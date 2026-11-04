Anh hai nghỉ học nhường em đến trường | Mái ấm gia đình Việt

Mái ấm gia đình Việt: Nỗi day dứt của cô bé mồ côi cha mẹ

"Mái ấm gia đình Việt" tập 35 kể câu chuyện của em Lê Thị Kim Thanh (2010). Em Thanh đang học lớp 11 trường THPT Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp. Em hiện sống cùng bà ngoại Bùi Thị Tuyết và anh trai Lê Hoàng Phúc.

Thanh mất cha khi mới 11 tháng tuổi. Sáu tháng sau, mẹ em qua đời trong một tai nạn khi cố gắng cứu con gái. Chưa đầy hai tuổi, em đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Từ đó, bà ngoại trở thành chỗ dựa của hai anh em.

Ba bà cháu nương tựa nhau trong cuộc sống nhiều khó khăn

Không có đất dựng nhà, ba bà cháu được chính quyền địa phương và người dân hỗ trợ xây nhà tạm giữa ruộng.

Cả gia đình chủ yếu sống bằng nghề lột hạt sen, với thu nhập khoảng 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, bà Tuyết mắc bệnh cao huyết áp và tiểu đường. Bà còn thường xuyên phải chi trả chi phí khám, chữa bệnh.

Thương bà vất vả, Hoàng Phúc quyết định nghỉ học từ lớp 10. Anh ở nhà phụ chăm sóc bà, đồng thời nhường cơ hội tiếp tục đến trường cho em gái.

Dù phải gác lại việc học, Phúc vẫn luôn mong em gái được tiếp tục đến trường. Em hy vọng Thanh sẽ học hành đến nơi đến chốn và tìm được công việc ổn định trong tương lai.

Mái ấm gia đình Việt: Ước mơ trở thành giáo viên dạy Văn

Nhiều năm liền, Thanh đạt danh hiệu học sinh giỏi và từng đoạt giải Khuyến khích học sinh giỏi Ngữ văn

Hiểu những hy sinh của bà và anh trai, Thanh luôn nỗ lực học tập. Nhiều năm liền, em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em còn từng đoạt giải Khuyến khích học sinh giỏi Ngữ văn cấp huyện.

Thanh ước mơ trở thành giáo viên dạy Văn. Em mong có thể dùng thu nhập của mình để chăm lo cho bà. Đồng thời, em muốn giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, sức khỏe của bà ngoại vẫn là điều khiến Thanh lo lắng nhất. Em chỉ mong bà luôn khỏe mạnh. Nhờ vậy, bà có thể chứng kiến em trưởng thành và thực hiện ước mơ.

MC Đại Nghĩa nghẹn ngào khi biết Thanh vẫn day dứt vì nghĩ mình khiến mẹ qua đời

Lắng nghe câu chuyện, MC Đại Nghĩa nghẹn ngào khi biết Thanh vẫn day dứt vì nghĩ mình khiến mẹ qua đời. Anh nhẹ nhàng giải thích rằng mẹ cố gắng cứu con vì tình yêu thương và bản năng bảo vệ con. Nam MC mong cô bé không tiếp tục mang cảm giác có lỗi về sự ra đi của mẹ.

Rapper GILL cũng xúc động trước hoàn cảnh của hai anh em. Anh đặc biệt thương Hoàng Phúc vì em còn trẻ nhưng đã phải gác lại việc học. Phúc dành phần lớn thời gian chăm sóc bà và lo cho em gái. Bên cạnh đó, nam rapper cảm phục nghị lực của Thanh. Dù thiếu vắng tình thương của cha mẹ, cô bé vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ.

Hình ảnh bà ngoại tuổi cao vẫn miệt mài làm lụng để nuôi hai cháu khiến DatKaa không khỏi xót xa

Với DatKaa, hình ảnh bà ngoại tuổi cao vẫn miệt mài làm lụng để nuôi hai cháu khiến anh không khỏi xót xa. Nam ca sĩ càng xúc động khi chứng kiến Thanh bật khóc trước những mất mát từ thuở nhỏ.

Câu chuyện của Kim Thanh và Hoàng Phúc không chỉ gợi nhắc giá trị của tình thân. Đó còn là hành trình của sự hy sinh, nơi mỗi người đều cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương. Qua chương trình, những sẻ chia thiết thực có thể tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập và theo đuổi ước mơ.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g thứ Sáu trên HTV7.