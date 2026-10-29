Cậu bé bán vé số chăm mẹ bệnh | Mái ấm gia đình Việt

Mái ấm gia đình Việt kể chuyện cậu bé vừa học vừa chăm mẹ

"Mái ấm gia đình Việt" tập 34 kể câu chuyện xúc động của Nguyễn Trọng Phúc (2012), học lớp 9 trường THCS Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long.

Em lớn lên mà không có cha bên cạnh. Trong khi đó, mẹ em, chị Nguyễn Thị Muội, bị khuyết tật trí tuệ và vận động bẩm sinh. Chị phải uống thuốc hàng ngày và không còn khả năng lao động.

Hai mẹ con em Phúc sống nương tựa vào nhau

Hiện tại, hai mẹ con sống chủ yếu nhờ khoản trợ cấp 800.000 đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, người thân và hàng xóm cũng thường xuyên giúp đỡ.

Thương mẹ, mỗi dịp Hè, Phúc lại đi bán vé số để kiếm thêm thu nhập. Trung bình mỗi ngày, em bán khoảng 50 tờ, kiếm được 50.000 đồng. Số tiền ấy giúp em phụ tiền ăn và dành dụm mua sách vở.

Dù thiếu thốn, Phúc vẫn chăm chỉ học tập và nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi

Cuộc sống của hai mẹ con càng khó khăn khi căn nhà tình thương đã xuống cấp. Mỗi khi trời mưa, nhiều chỗ trong nhà bị dột. Vì vậy, người dì đang làm công nhân tại TP. Hồ Chí Minh thường xuyên gửi tiền hỗ trợ. Có lần, dì còn phải vay mượn để sửa mái bếp, giúp hai mẹ con có nơi sinh hoạt an toàn hơn.

Dù thiếu thốn, Phúc vẫn chăm chỉ học tập và nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em hiểu rằng chỉ có học hành mới giúp mình tìm được công việc ổn định để chăm sóc mẹ lâu dài. Tuy nhiên, cậu bé từng nghĩ đến chuyện nghỉ học để dành thời gian bán vé số kiếm tiền.

Khi được hỏi về tương lai, Phúc cho biết em vẫn muốn đưa mẹ theo nếu phải đi học xa. Cậu bé không yên tâm khi để mẹ ở nhà một mình. Với em, được ở bên và chăm sóc mẹ là điều quan trọng nhất.

Mái ấm gia đình Việt: Trương Thế Vinh, Lâm Vỹ Dạ xót xa trước tình thương Phúc dành cho mẹ

Chứng kiến Phúc đứng một mình trên trường quay "Mái ấm gia đình Việt",, Trương Thế Vinh bước đến ôm em động viên. Trong khi đó, mẹ cậu bé chỉ có thể ngồi dưới hàng ghế khán giả vì tình trạng sức khỏe. Nam ca sĩ xót xa khi biết Phúc còn nhỏ đã phải lo toan cho gia đình. Em vừa đi học, vừa chăm mẹ và tranh thủ bán vé số kiếm tiền.

Khi được hỏi về tương lai, Phúc cho biết em vẫn muốn đưa mẹ theo nếu phải đi học xa

Đặc biệt, Trương Thế Vinh lo lắng khi biết Phúc từng nghĩ đến việc nghỉ học. Anh liên tục động viên em đừng từ bỏ con đường đến trường vì khó khăn trước mắt. Nam ca sĩ mong cậu bé tiếp tục học tập để sau này có công việc ổn định, chăm lo tốt hơn cho mẹ.

Lắng nghe câu chuyện của hai mẹ con, Lâm Vỹ Dạ không kìm được nước mắt. Nữ MC chia sẻ: "Theo dõi câu chuyện của các nhân vật, tôi ngộ ra một điều là hạnh phúc đôi khi không phải mình có thật nhiều mà là khi mình có một người để mình thương yêu và cố gắng vì họ, đó mới thật sự là hạnh phúc".

Lâm Vỹ Dạ xót xa khi biết Phúc đã trở thành chỗ dựa của mẹ, nhất là sau khi bà ngoại qua đời

Lâm Vỹ Dạ càng xót xa khi biết Phúc đã trở thành chỗ dựa của mẹ, nhất là sau khi bà ngoại qua đời. Tuy nhiên, điều khiến nữ MC cảm phục là cậu bé chưa bao giờ xem mẹ là gánh nặng. Ngược lại, em luôn nghĩ cách để mẹ được ăn no, có thuốc uống và được chăm sóc chu đáo.

Với Lâm Vỹ Dạ, câu chuyện của Phúc cho thấy hạnh phúc đôi khi đến từ những điều giản dị. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, em vẫn có một người để yêu thương và cố gắng mỗi ngày.

Trương Thế Vinh, Giang Hồng Ngọc động viên Trọng Phúc đến trường

Mái ấm gia đình Việt: Giang Hồng Ngọc động viên Trọng Phúc đến trường

Giang Hồng Ngọc cũng nghẹn ngào trước hoàn cảnh của Trọng Phúc. Cô cảm phục khi em vừa chăm sóc mẹ, vừa kiếm tiền nhưng thành tích học tập vẫn tốt. Vì vậy, cô động viên Phúc tiếp tục đến trường, không từ bỏ việc học vì những khó khăn hiện tại.

Đặc biệt, Giang Hồng Ngọc xúc động khi nghe Phúc tâm sự rằng em ăn món gì cũng được. Bởi với em, chỉ cần được ăn cùng mẹ, mọi món đều ngon. Với cậu bé, một bữa cơm có mẹ bên cạnh đã là niềm vui. Dù món ăn đơn sơ đến đâu, tình cảm gia đình vẫn là điều quý giá nhất đối với em.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.