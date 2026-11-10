Nữ sinh vừa học vừa kiếm tiền chăm mẹ bệnh | Mái ấm gia đình Việt

Mái ấm gia đình Việt: Nữ sinh 17 tuổi vừa học vừa làm, phụ cha chăm sóc mẹ

Một trong các nhân vật của "Mái ấm gia đình Việt" tập 36 là em Nguyễn Ngọc Thanh Thảo. Thanh Thảo hiện 17 tuổi, học lớp 12 tại trường THPT Cầu Quan. Em sống cùng cha mẹ và em gái tại xã Tân Hoà, tỉnh Vĩnh Long.

Gia đình Thảo thuộc diện đặc biệt khó khăn. Thu nhập chủ yếu dựa vào công việc bán vé số của cha, anh Nguyễn Thành Long. Mỗi ngày, anh bán khoảng 150 tờ vé số, kiếm được 150.000 đồng để trang trải sinh hoạt. Trong khi đó, mẹ em, chị Nguyễn Thị Nương, có sức khỏe tinh thần không ổn định. Chị phải uống thuốc hàng ngày.

Gia đình em Thảo thuộc diện đặc biệt khó khăn

Vì thương cha vất vả, Thảo bắt đầu làm thêm từ giữa năm lớp 11. Em làm tại một quán mì cay vào buổi tối. Từ tiền công, em dành một phần cho việc học. Phần còn lại, em đưa mẹ lo sinh hoạt gia đình. Dù thường xuyên về muộn, sáng hôm sau em vẫn dậy sớm nấu ăn, học bài rồi đến trường.

Em Thảo vượt khó học giỏi và ước mơ học ngành Tâm lý để thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau của mẹ

Dù bận rộn với việc học và làm thêm, Thảo vẫn duy trì thành tích tốt. Nhiều năm liền, em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, năm lớp 9, Thảo từng giành giải Khuyến khích học sinh giỏi môn Địa lý cấp tỉnh. Ở bậc THPT, em tiếp tục tham gia đội tuyển học sinh giỏi. Thảo mong ước thi vào ngành Tâm lý học của trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Dù luôn yêu thương mẹ, Thảo đôi lúc chạnh lòng vì thiếu những lời yêu thương hay cái ôm từ mẹ. Điều này khiến em đôi lúc tủi thân khi so với bạn bè cùng trang lứa.

Tuy nhiên, hiểu tình trạng sức khỏe của mẹ, Thảo không trách móc. Thay vào đó, em cố gắng quan tâm, chăm sóc và chia sẻ khó khăn trong gia đình. Vì vậy, Thảo mong được học đại học và có công việc ổn định. Em muốn chăm lo tốt hơn cho cha mẹ.

Mái ấm gia đình Việt: Các nghệ sĩ nghẹn ngào trước câu chuyện của em Thảo

MC Huỳnh Lập liên tục rơi nước mắt khi theo dõi câu chuyện của Thanh Thảo

MC Huỳnh Lập liên tục rơi nước mắt khi theo dõi câu chuyện của Thanh Thảo. Anh xót xa vì hai chị em chịu nhiều thiệt thòi dù có đủ cha mẹ bên cạnh. Nguyên nhân là sức khỏe tinh thần của mẹ không ổn định.

Đặc biệt, điều khiến Huỳnh Lập đau lòng là nỗi dằn vặt của chị Nương. Người mẹ luôn mong có sức khỏe bình thường để đi làm, kiếm tiền nuôi con. Thế nhưng, bệnh tình khiến chị bất lực. Chị cũng không biết khi nào mình có thể mất kiểm soát hành vi.

Chứng kiến mẹ con chị Nương ôm nhau khóc, Huỳnh Lập không giấu được xúc động. Anh cảm phục Thanh Thảo và em gái vì luôn quan tâm, chăm sóc mẹ. Tuy nhiên, nam MC cũng đau lòng khi các em phải trưởng thành quá sớm. Các em không có được sự hồn nhiên, vô tư như bạn bè cùng trang lứa.

Theo Đoàn Thế Vinh, điều đáng quý là các thành viên gia đình em Thảo rất yêu thương nhau

Diễn viên Đoàn Thế Vinh cũng nghẹn ngào trước tình cảm của gia đình Thanh Thảo. Anh xúc động khi thấy hai chị em luôn phụ giúp cha, chăm sóc mẹ mà không than trách.

Nam diễn viên đặc biệt cảm phục anh Long. Người cha ngày ngày bán vé số để kiếm tiền nuôi con. Đồng thời, anh chăm lo cho người vợ mắc bệnh.

Theo Đoàn Thế Vinh, điều đáng quý là các thành viên vẫn yêu thương nhau. Dù cuộc sống thiếu thốn, mọi người luôn quan tâm và nghĩ cho nhau.

Tín Nguyễn không kìm được nước mắt khi nghe chuyện Thanh Thảo

Trong khi đó, Tín Nguyễn không kìm được nước mắt khi nghe chuyện Thanh Thảo. Nữ diễn viên khâm phục nghị lực và sự trưởng thành của cô bé. Mới 17 tuổi, Thảo đã biết san sẻ gánh nặng cùng cha.

Hình ảnh Thanh Thảo gầy gò khiến Tín Nguyễn không khỏi xót xa. Ban ngày, em đến trường và phụ cha chăm sóc mẹ, em gái. Buổi tối, Thảo lại tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền.

Chứng kiến sự hiểu chuyện của hai chị em, nữ diễn viên liên tục lau nước mắt. Cô dành nhiều lời động viên cho các em. Đồng thời, Tín Nguyễn hứa nỗ lực hết mình trong các thử thách để hỗ trợ gia đình vượt khó.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.