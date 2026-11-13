Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 37: Minh Trang, Trâm Anh

Các nghệ sĩ góp mặt trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 37

"Mái ấm gia đình Việt" tập 37 vừa phát sóng lúc 20g hôm nay (13/11) trên kênh HTV7. Chương trình kỳ này do MC Ốc Thanh Vân dẫn dắt, với sự đồng hành của diễn viên Minh Trang và Trâm Anh.

Các em nhỏ trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 37

Chương trình kỳ này kể đến khán giả câu chuyện của các em: Em Tạ Quang Hiếu (11 tuổi), học trường THCS Cao Phong, tỉnh Phú Thọ; Em Lê Tiến Dũng (15 tuổi), học trường THCS Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa; Em Nguyễn Minh Khang (13 tuổi), học trường THCS Định Hoà, ở xã Định Hoà, tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình lan tỏa tinh thần "Lá lành đùm lá rách"

Không chỉ mang đến sự hỗ trợ vật chất, "Mái ấm gia đình Việt" còn tiếp tục gửi gắm niềm tin, nghị lực và khát vọng sống đến từng em nhỏ, giúp các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng.

Mái ấm gia đình Việt - phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.