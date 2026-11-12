Mái ấm gia đình Việt: Cậu học trò sớm học cách làm chỗ dựa cho mẹ

"Mái ấm gia đình Việt" tập 36 đã kể câu chuyện về em Danh Thiên Thọ, sinh năm 2009. Em hiện học lớp 12 trường THPT Lưu Tấn Phát, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp.

Cha bỏ đi từ khi Thọ còn trong bụng mẹ. Suốt 17 năm, em lớn lên trong sự chăm sóc của chị Lê Thị Xuân Đào. Mẹ em bị khuyết tật chân do di chứng sốt bại liệt từ nhỏ. Vì vậy, việc đi lại và lao động đều gặp nhiều trở ngại.

Suốt 17 năm, em Thọ lớn lên trong sự chăm sóc của mẹ

Dù sức khỏe không tốt, chị Đào vẫn đạp chiếc xe cũ đi bán khoảng 150 tờ vé số mỗi ngày. Hai mẹ con sống trong căn chòi tạm trên đất của ông ngoại. Mái nhà cũ thường xuyên dột khi mưa xuống. Đặc biệt, gia đình còn không có nhà vệ sinh.

Thấu hiểu hoàn cảnh của mẹ, Thiên Thọ luôn nỗ lực học tập. Em nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Ngoài ra, em từng giành giải Ba chương trình "Đường đến vinh quang" do Đài Miền Tây THĐT2 sản xuất và phát sóng.

Ban đầu, Thọ mơ ước trở thành chiến sĩ công an. Tuy nhiên, em quyết định theo đuổi nghề giáo để có thêm thời gian chăm sóc mẹ. Nếu phải học đại học xa nhà, điều em mong muốn nhất là được đưa mẹ đi cùng.

Mái ấm gia đình Việt: Tín Nguyễn xót xa trước những giọt nước mắt giấu kín

Huỳnh Lập ấn tượng trước sự lạc quan của hai mẹ con em Thiên Thọ

Theo dõi câu chuyện, Huỳnh Lập ấn tượng trước sự lạc quan của hai mẹ con. Tuy nhiên, anh không khỏi bất ngờ khi biết Thọ thường lén khóc một mình. Cậu bé không muốn mẹ lo lắng nên luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Tín Nguyễn cũng bật khóc trước tình thương và sự hiểu chuyện của Thọ. Nữ diễn viên khâm phục khi em sẵn sàng thay đổi ước mơ để có thể ở bên chăm sóc mẹ. Đặc biệt, cô ấn tượng với niềm yêu thích các môn khoa học tự nhiên của cậu học trò.

Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh tặng em Thọ một chiếc điện thoại mới phục vụ việc học

Trong khi đó, Đoàn Thế Vinh lo lắng cho sức khỏe của chị Đào. Anh xót xa khi biết người mẹ thường xuyên đau bệnh nhưng không dám đi khám vì sợ chi phí điều trị.

Để động viên em Thọ, Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh quyết định tặng em một chiếc điện thoại mới phục vụ việc học. Cả hai cũng khuyên em nên chia sẻ nhiều hơn với mẹ. Bởi bên cạnh việc cố gắng, Thọ cũng cần được nghỉ ngơi và nói ra những cảm xúc của mình.

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.



