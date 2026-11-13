Các nghệ sĩ góp mặt trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 37

Mái ấm gia đình Việt: Những ước mong khiến nghệ sĩ nghẹn lòng

"Mái ấm gia đình Việt" tập 37 sẽ phát sóng lúc 20g hôm nay (13/11) trên kênh HTV7. Chương trình kỳ này do MC Ốc Thanh Vân dẫn dắt, với sự đồng hành của diễn viên Minh Trang và Trâm Anh.

Câu chuyện của em Tạ Quang Hiếu (11 tuổi) trong tuần này khiến các nghệ sĩ không khỏi xót xa. Cha qua đời sau một vụ tai nạn giao thông, mẹ em cũng mang thương tật nặng. Hiện tại, gia đình em phải đối diện với bệnh tật của ông nội và những khó khăn về kinh tế.

Các nghệ sĩ trò chuyện cùng gia đình em Quang Hiếu

Hiếu sớm biết tự lập, phụ giúp mẹ và bà những công việc trong nhà. Tuy nhiên, nỗi nhớ cha vẫn luôn hiện hữu trong lòng cậu bé. Điều em mong mỏi nhất là được gặp lại cha trong giấc mơ để nói lời yêu thương chưa kịp thổ lộ.

Bên cạnh đó, em trai Hiếu là Quang Vinh cũng có ước mơ riêng. Cậu bé mong trở thành chiến sĩ công an để bảo vệ gia đình, thực hiện điều cha từng gửi gắm.

Ốc Thanh Vân xót xa khi em Dũng phải đối diện với mất mát và nỗi lo về sức khỏe người thân

Một hoàn cảnh khác trong chương trình là gia đình em Lê Tiến Dũng. Mẹ qua đời vì ung thư dạ dày, Dũng hiện sống cùng cha, bà nội và hai em trai sinh đôi. Cha em mắc bệnh nặng, đã trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng vẫn cố gắng làm việc để nuôi các con.

Đặc biệt, Dũng luôn lo sợ mất đi người thân còn lại. Thương cha, em chủ động làm việc nhà và chăm sóc hai em. Cậu bé ước mơ trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho cha.

Lắng nghe những câu chuyện ấy, MC Ốc Thanh Vân nhiều lần nghẹn ngào. Nữ MC xót xa khi những đứa trẻ còn nhỏ đã phải đối diện với mất mát và nỗi lo về sức khỏe người thân.

Minh Trang bật khóc, Trâm Anh xót xa vì các em nhỏ "Mái ấm gia đình Việt"

Diễn viên Minh Trang cũng bật khóc trước hoàn cảnh của các em. Cô động viên những người mẹ, người cha tiếp tục giữ gìn sức khỏe và tinh thần để làm chỗ dựa cho các con.

Trong khi đó, Trâm Anh bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực của các em nhỏ và những người thân đang gồng gánh gia đình.

Thông qua những câu chuyện tại chương trình, các nghệ sĩ cũng nhắn nhủ người trẻ biết trân trọng gia đình và những điều mình đang có.

Đồng thời, họ mong các em tiếp tục giữ tinh thần lạc quan, nỗ lực học tập và vươn lên.

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"Mái ấm gia đình Việt" - 20g thứ Sáu trên HTV7.



