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Huỳnh Lập, Tín Nguyễn bật khóc trong "Mái ấm gia đình Việt"

THIÊN BÌNH
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Trong tập 36 "Mái ấm gia đình Việt", Huỳnh Lập cùng hai khách mời Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh xúc động trước nghị lực của hai học sinh lớp 12. Dù sớm thiếu vắng tình cha, cả hai vẫn nỗ lực học tập và mong muốn chăm lo cho mẹ, ông bà.

Huỳnh Lập, Tín Nguyễn bật khóc trong "Mái ấm gia đình Việt" - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ góp mặt trong "Mái ấm gia đình Việt" kỳ này

Mái ấm gia đình Việt: Hai câu chuyện về tình thương và nghị lực

"Mái ấm gia đình Việt" tập 36 sẽ phát sóng lúc 20g tối nay (6/11) trên kênh HTV7. Chương trình kỳ này sẽ kể câu chuyện của các em Danh Thiên Thọ và Nguyễn Kim Bão Giang. Cả hai đều sinh năm 2009, hiện học lớp 12. Mỗi em có một hoàn cảnh và những nỗi niềm riêng.

Huỳnh Lập, Tín Nguyễn bật khóc trong "Mái ấm gia đình Việt" - Ảnh 2.

Em Thiên Thọ sống cùng mẹ từ nhỏ

Thiên Thọ sống cùng mẹ là chị Lê Thị Xuân Đào. Cha bỏ đi từ khi em còn trong bụng mẹ. Trong khi đó, chị Đào bị khuyết tật chân do di chứng sốt bại liệt. Mỗi ngày, chị vẫn đạp xe bán khoảng 150 tờ vé số để nuôi con ăn học. 

Thấu hiểu sự vất vả của mẹ, Thiên Thọ luôn cố gắng học tập. Em nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Đặc biệt, em từng gác lại ước mơ trở thành chiến sĩ công an để theo đuổi nghề giáo. Em mong có thể ở gần và chăm sóc mẹ.

Huỳnh Lập, Tín Nguyễn bật khóc trong "Mái ấm gia đình Việt" - Ảnh 3.

Em Bão Giang trên trường quay "Mái ấm gia đình Việt"

Với Bão Giang, nỗi nhớ người cha quá cố gắn liền với một chiếc áo chưa kịp trao. Cha em qua đời năm 2023 sau thời gian mắc bệnh. Đến nay, cô bé vẫn giữ gìn chiếc áo từng dành dụm tiền mua tặng cha. 

Gia đình em hiện sống dựa vào quán bún riêu nhỏ của ông bà ngoại. Dù phải phụ giúp gia đình, Bão Giang vẫn duy trì thành tích học tập tốt. Em có 11 năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc. Đồng thời, em tích cực tham gia công tác Đoàn tại trường.

Mái ấm gia đình Việt chạm đến cảm xúc của khách mời

Huỳnh Lập, Tín Nguyễn bật khóc trong "Mái ấm gia đình Việt" - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ động viên gia đình em Thiên Thọ

Theo dõi hai câu chuyện, MC Huỳnh Lập không giấu được sự xót xa. Anh đặc biệt xúc động khi biết Thiên Thọ thường lén khóc một mình vì sợ mẹ lo lắng. 

Trong khi đó, Tín Nguyễn bật khóc trước sự hiểu chuyện của cậu bé. Đoàn Thế Vinh cũng lo lắng khi biết mẹ em thường xuyên đau bệnh nhưng không dám đi khám vì sợ tốn kém.

Huỳnh Lập, Tín Nguyễn bật khóc trong "Mái ấm gia đình Việt" - Ảnh 5.

Em Bão Giang là một cô bé mạnh mẽ, giỏi giang

Với Bão Giang, chiếc áo kỷ niệm và ý nghĩa tên gọi của em khiến các nghệ sĩ nghẹn ngào. Tín Nguyễn xúc động trước tinh thần mạnh mẽ của cô bé. Còn Đoàn Thế Vinh khâm phục quyết tâm học tập để trở thành chỗ dựa cho gia đình. 

Trong chương trình, Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh liên tục động viên, trao tặng Thiên Thọ một chiếc điện thoại mới phục vụ việc học. Cả hai cũng nỗ lực thực hiện các thử thách để mang đến phần hỗ trợ thiết thực cho các gia đình.

"Mái ấm gia đình Việt" tập 36 phát sóng lúc 20g thứ Sáu (6/11) trên kênh HTV7.

Mái ấm gia đình Việt

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