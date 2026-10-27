Chị cả và những cô bé mồ côi | Mái ấm gia đình Việt

Mái ấm gia đình Việt: Ba chị em mồ côi, nương tựa ông bà

Em Huỳnh Thị Mai (2012) là một trong các nhân vật của "Mái ấm gia đình Việt" tập 34. Em đang học sinh lớp 8 trường THCS Lạc Hoà, xã Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ.

Tuổi thơ của em sớm trải qua những mất mát liên tiếp. Mẹ em có tiền sử động kinh, không may té xuống sông và qua đời. Chỉ một tháng sau, cha em cũng mất vì tai nạn giao thông.

Ba chị em em Mai mồ côi cha mẹ

Từ đó, ba chị em Mai trở thành trẻ mồ côi. Thương các cháu, ông bà nội dang tay cưu mang cả ba. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn nay càng thêm chật vật.

Ông nội Huỳnh Cươl (1964) là lao động chính trong nhà. Công việc bắt cá giúp ông có thêm thu nhập để chăm lo cho các cháu. Thế nhưng, gần đây ông bị ngã khi đi làm dưới trời mưa. Việc đi lại vì vậy cũng trở nên khó khăn hơn.

Ông bà nội tuổi cao, sức yếu là chỗ dựa duy nhất của các em

Trong khi đó, bà nội Trần Thị Đen (1966) mắc nhiều bệnh và không thể làm việc nặng. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, thu nhập bấp bênh và còn khoản nợ Ngân hàng Chính sách chưa có khả năng trả.

Ba chị em được hưởng trợ cấp mồ côi 750.000 đồng mỗi em mỗi tháng. Đây là nguồn hỗ trợ quan trọng để ông bà lo cho các cháu ăn học. Bên cạnh đó, sau khi cha mẹ qua đời, các em còn được mạnh thường quân hỗ trợ xây một căn nhà nhỏ. Dù còn thiếu thốn, căn nhà đã giúp ba chị em có nơi ở ổn định.

Mái ấm gia đình Việt: Lâm Vỹ Dạ bật khóc trước nghị lực của bé gái 13 tuổi

Sau biến cố, Mai dần trưởng thành và trở thành chỗ dựa tinh thần cho hai em gái. Mỗi khi nhớ cha mẹ, em thường đến chùa thắp nhang. Đặc biệt, điều Mai nhớ nhất vẫn là những bữa cơm gia đình có đủ cha mẹ và các con.

Mai là chị cả trong nhà. Khi bố mẹ mất, Mai càng nỗ lực học tập, phụ giúp việc nhà, chăm sóc các em

Một bữa cơm đầy đủ giờ chỉ còn trong ký ức. Dẫu vậy, Mai vẫn cố gắng học tập và chăm sóc hai em. Em mong trở thành giáo viên để có thể xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Sau này, em cũng muốn trở thành chỗ dựa vững vàng cho các em gái.

Chứng kiến hoàn cảnh của ba chị em, MC Lâm Vỹ Dạ không kìm được nước mắt. Nữ MC xót xa khi Mai còn quá nhỏ đã phải gánh vác trách nhiệm của người chị cả. Cô cũng cảm phục ông bà nội dù tuổi cao, sức yếu vẫn miệt mài mưu sinh để các cháu không phải nghỉ học.

Lâm Vỹ Dạ bật khóc, Trương Thế Vinh nghẹn ngào khi lắng nghe câu chuyện của em Mai

Trương Thế Vinh cũng nghẹn ngào trước những mất mát của gia đình. Nam ca sĩ lo lắng khi Mai sớm phải mang trên vai trách nhiệm chăm sóc hai em. Trong khi đó, Giang Hồng Ngọc cảm phục sự mạnh mẽ của cô bé. Nữ ca sĩ động viên Mai tiếp tục nỗ lực, sống lương thiện và vững tin vào ngày mai.

Câu chuyện của Mai cho thấy nghị lực đáng quý của một cô bé trước nghịch cảnh. Đồng thời, tình thương của ông bà cũng trở thành điểm tựa để ba chị em tiếp tục đến trường và nuôi hy vọng.

Thông qua "Mái ấm gia đình Việt", câu chuyện của Mai lan tỏa thông điệp về tình thân và sự sẻ chia. Sự đồng hành của cộng đồng có thể tiếp thêm động lực để những em nhỏ như Mai vững bước trên hành trình trưởng thành.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.