng trao cho các em "Mái ấm gia đình Việt" tập 36

Show nổi bật 08:00 08/11/2026

"Mái ấm gia đình Việt" tập 36 có sự đồng hành của MC Huỳnh Lập, diễn viên Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh, mang đến nhiều phần thưởng và hỗ trợ dành cho ba em nhỏ.

Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 36: Tín Nguyễn, Đoàn Thế Vinh

Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 36: Tín Nguyễn, Đoàn Thế Vinh

Show nổi bật 21:00 06/11/2026

Trong tập 36 "Mái ấm gia đình Việt", Huỳnh Lập cùng hai khách mời Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh xúc động trước nghị lực của hai học sinh lớp 12.

Huỳnh Lập, Tín Nguyễn bật khóc trong "Mái ấm gia đình Việt"

Huỳnh Lập, Tín Nguyễn bật khóc trong "Mái ấm gia đình Việt"

Show nổi bật 09:00 06/11/2026

Trong tập 36 "Mái ấm gia đình Việt", Huỳnh Lập cùng hai khách mời Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh xúc động trước nghị lực của hai học sinh lớp 12. Dù sớm thiếu vắng tình cha, cả hai vẫn nỗ lực học tập và mong muốn chăm lo cho mẹ, ông bà.

Cô bé 17 tuổi sớm gánh vác gia đình | Mái ấm gia đình Việt

Cô bé 17 tuổi sớm gánh vác gia đình | Mái ấm gia đình Việt

Show nổi bật 10:00 05/11/2026

"Mái ấm gia đình Việt" tập 35 kể về Lê Mỹ Duyên, cô học trò vừa học tập vừa chăm sóc mẹ bệnh tật và ông bà ngoại. Chuyện của em khiến Đại Nghĩa, DatKaa và GILL không khỏi nghẹn ngào.

Anh hai nghỉ học nhường em đến trường | Mái ấm gia đình Việt

Anh hai nghỉ học nhường em đến trường | Mái ấm gia đình Việt

Show nổi bật 11:00 04/11/2026

"Mái ấm gia đình Việt" tập 35 kể về em Lê Thị Kim Thanh. Mồ côi cha mẹ từ khi chưa đầy hai tuổi, cô bé lớn lên nhờ sự chăm sóc của bà ngoại. Thương bà tuổi cao, sức yếu, anh trai em nghỉ học từ lớp 10 để nhường cơ hội đến trường cho em gái.

16 tuổi đi bốc vác nuôi bà và em | Mái ấm gia đình Việt

16 tuổi đi bốc vác nuôi bà và em | Mái ấm gia đình Việt

Show nổi bật 10:00 03/11/2026

Thương bà nội vất vả, Nguyễn Tấn Tài tranh thủ ngày nghỉ đi bốc vác kiếm khoảng 200.000 đồng mỗi ngày. Câu chuyện của em được kể trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 35.

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