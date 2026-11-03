16 tuổi đi bốc vác nuôi bà và em | Mái ấm gia đình Việt

Mái ấm gia đình Việt: Cậu bé 16 tuổi sớm gánh vác gia đình

"Mái ấm gia đình Việt" tập 35 mang đến câu chuyện của em Nguyễn Tấn Tài (2010). Em Tài hiện học lớp 10 trường THPT Thủ Khoa Huân. Em sống cùng bà nội Nguyễn Thị Tám và em trai Nguyễn Tấn Lộc tại xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp.

Khi Lộc mới hai tháng tuổi, cha mẹ lần lượt rời đi. Hai anh em được ông bà nội chăm sóc từ đó. Thỉnh thoảng, cha mẹ gửi tiền về phụ trang trải sinh hoạt. Tuy nhiên, sau khi ông nội có gia đình mới và ít trở về, bà Tám gần như một mình gánh vác việc chăm sóc hai cháu.

Cha mẹ lần lượt bỏ đi, để hai anh em Tài, Lộc cho ông bà nội chăm sóc

Gần 20 năm qua, bà Tám gần như mất hoàn toàn thính lực. Bà còn mắc bệnh cao huyết áp và thoái hóa xương khớp. Dù sức khỏe suy giảm, bà vẫn nhận chăm sóc đàn vịt cho hàng xóm để kiếm thêm thu nhập. Những lúc khó khăn, ba bà cháu phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân và làng xóm.

Thương bà vất vả, Tài tranh thủ những ngày nghỉ học để làm thêm tại cửa hàng vật liệu xây dựng. Công việc chủ yếu là bốc vác, khuân chuyển hàng hóa nặng nhọc. Mỗi ngày, em kiếm được khoảng 200.000 đồng. Số tiền này được dành phần lớn để phụ bà trang trải sinh hoạt, chăm sóc em trai và tiết kiệm cho việc học.

Em Tài tranh thủ ngày nghỉ học để đi làm bốc vác, kiếm thêm thu nhập để phụ bà trang trải cuộc sống

Điều khiến người xem xót xa là Tài còn quá nhỏ nhưng đã phải lo lắng về bữa ăn và tương lai của gia đình. Em ước mơ trở thành kỹ sư xây dựng, song cũng sợ hoàn cảnh khó khăn sẽ khiến mình phải nghỉ học sớm.

Mái ấm gia đình Việt: Bữa cơm đạm bạc và ước mơ đến trường

Chứng kiến hoàn cảnh của hai anh em, MC Đại Nghĩa đặc biệt xót xa trước vóc dáng nhỏ bé của Tấn Lộc dù em đã 8 tuổi. Nam MC càng nghẹn lòng khi biết bữa cơm quen thuộc của hai anh em nhiều khi chỉ có cơm trắng chan nước tương.

Qua câu chuyện của Tài và Lộc, MC Đại Nghĩa nhắn nhủ những người làm cha mẹ cần có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc con cái

Đại Nghĩa cũng thương bà Tám khi tuổi cao, sức khỏe yếu và gần như không còn nghe được nhưng vẫn phải gắng gượng làm việc. Qua câu chuyện của Tài và Lộc, anh nhắn nhủ những người làm cha mẹ cần có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc con cái. Trẻ em không nên phải chịu thiệt thòi vì những lựa chọn của người lớn.

Rapper GILL xúc động khi biết Tài phải làm công việc nặng nhọc để phụ bà nuôi em. Nam rapper cảm phục khi cậu bé vẫn cố gắng duy trì việc học và nuôi ước mơ. Anh động viên Tài kiên trì, không từ bỏ con đường học tập dù còn nhiều khó khăn.

DatKaa cũng xót xa trước tình cảnh của bà Tám và những thiếu thốn mà hai anh em đang trải qua

Trong khi đó, DatKaa dành nhiều sự quan tâm cho Tấn Lộc. Biết em có ước mơ trở thành ca sĩ nhưng còn rụt rè, nam ca sĩ chủ động trò chuyện và khuyến khích em thể hiện khả năng. Anh còn cùng Lộc hát để cậu bé tự tin hơn trước mọi người.

DatKaa cũng xót xa trước tình cảnh của bà Tám và những thiếu thốn mà hai anh em đang trải qua. Anh cảm phục tình cảm anh em khi Tài luôn cố gắng chăm sóc, nhường nhịn và bảo vệ em trai.

Hai anh em Tài, Lộc sớm phải đối diện với khó khăn vì thiếu sự chăm sóc của cha mẹ

Câu chuyện của Tấn Tài và Tấn Lộc cho thấy những khó khăn mà trẻ em có thể phải đối diện khi thiếu sự chăm sóc của cha mẹ. Tuy nhiên, tình thương của bà nội và sự gắn bó giữa hai anh em vẫn là điểm tựa để các em tiếp tục cố gắng.

Thông qua "Mái ấm gia đình Việt", những hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ rộng rãi hơn. Sự đồng hành của cộng đồng cũng góp phần tiếp thêm hy vọng để các em được tiếp tục đến trường và có cơ hội thực hiện ước mơ.

Mái ấm gia đình Việt - 20g thứ Sáu trên kênh HTV7.