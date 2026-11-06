Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 36: Tín Nguyễn, Đoàn Thế Vinh

Các nghệ sĩ góp mặt trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 36

Mái ấm gia đình Việt chạm đến trái tim qua những câu chuyện đời thường

"Mái ấm gia đình Việt" tập 36 vừa phát sóng lúc 20g tối nay (6/11) trên kênh HTV7. Chương trình do MC Huỳnh Lập dẫn dắt, cùng hai khách mời: diễn viên Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh.

Các em nhỏ trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 36

Chương trình kỳ này kể đến khán giả câu chuyện của các em: Em Danh Thiên Thọ (17 tuổi), học sinh trường THPT Lưu Tấn Phát, tỉnh Đồng Tháp; em Nguyễn Ngọc Thanh Thảo (17 tuổi), học sinh trường THCS và THPT Cầu Quan, tỉnh Vĩnh Long; em Nguyễn Kim Bão Giang (17 tuổi), học sinh trường THPT Dương Bạch Mai, TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình lan tỏa tinh thần "Lá lành đùm lá rách"

Không chỉ mang đến sự hỗ trợ vật chất, "Mái ấm gia đình Việt" còn tiếp tục gửi gắm niềm tin, nghị lực và khát vọng sống đến từng em nhỏ, giúp các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng.

Mái ấm gia đình Việt - phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.