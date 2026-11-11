CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Show nổi bật

Bão Giang kể về chiếc áo tặng cha | Mái ấm gia đình Việt

THIÊN BÌNH
Theo dõi HTV trên Google News

Trong tập 36 "Mái ấm gia đình Việt", câu chuyện của Nguyễn Kim Bão Giang khiến Tín Nguyễn và các nghệ sĩ xúc động. Chiếc áo em từng dành dụm tiền mua tặng cha nhưng chưa kịp trao đã trở thành kỷ vật đặc biệt.

Mái ấm gia đình Việt: Cô học trò giữ chiếc áo dành tặng cha quá cố

"Mái ấm gia đình Việt" tập 36 đã kể câu chuyện về em Nguyễn Kim Bão Giang, sinh năm 2009. Em hiện học lớp 12 trường THPT Dương Bạch Mai, sống cùng mẹ và ông bà ngoại tại xã Phước Hải, TP. Hồ Chí Minh.

Cha của Giang mắc bệnh ung thư vòm họng nhiều năm. Dù vậy, ông vẫn cố gắng chạy xe ôm để kiếm sống. Năm 2023, ông bị đột quỵ và qua đời một tháng sau đó. Sự ra đi của cha để lại trong Giang nhiều nỗi nhớ. 

Bão Giang kể về chiếc áo tặng cha | Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 1.
Bão Giang kể về chiếc áo tặng cha | Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 2.
Bão Giang kể về chiếc áo tặng cha | Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 3.
Bão Giang kể về chiếc áo tặng cha | Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 4.
Bão Giang kể về chiếc áo tặng cha | Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 5.

Sau khi cha mất, Bão Giang sống cùng mẹ và ông bà ngoại già yếu

Đặc biệt, em luôn day dứt về món quà chưa kịp trao. Đó là chiếc áo mới em từng dành dụm tiền mua tặng cha. Thế nhưng, ông đã qua đời trước khi có thể mặc món quà ấy. Đến nay, Giang vẫn giữ gìn chiếc áo như một kỷ vật. Khi tham gia chương trình, em quyết định mặc chiếc áo này. Với cô bé, đó cũng là cách cảm nhận sự đồng hành của cha trên hành trình trưởng thành.

Mẹ của Giang bị di chứng sốt bại liệt, teo cơ chân phải. Vì vậy, chị chỉ có thể phụ giúp cha mẹ ruột bán quán bún riêu nhỏ tại nhà. Ông bà ngoại đều lớn tuổi, sức khỏe yếu. Thu nhập của gia đình chủ yếu đến từ quán ăn, với khoản tiền lời hơn 100.000 đồng mỗi ngày. 

Bão Giang kể về chiếc áo tặng cha | Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 6.
Bão Giang kể về chiếc áo tặng cha | Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 7.

Bão Giang học rất giỏi, em còn là một Đoàn viên năng nổ

Ngoài ra, gia đình còn khoản nợ ngân hàng hơn 100 triệu đồng. Dù vậy, Giang vẫn duy trì việc học và phụ giúp gia đình. Em có 11 năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc. Đồng thời, em tích cực tham gia hoạt động Đoàn và hiện là Phó Bí thư Đoàn trường.

Mái ấm gia đình Việt: Xúc động trước nghị lực của Bão Giang

Bão Giang kể về chiếc áo tặng cha | Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 8.
Bão Giang kể về chiếc áo tặng cha | Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 9.

Câu chuyện về chiếc áo kỷ vật của Bão Giang khiến các nghệ sĩ không kìm được nước mắt

Thương mẹ và ông bà, Bão Giang mong muốn theo học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Em hy vọng có công việc ổn định để chăm lo cho gia đình và cống hiến cho xã hội. Lắng nghe câu chuyện, Huỳnh Lập bày tỏ sự cảm phục trước thành tích học tập của cô bé. 

Chiếc áo kỷ niệm cũng khiến nam MC cùng các nghệ sĩ đặc biệt xúc động. Khi chia sẻ về những khó khăn, Giang bật khóc và thừa nhận bản thân rất mệt mỏi. Tuy nhiên, em vẫn quyết tâm học tập để sau này giúp mẹ và ông bà vơi bớt nhọc nhằn.

Bão Giang kể về chiếc áo tặng cha | Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 10.
Bão Giang kể về chiếc áo tặng cha | Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 11.

Các nghệ sĩ khâm phục tinh thần không từ bỏ việc học của em Bão Giang

Đoàn Thế Vinh nghẹn ngào trước suy nghĩ trưởng thành của Giang. Anh khâm phục tinh thần không từ bỏ việc học của em dù gia đình trải qua nhiều biến cố. Trong khi đó, Tín Nguyễn bật khóc khi nghe Giang giải thích ý nghĩa tên gọi của mình. 

Theo cô bé, chữ "Bão" tượng trưng cho sự mạnh mẽ. Đó cũng như lời nhắc nhở em phải kiên cường trước những sóng gió cuộc đời. Nữ diễn viên dành cho Giang một cái ôm động viên. Cô cũng hứa sẽ cùng Đoàn Thế Vinh nỗ lực hết mình trong các thử thách để hỗ trợ gia đình em.

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Tin liên quan

Anh hai nghỉ học nhường em đến trường | Mái ấm gia đình Việt

Anh hai nghỉ học nhường em đến trường | Mái ấm gia đình Việt

"Mái ấm gia đình Việt" tập 35 kể về em Lê Thị Kim Thanh. Mồ côi cha mẹ từ khi chưa đầy hai tuổi, cô bé lớn lên nhờ sự chăm sóc của bà ngoại. Thương bà tuổi cao, sức yếu, anh trai em nghỉ học từ lớp 10 để nhường cơ hội đến trường cho em gái.

16 tuổi đi bốc vác nuôi bà và em | Mái ấm gia đình Việt

16 tuổi đi bốc vác nuôi bà và em | Mái ấm gia đình Việt

Thương bà nội vất vả, Nguyễn Tấn Tài tranh thủ ngày nghỉ đi bốc vác kiếm khoảng 200.000 đồng mỗi ngày. Câu chuyện của em được kể trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 35.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

HTV chính thức ra mắt Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn phiên bản Truyền hình và Phát thanh

Văn hóa - Giải trí 19:02 10/11/2026

(HTV) - Hội thảo Văn hóa doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề “Văn hóa kiến tạo tương lai” tập trung làm rõ vai trò của văn hóa trong quản trị, phát triển doanh nghiệp, đồng thời đánh dấu sự ra mắt phiên bản truyền hình và phát thanh của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn trên HTV.

Ngân mãi Chuông vàng tháng 11/2026: Nghệ sĩ và vai diễn

Ngân mãi Chuông vàng tháng 11/2026: Nghệ sĩ và vai diễn

Show nổi bật 16:00 10/11/2026

"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026 giới thiệu vở "Bạch Hải Đường" với sự tham gia của NSƯT Kim Tiểu Long, NSƯT Thu Vân, Thanh Đồng, Dũng Nhí, Giải Tư CVVC 2013 Phạm Vũ Thành, Hoàng Dững, Chuông bạc 2025 Hà Như, Chuông bạc 2026 Ngân Huyền...

Show diễn tràn đầy năng lượng của những người cao tuổi Hy Lạp

Thế giới 19:03 10/11/2026

(HTV) - Tại Athens, Hy Lạp, một sân khấu đặc biệt đang mang đến góc nhìn mới về cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Hơn 100 người cao tuổi cùng tham gia biểu diễn, thể hiện niềm đam mê nghệ thuật và tinh thần học hỏi không ngừng, bất kể tuổi tác.

Lịch thi đấu quần vợt nữ gây tranh cãi sau khi Elena Rybakina rút khỏi WTA Finals 2026

Lịch thi đấu quần vợt nữ gây tranh cãi sau khi Elena Rybakina rút khỏi WTA Finals 2026

Thể thao 16:00 10/11/2026

Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp (PTPA) vừa lên tiếng chỉ trích lịch thi đấu quần vợt dày đặc sau khi tay vợt số 1 thế giới Elena Rybakina phải từ bỏ giải WTA Finals vì vấn đề sức khỏe, làm dấy lên tranh cãi về sự quá tải của các vận động viên.

Xem thêm