Bão Giang kể về chiếc áo tặng cha | Mái ấm gia đình Việt

Mái ấm gia đình Việt: Cô học trò giữ chiếc áo dành tặng cha quá cố

"Mái ấm gia đình Việt" tập 36 đã kể câu chuyện về em Nguyễn Kim Bão Giang, sinh năm 2009. Em hiện học lớp 12 trường THPT Dương Bạch Mai, sống cùng mẹ và ông bà ngoại tại xã Phước Hải, TP. Hồ Chí Minh.

Cha của Giang mắc bệnh ung thư vòm họng nhiều năm. Dù vậy, ông vẫn cố gắng chạy xe ôm để kiếm sống. Năm 2023, ông bị đột quỵ và qua đời một tháng sau đó. Sự ra đi của cha để lại trong Giang nhiều nỗi nhớ.

Sau khi cha mất, Bão Giang sống cùng mẹ và ông bà ngoại già yếu

Đặc biệt, em luôn day dứt về món quà chưa kịp trao. Đó là chiếc áo mới em từng dành dụm tiền mua tặng cha. Thế nhưng, ông đã qua đời trước khi có thể mặc món quà ấy. Đến nay, Giang vẫn giữ gìn chiếc áo như một kỷ vật. Khi tham gia chương trình, em quyết định mặc chiếc áo này. Với cô bé, đó cũng là cách cảm nhận sự đồng hành của cha trên hành trình trưởng thành.

Mẹ của Giang bị di chứng sốt bại liệt, teo cơ chân phải. Vì vậy, chị chỉ có thể phụ giúp cha mẹ ruột bán quán bún riêu nhỏ tại nhà. Ông bà ngoại đều lớn tuổi, sức khỏe yếu. Thu nhập của gia đình chủ yếu đến từ quán ăn, với khoản tiền lời hơn 100.000 đồng mỗi ngày.

Bão Giang học rất giỏi, em còn là một Đoàn viên năng nổ

Ngoài ra, gia đình còn khoản nợ ngân hàng hơn 100 triệu đồng. Dù vậy, Giang vẫn duy trì việc học và phụ giúp gia đình. Em có 11 năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc. Đồng thời, em tích cực tham gia hoạt động Đoàn và hiện là Phó Bí thư Đoàn trường.

Mái ấm gia đình Việt: Xúc động trước nghị lực của Bão Giang

Câu chuyện về chiếc áo kỷ vật của Bão Giang khiến các nghệ sĩ không kìm được nước mắt

Thương mẹ và ông bà, Bão Giang mong muốn theo học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Em hy vọng có công việc ổn định để chăm lo cho gia đình và cống hiến cho xã hội. Lắng nghe câu chuyện, Huỳnh Lập bày tỏ sự cảm phục trước thành tích học tập của cô bé.

Chiếc áo kỷ niệm cũng khiến nam MC cùng các nghệ sĩ đặc biệt xúc động. Khi chia sẻ về những khó khăn, Giang bật khóc và thừa nhận bản thân rất mệt mỏi. Tuy nhiên, em vẫn quyết tâm học tập để sau này giúp mẹ và ông bà vơi bớt nhọc nhằn.

Các nghệ sĩ khâm phục tinh thần không từ bỏ việc học của em Bão Giang

Đoàn Thế Vinh nghẹn ngào trước suy nghĩ trưởng thành của Giang. Anh khâm phục tinh thần không từ bỏ việc học của em dù gia đình trải qua nhiều biến cố. Trong khi đó, Tín Nguyễn bật khóc khi nghe Giang giải thích ý nghĩa tên gọi của mình.

Theo cô bé, chữ "Bão" tượng trưng cho sự mạnh mẽ. Đó cũng như lời nhắc nhở em phải kiên cường trước những sóng gió cuộc đời. Nữ diễn viên dành cho Giang một cái ôm động viên. Cô cũng hứa sẽ cùng Đoàn Thế Vinh nỗ lực hết mình trong các thử thách để hỗ trợ gia đình em.

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.