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Hơn 600 triệu đồng trao cho các em "Mái ấm gia đình Việt" tập 36

THIÊN BÌNH
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"Mái ấm gia đình Việt" tập 36 có sự đồng hành của MC Huỳnh Lập, diễn viên Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh, mang đến nhiều phần thưởng và hỗ trợ dành cho ba em nhỏ.

"Mái ấm gia đình Việt" tập 36 do MC Huỳnh Lập dẫn dắt, cùng hai khách mời: diễn viên Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh.

Mái ấm gia đình Việt tập 36 với những thử thách sôi nổi

"Mái ấm gia đình Việt" tập 36 do MC Huỳnh Lập dẫn dắt, với hai khách mời là diễn viên Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh. Chương trình giới thiệu hoàn cảnh của ba em nhỏ: Danh Thiên Thọ (17 tuổi, Đồng Tháp), Nguyễn Ngọc Thanh Thảo (17 tuổi, Vĩnh Long) và Nguyễn Kim Bão Giang (17 tuổi, TP. Hồ Chí Minh).

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Hơn 600 triệu đồng trao cho các em "Mái ấm gia đình Việt" tập 36- Ảnh 2.
Hơn 600 triệu đồng trao cho các em "Mái ấm gia đình Việt" tập 36- Ảnh 3.

Các nhân vật trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 36

Bên cạnh những lời động viên, hai khách mời còn trực tiếp tham gia các thử thách cùng các em. Ở nhiệm vụ đóng hộp đặc sản cốm gừng, MC Huỳnh Lập hỗ trợ hơ lửa và dán hộp. Nhờ đó, cả đội sớm hoàn thành công việc và giành quyền ưu tiên. Sau phần thi, ba nghệ sĩ còn mang sản phẩm đến tặng khán giả cổ vũ chương trình.

Hơn 600 triệu đồng trao cho các em "Mái ấm gia đình Việt" tập 36- Ảnh 4.
Hơn 600 triệu đồng trao cho các em "Mái ấm gia đình Việt" tập 36- Ảnh 5.
Hơn 600 triệu đồng trao cho các em "Mái ấm gia đình Việt" tập 36- Ảnh 6.
Hơn 600 triệu đồng trao cho các em "Mái ấm gia đình Việt" tập 36- Ảnh 7.
Hơn 600 triệu đồng trao cho các em "Mái ấm gia đình Việt" tập 36- Ảnh 8.

Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh phối hợp cùng các em thực hiện các thử thách

Tiếp đó, các đội bước vào thử thách liên hoàn. Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh phối hợp cùng các em thực hiện nhiệm vụ ném, lấy bóng, trườn qua bột mì và vượt chướng ngại vật. Các đội còn phải nhảy qua thùng phuy, trước khi thực hiện thử thách đưa bóng vào rổ từ khoảng cách xa.

Dù thấm mệt và lấm lem bột mì, các khách mời vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó, những phần thi mang đến không khí sôi nổi và nhiều tiếng cười.

Mái ấm gia đình Việt tập 36 trao hơn 600 triệu đồng hỗ trợ

Hơn 600 triệu đồng trao cho các em "Mái ấm gia đình Việt" tập 36- Ảnh 9.
Hơn 600 triệu đồng trao cho các em "Mái ấm gia đình Việt" tập 36- Ảnh 10.
Hơn 600 triệu đồng trao cho các em "Mái ấm gia đình Việt" tập 36- Ảnh 11.

Mái ấm gia đình Việt tập 36 trao hơn 600 triệu đồng hỗ trợ

Sau các phần thi, gia đình em Nguyễn Kim Bão Giang xếp thứ ba và nhận 20 triệu đồng. Gia đình em Danh Thiên Thọ về nhì, nhận 23 triệu đồng. Trong khi đó, gia đình em Nguyễn Ngọc Thanh Thảo giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và nhận tổng cộng 60 triệu đồng.

Như vậy, Tập đoàn Hoa Sen trao tổng cộng 103 triệu đồng tiền thưởng cho ba gia đình trong tuần này. Bên cạnh đó, MC Huỳnh Lập tặng Danh Thiên Thọ một chiếc máy tính mới. Hai khách mời Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh cũng dành tặng mỗi gia đình một phần quà đặc biệt.

Ngoài những phần quà trên, các em còn nhận được sự hỗ trợ từ mạnh thường quân và khán giả địa phương. Ước tính, tổng giá trị tiền thưởng cùng các khoản ủng hộ dành cho ba gia đình trong tập này lên đến hơn 600 triệu đồng.

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 20h thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

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Hơn 500 triệu đồng trao cho các em Mái ấm gia đình Việt tập 34

Hơn 500 triệu đồng trao cho các em Mái ấm gia đình Việt tập 34

"Mái ấm gia đình Việt" tập 34 trao hơn 500 triệu đồng hỗ trợ ba gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chứng kiến hoàn cảnh của các em, Lâm Vỹ Dạ bật khóc, còn Giang Hồng Ngọc không giấu được sự xót xa.

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