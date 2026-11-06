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Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 36: Tín Nguyễn, Đoàn Thế Vinh

Show nổi bật
THIÊN BÌNH

Trong tập 36 "Mái ấm gia đình Việt", Huỳnh Lập cùng hai khách mời Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh xúc động trước nghị lực của hai học sinh lớp 12.

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Các nghệ sĩ góp mặt trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 36

Mái ấm gia đình Việt chạm đến trái tim qua những câu chuyện đời thường

"Mái ấm gia đình Việt" tập 36 vừa phát sóng lúc 20g tối nay (6/11) trên kênh HTV7. Chương trình do MC Huỳnh Lập dẫn dắt, cùng hai khách mời: diễn viên Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh.

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Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 36: Tín Nguyễn, Đoàn Thế Vinh- Ảnh 3.
Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 36: Tín Nguyễn, Đoàn Thế Vinh- Ảnh 4.

Các em nhỏ trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 36

Chương trình kỳ này kể đến khán giả câu chuyện của các em: Em Danh Thiên Thọ (17 tuổi), học sinh trường THPT Lưu Tấn Phát, tỉnh Đồng Tháp; em Nguyễn Ngọc Thanh Thảo (17 tuổi), học sinh trường THCS và THPT Cầu Quan, tỉnh Vĩnh Long; em Nguyễn Kim Bão Giang (17 tuổi), học sinh trường THPT Dương Bạch Mai, TP. Hồ Chí Minh.

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Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 36: Tín Nguyễn, Đoàn Thế Vinh- Ảnh 6.

Chương trình lan tỏa tinh thần "Lá lành đùm lá rách"

Không chỉ mang đến sự hỗ trợ vật chất, "Mái ấm gia đình Việt" còn tiếp tục gửi gắm niềm tin, nghị lực và khát vọng sống đến từng em nhỏ, giúp các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng.

Mái ấm gia đình Việt - phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Danh sách tập

Huỳnh Lập, Tín Nguyễn bật khóc trong "Mái ấm gia đình Việt"

Huỳnh Lập, Tín Nguyễn bật khóc trong "Mái ấm gia đình Việt"

Show nổi bật 09:00 06/11/2026

Trong tập 36 "Mái ấm gia đình Việt", Huỳnh Lập cùng hai khách mời Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh xúc động trước nghị lực của hai học sinh lớp 12. Dù sớm thiếu vắng tình cha, cả hai vẫn nỗ lực học tập và mong muốn chăm lo cho mẹ, ông bà.

Cô bé 17 tuổi sớm gánh vác gia đình | Mái ấm gia đình Việt

Cô bé 17 tuổi sớm gánh vác gia đình | Mái ấm gia đình Việt

Show nổi bật 10:00 05/11/2026

"Mái ấm gia đình Việt" tập 35 kể về Lê Mỹ Duyên, cô học trò vừa học tập vừa chăm sóc mẹ bệnh tật và ông bà ngoại. Chuyện của em khiến Đại Nghĩa, DatKaa và GILL không khỏi nghẹn ngào.

Anh hai nghỉ học nhường em đến trường | Mái ấm gia đình Việt

Anh hai nghỉ học nhường em đến trường | Mái ấm gia đình Việt

Show nổi bật 11:00 04/11/2026

"Mái ấm gia đình Việt" tập 35 kể về em Lê Thị Kim Thanh. Mồ côi cha mẹ từ khi chưa đầy hai tuổi, cô bé lớn lên nhờ sự chăm sóc của bà ngoại. Thương bà tuổi cao, sức yếu, anh trai em nghỉ học từ lớp 10 để nhường cơ hội đến trường cho em gái.

16 tuổi đi bốc vác nuôi bà và em | Mái ấm gia đình Việt

16 tuổi đi bốc vác nuôi bà và em | Mái ấm gia đình Việt

Show nổi bật 10:00 03/11/2026

Thương bà nội vất vả, Nguyễn Tấn Tài tranh thủ ngày nghỉ đi bốc vác kiếm khoảng 200.000 đồng mỗi ngày. Câu chuyện của em được kể trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 35.

Hơn 600 triệu đồng trao cho các em Mái ấm gia đình Việt tập 35

Hơn 600 triệu đồng trao cho các em Mái ấm gia đình Việt tập 35

Show nổi bật 08:00 01/11/2026

Với sự đồng hành của MC Đại Nghĩa, rapper GILL và ca sĩ DatKaa, "Mái ấm gia đình Việt" tập 35 mang đến những câu chuyện xúc động cùng nhiều phần hỗ trợ thiết thực dành cho các em nhỏ.

Những em nhỏ thiếu vắng tình thân | Mái ấm gia đình Việt

Những em nhỏ thiếu vắng tình thân | Mái ấm gia đình Việt

Show nổi bật 09:00 30/10/2026

"Mái ấm gia đình Việt" tập 35 khiến MC Đại Nghĩa, rapper GILL và ca sĩ DatKaa xúc động trước những em nhỏ sớm chịu nhiều mất mát. Dù thiếu vắng tình thân, các em vẫn nỗ lực học tập và khát khao một tương lai tốt đẹp.

Cậu bé bán vé số chăm mẹ bệnh | Mái ấm gia đình Việt

Cậu bé bán vé số chăm mẹ bệnh | Mái ấm gia đình Việt

Show nổi bật 10:00 29/10/2026

"Mái ấm gia đình Việt" kể câu chuyện của Nguyễn Trọng Phúc, cậu học sinh lớp 9 vừa đi học, vừa bán vé số để chăm sóc mẹ khuyết tật. Hoàn cảnh của em khiến Lâm Vỹ Dạ bật khóc, còn Trương Thế Vinh và Giang Hồng Ngọc hết lòng động viên.

Đôi tay chai sần của bé gái 12 tuổi | Mái ấm gia đình Việt

Đôi tay chai sần của bé gái 12 tuổi | Mái ấm gia đình Việt

Show nổi bật 10:00 28/10/2026

"Mái ấm gia đình Việt" tập 34 kể câu chuyện của Trương Phạm Ngọc Giàu, cô bé 12 tuổi vừa học vừa chăm sóc cha mẹ bệnh tật. Chứng kiến đôi tay chai sần của em, ca sĩ Giang Hồng Ngọc không giấu được sự xúc động.

Chị cả và những cô bé mồ côi | Mái ấm gia đình Việt

Chị cả và những cô bé mồ côi | Mái ấm gia đình Việt

Show nổi bật 10:00 27/10/2026

"Mái ấm gia đình Việt" tập 34 kể câu chuyện của Huỳnh Thị Mai, cô bé sớm mất cả cha lẫn mẹ và trở thành chỗ dựa cho hai em gái. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, em vẫn nỗ lực học tập và nuôi ước mơ trở thành giáo viên.

Hơn 500 triệu đồng trao cho các em Mái ấm gia đình Việt tập 34

Hơn 500 triệu đồng trao cho các em Mái ấm gia đình Việt tập 34

Show nổi bật 10:00 25/10/2026

"Mái ấm gia đình Việt" tập 34 trao hơn 500 triệu đồng hỗ trợ ba gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chứng kiến hoàn cảnh của các em, Lâm Vỹ Dạ bật khóc, còn Giang Hồng Ngọc không giấu được sự xót xa.

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