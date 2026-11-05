Cô bé 17 tuổi sớm gánh vác gia đình | Mái ấm gia đình Việt

Mái ấm gia đình Việt: Nghị lực của cô học trò sớm tự lập

"Mái ấm gia đình Việt" tập 35 kể câu chuyện của em Lê Mỹ Duyên (2009). Mỹ Duyên hiện là học sinh lớp 12 tại Trung tâm GDNN-GDTX Càng Long, tỉnh Vĩnh Long. Từ nhỏ, em đã sống trong hoàn cảnh nhiều thiếu thốn. Cha rời đi khi mẹ đang mang thai và sau đó mất liên lạc.

Mẹ của Duyên mắc bệnh trầm cảm, dẫn đến rối loạn tâm thần sau khi sinh em. Bệnh tình kéo dài khiến chị thường xuyên phải nhập viện. Hiện chị hưởng trợ cấp 750.000 đồng mỗi tháng.

Dù mắc bệnh tim, bà ngoại của em Duyên vẫn phải làm thuê để trang trải cuộc sống

Bà ngoại của em Duyên là cụ Huỳnh Thị Ánh. Dù mắc bệnh tim, bà vẫn phải làm thuê để trang trải cuộc sống. Trong khi đó, ông ngoại Nguyễn Văn Dũng tuổi cao, mắt bị cườm và gần như không còn nhìn thấy.

Chứng kiến ông bà ngoại vất vả chăm sóc mẹ, Duyên sớm ý thức trách nhiệm của mình. Từ năm lớp 7, em đã đi làm thêm tại quán nước để trang trải việc học. Khi lên cấp 3, Duyên chọn học hệ giáo dục thường xuyên để có thêm thời gian phụ giúp gia đình.

Dù đối mặt nhiều khó khăn, Duyên vẫn duy trì việc học với ước mơ trở thành giáo viên

Mùa Hè năm nay, mẹ em phát bệnh nặng và phải nhập viện điều trị. Bà ngoại túc trực chăm con gái, còn Duyên ở nhà lo cho ông ngoại và em họ. Vì không thể tiếp tục đi làm, em phải dùng hết 4 triệu đồng dành dụm từ năm lớp 10 để phụ chi phí chữa bệnh cho mẹ.

Dù đối mặt nhiều khó khăn, Duyên vẫn duy trì việc học với ước mơ trở thành giáo viên. Em mong có công việc ổn định để chăm sóc mẹ và ông bà.

Mái ấm gia đình Việt: Những giọt nước mắt trước tình thương của bà ngoại

MC Đại Nghĩa bật khóc khi biết bà Ánh đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn gắng sức chăm lo cho gia đình

Lắng nghe câu chuyện, MC Đại Nghĩa bật khóc khi biết bà Ánh đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn gắng sức chăm lo cho gia đình. Đặc biệt, câu nói "Ngoại đâu dám chết vì sợ không ai lo cho cháu" khiến anh nghẹn ngào.

Đại Nghĩa chia sẻ hình ảnh bà Ánh gợi anh nhớ đến người bà vừa qua đời cách đây vài tháng. Vì vậy, anh càng thấu hiểu tình thương và nỗi lo của người bà dành cho con cháu. Nam MC mong bà giữ gìn sức khỏe để chứng kiến Duyên trưởng thành và thực hiện ước mơ.

Ca sĩ DatKaa cũng không giấu được nước mắt, rapper GILL cảm phục tinh thần tự lập của Duyên

Ca sĩ DatKaa cũng không giấu được nước mắt. Anh thương Duyên khi em còn rất trẻ nhưng đã phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Trong khi đó, rapper GILL cảm phục tinh thần tự lập của cô bé. Biết Duyên đi làm thêm từ năm lớp 7, anh càng trân trọng những nỗ lực của em.

Dù cuộc sống còn nhiều thử thách, Mỹ Duyên vẫn không ngừng cố gắng. Câu chuyện của em cũng là lời nhắc về tình thân và nghị lực vượt khó. Hơn hết, những người thân yêu chính là động lực để mỗi người tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Mái ấm gia đình Việt - 20g thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.