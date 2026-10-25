Hơn 500 triệu đồng trao cho các em Mái ấm gia đình Việt tập 34

"Mái ấm gia đình Việt tập 34 mang đến những câu chuyện xúc động

"Mái ấm gia đình Việt" tập 34 do MC Lâm Vỹ Dạ dẫn dắt. Hai khách mời đồng hành cùng chương trình là ca sĩ Trương Thế Vinh và Giang Hồng Ngọc.

Các em nhỏ trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 34

Chương trình giới thiệu hoàn cảnh của ba em nhỏ. Đó là Trương Phạm Ngọc Giàu (13 tuổi), học sinh Trường THCS Long Hưng A, xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Trọng Phúc (14 tuổi), học sinh Trường THCS Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long; và Huỳnh Thị Mai (13 tuổi), học sinh Trường THCS Lạc Hòa, xã Vĩnh Châu, TP. Cần Thơ.

Các nghệ sĩ trong phần thi gói kẹo dừa đặc sản Bến Tre, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long

Bên cạnh những lời động viên, các nghệ sĩ còn tích cực tham gia những thử thách của chương trình.

Từ phần thi gói kẹo dừa đặc sản Bến Tre, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long, đến thử thách bịt mắt đá bóng, Trương Thế Vinh và Giang Hồng Ngọc mang đến nhiều tình huống hài hước. Đặc biệt, các nghệ sĩ còn mời khán giả thưởng thức những viên kẹo dừa do chính tay mình gói.

Không chỉ nỗ lực thực hiện thử thách, các nghệ sĩ còn mang lại nhiều tiếng cười cho các em

Ở các thử thách chính, hai khách mời tiếp tục thể hiện sự nỗ lực. Họ lần lượt thực hiện các phần thi câu nón lá, chạy qua cầu khỉ và vượt chướng ngại vật. Giang Hồng Ngọc cho biết cô không ngại mất sức. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lo mình thực hiện chưa tốt, ảnh hưởng đến kết quả của các em nhỏ.

Trong khi đó, Trương Thế Vinh liên tục bị MC Lâm Vỹ Dạ trêu chọc. Anh được yêu cầu ăn hết mâm kẹo dừa rồi uống cạn xô nước. Nam ca sĩ còn giả vờ quỳ xuống xin đàn em "buông tha", tạo nên màn tung hứng vui nhộn.

Lâm Vỹ Dạ chia sẻ, các nghệ sĩ luôn cố gắng mang đến tiếng cười. Qua đó, chương trình mong muốn giúp các em có thêm những khoảnh khắc vui vẻ sau những biến cố trong cuộc sống.

Gia đình em Nguyễn Trọng Phúc vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng cộng 57 triệu đồng

Mái ấm gia đình Việt tập 34 trao hơn 500 triệu đồng hỗ trợ các em

Sau các phần thi, gia đình em Trương Phạm Ngọc Giàu xếp thứ ba và nhận 20 triệu đồng. Gia đình em Huỳnh Thị Mai về nhì, nhận 22 triệu đồng.

Trong khi đó, gia đình em Nguyễn Trọng Phúc giành giải nhất. Gia đình vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng cộng 57 triệu đồng. Như vậy, Tập đoàn Hoa Sen đã trao tổng cộng 99 triệu đồng tiền thưởng cho ba gia đình trong tuần này.

Tổng tiền thưởng cùng các khoản ủng hộ trong tập 34 ước tính lên đến hơn 500 triệu đồng

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng dành những phần quà thiết thực cho các em. Ca sĩ Trương Thế Vinh gửi tặng mỗi gia đình một phần quà. Riêng Giang Hồng Ngọc đã liên hệ bạn bè để vận động hỗ trợ. Nữ ca sĩ cùng bạn bè đóng góp được 80 triệu đồng cho cả ba gia đình.

Ngoài ra, các em còn nhận được sự chung tay của những mạnh thường quân và đông đảo khán giả địa phương. Nhờ đó, tổng tiền thưởng cùng các khoản ủng hộ trong tập 34 ước tính lên đến hơn 500 triệu đồng.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.