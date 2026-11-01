Hơn 600 triệu đồng trao cho các em Mái ấm gia đình Việt tập 35

Mái ấm gia đình Việt: Những câu chuyện đời thường chạm đến trái tim

"Mái ấm gia đình Việt" tập 35 kể câu chuyện của ba nhân vật có hoàn cảnh khó khăn: Nguyễn Tấn Tài (16 tuổi), học sinh Trường THPT Thủ Khoa Huân; Lê Thị Kim Thanh (16 tuổi), học sinh Trường THCS và THPT Mỹ Quý, cùng ở tỉnh Đồng Tháp; và Lê Mỹ Duyên (17 tuổi), học sinh Trung tâm GDNN-GDTX Càng Long, tỉnh Vĩnh Long.

Em Tài, em Thanh và em Duyên trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 35

Dẫn dắt chương trình, MC Đại Nghĩa cùng hai khách mời GILL và DatKaa lắng nghe, động viên các em. Bên cạnh sự sẻ chia về tinh thần, chương trình còn quan tâm đến những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống của từng gia đình.

Đặc biệt, khi biết nhà vệ sinh của gia đình Mỹ Duyên đã hư hỏng nghiêm trọng, gây bất tiện cho người già và trẻ nhỏ, Hoa Sen Home quyết định hỗ trợ xây mới công trình. Sự hỗ trợ này góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho gia đình em.

Các nghệ sĩ và các em nhỏ hết mình thực hiện thử thách của "Mái ấm gia đình Việt"

Mái ấm gia đình Việt: Khách mời hết mình trong các thử thách

Không chỉ đồng hành với các nhân vật trong những cuộc trò chuyện, DatKaa và GILL còn tích cực tham gia các thử thách vận động. Ở phần thi phụ, hai nghệ sĩ phải mang túi mứt dừa sáp vượt chướng ngại vật, nhảy qua thùng phuy rồi đóng gói sản phẩm.

Dù khá vất vả, cả hai vẫn nỗ lực hoàn thành thử thách để giành quyền ưu tiên cho các nhân vật. Sau đó, họ còn mang thành phẩm mời khán giả thưởng thức. Trong phần thi chính, hai khách mời tiếp tục hỗ trợ các em vượt qua thử thách. Cả hai không ngại lấm lem bột mì để tiếp thêm động lực cho các nhân vật.

Gia đình Lê Mỹ Duyên về nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và nhận tổng cộng 57 triệu đồng

Sau những phần thi đầy nỗ lực, gia đình Nguyễn Tấn Tài xếp thứ ba và nhận 19 triệu đồng. Gia đình Lê Thị Kim Thanh giành vị trí thứ hai với 24 triệu đồng. Trong khi đó, gia đình Lê Mỹ Duyên về nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và nhận tổng cộng 57 triệu đồng.

Như vậy, Tập đoàn Hoa Sen đã trao 100 triệu đồng cho ba gia đình trong tập 35. Ngoài ra, DatKaa và GILL cũng dành tặng mỗi gia đình một phần quà riêng.

Mái ấm gia đình Việt lan tỏa sự sẻ chia từ cộng đồng

Chia sẻ sau chương trình, DatKaa cho biết anh xúc động trước những giá trị mà "Mái ấm gia đình Việt" mang đến cho các em nhỏ. Nam ca sĩ cảm thấy hạnh phúc khi có cơ hội đồng hành cùng hành trình ý nghĩa này.

Với GILL, sự mạnh mẽ và tinh thần không bỏ cuộc của các nhân vật đã trở thành nguồn cảm hứng lớn. Nam rapper cho biết anh học được nhiều điều từ nghị lực của các em và gia đình.

Ước tính, tổng tiền thưởng cùng các khoản ủng hộ trong tuần này vượt 600 triệu đồng

Đáng chú ý, ngoài phần thưởng từ chương trình, ba gia đình còn nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân và khán giả địa phương. Ước tính, tổng tiền thưởng cùng các khoản ủng hộ trong tuần này vượt 600 triệu đồng.

Qua từng câu chuyện, "Mái ấm gia đình Việt" tiếp tục kết nối những tấm lòng nhân ái. Chương trình không chỉ mang đến sự hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin để các em nhỏ và gia đình vững vàng hơn trước khó khăn.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g thứ Sáu trên HTV7.