Những em nhỏ thiếu vắng tình thân | Mái ấm gia đình Việt

Các nghệ sĩ góp mặt trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 35

Mái ấm gia đình Việt chạm đến trái tim người xem

"Mái ấm gia đình Việt" tập 35 sẽ phát sóng lúc 20g tối nay (30/10) trên kênh HTV7. Chương trình có sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa, cùng sự tham gia của rapper GILL và ca sĩ DatKaa. Kỳ này, "Mái ấm gia đình Việt" sẽ kể những câu chuyện xúc động về hai gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Đồng Tháp.

GILL Lần đầu góp mặt trong chương trình và cũng là lần đầu đến miền Tây

Lần đầu góp mặt trong chương trình và cũng là lần đầu đến miền Tây, GILL bày tỏ niềm vui khi có cơ hội trực tiếp giúp đỡ các em nhỏ.

Nam rapper cho biết anh thường xuyên theo dõi chương trình và nhiều lần xúc động trước hoàn cảnh của các nhân vật. Vì vậy, anh quyết tâm nỗ lực trong các thử thách để mang về sự hỗ trợ thiết thực cho các em.

atKaa tự hào khi được tham gia chương trình ngay tại quê hương miền Tây

Trong khi đó, DatKaa tự hào khi được tham gia chương trình ngay tại quê hương miền Tây. Với tính cách hài hước, gần gũi, nam ca sĩ mang đến không khí vui vẻ. Tuy nhiên, anh cũng không giấu được sự nghẹn ngào khi lắng nghe những câu chuyện của các em nhỏ.

Mái ấm gia đình Việt: Xót xa hai anh em mồ côi

Nhân vật đầu tiên là em Lê Thị Kim Thanh, sinh năm 2010, hiện học lớp 11 tại trường THPT Mỹ Quý. Thanh mất cha khi mới 11 tháng tuổi. Sáu tháng sau, mẹ em cũng qua đời trong một tai nạn khi cố gắng cứu con gái.

Các nghệ sĩ trò chuyện cùng gia đình em Kim Thanh

Lớn lên trong vòng tay bà ngoại, Thanh luôn day dứt vì nghĩ mình là nguyên nhân khiến mẹ qua đời. Nỗi mặc cảm ấy khiến MC Đại Nghĩa không cầm được nước mắt. Nam MC nhẹ nhàng động viên, mong cô bé hiểu rằng hành động của mẹ xuất phát từ tình yêu thương và bản năng bảo vệ con.

Câu chuyện còn khiến các nghệ sĩ cảm phục trước sự hy sinh của anh trai Thanh là Lê Hoàng Phúc. Vì thương bà ngoại tuổi cao, sức yếu, Phúc nghỉ học từ lớp 10 để phụ chăm sóc bà và nhường cơ hội đến trường cho em gái. Trong khi đó, Thanh vẫn nỗ lực học tập và ước mơ trở thành giáo viên dạy Văn.

Hoàn cảnh của em Tấn Tài khiến các nghệ sĩ xót xa

Hoàn cảnh thứ hai là em Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 2010, đang học lớp 10 tại trường THPT Thủ Khoa Huân. Thương bà nội vất vả nuôi hai anh em, Tài tranh thủ ngày nghỉ để làm bốc vác tại cửa hàng vật liệu xây dựng. Công việc nặng nhọc mang lại cho em khoảng 200.000 đồng mỗi ngày.

Điều khiến các nghệ sĩ xót xa là Tài còn quá nhỏ nhưng đã phải lo toan cho gia đình. Có những bữa cơm, hai anh em chỉ ăn cơm trắng chan nước tương. Dù vậy, Tài vẫn cố gắng duy trì việc học và nuôi ước mơ trở thành kỹ sư xây dựng.

Qua hai câu chuyện, chương trình gửi gắm thông điệp về tình thân, trách nhiệm của người lớn và nghị lực vươn lên của trẻ em. Những sẻ chia kịp thời cũng có thể tiếp thêm hy vọng để các em tiếp tục đến trường, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g thứ Sáu trên kênh HTV7.

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