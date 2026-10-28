Đôi tay chai sần của bé gái 12 tuổi | Mái ấm gia đình Việt

Mái ấm gia đình Việt: Chuyện cô bé sớm gánh vác gia đình

Trương Phạm Ngọc Giàu (2014) là một trong các nhân vật của "Mái ấm gia đình Việt" tập 34. Em hiện là học sinh lớp 7 trường THCS Long Hưng A, xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp. Dù còn nhỏ, em đã phải san sẻ nhiều nhọc nhằn cùng gia đình.

Hai năm trước, cha Giàu là anh Trương Thành Thọ bị tai nạn lao động do té giàn giáo. Tai nạn khiến anh bị gãy xương cổ, dập phổi và nứt sọ. Từ đó, anh gần như nằm một chỗ và cần thuốc men điều trị thường xuyên.

Cha của em Giàu gần như nằm một chỗ, em của em bị bại liệt từ nhỏ

Trong khi đó, mẹ em là chị Phạm Thị Hồng Yến bị bại liệt từ nhỏ. Việc đi lại của chị gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chị chỉ có thể làm những công việc nhẹ tại nhà để kiếm thêm thu nhập.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo và đang nợ khoảng 50 triệu đồng. Thương cha mẹ, chị gái của Giàu phải nghỉ học để lên TP. Hồ Chí Minh làm thuê. Chị gửi tiền về phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống.

Sau giờ học, em Giàu tất bật với công việc nhà. Những công việc ấy khiến đôi tay nhỏ tuổi dần chai sần

Còn Giàu vẫn cố gắng duy trì việc học. Tuy nhiên, sau giờ đến lớp, em lại tất bật với công việc nhà. Hàng ngày, cô bé nấu cơm, chăm sóc cha và phụ mẹ làm việc. Khi cần, em còn dìu mẹ di chuyển.

Bên cạnh đó, Giàu phụ gia đình cạo củ năng, đi lấy và giao củ năng. Những công việc ấy khiến đôi tay nhỏ tuổi dần chai sần. Dẫu vậy, em vẫn không than vãn mà luôn cố gắng san sẻ khó khăn với cha mẹ.

Mái ấm gia đình Việt: Lâm Vỹ Dạ bật khóc, Giang Hồng Ngọc xót xa

Chứng kiến hoàn cảnh của Ngọc Giàu, MC Lâm Vỹ Dạ nghẹn ngào thốt lên: "Khổ gì mà khổ dữ vậy con?". Sau đó, nữ MC bật khóc và ôm cô bé vào lòng để động viên.

Là một người mẹ, Lâm Vỹ Dạ xót xa khi Giàu còn nhỏ đã phải gánh vác nhiều công việc. Ở độ tuổi bạn bè vui chơi, em đã phải lo lắng cho cha mẹ và phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, cô cũng cảm phục sự hiểu chuyện và nghị lực của cô bé.

MC Lâm Vỹ Dạ ôm chặt em Giàu, nghẹn ngào thốt lên: "Khổ gì mà khổ dữ vậy con?"

Trong khi đó, ca sĩ Giang Hồng Ngọc bật khóc khi nhìn đôi tay chai sần của Giàu. Nữ ca sĩ vừa thương, vừa cảm phục sự hiếu thảo của em. Cô mong mọi người chung tay giúp đỡ để Giàu có thể yên tâm đến trường. Đặc biệt, cô hy vọng đôi tay nhỏ bé sẽ được cầm bút và vui chơi đúng với lứa tuổi.

Trương Thế Vinh cũng liên tục động viên Giàu giữ vững tinh thần. Nam ca sĩ nhắn nhủ em đừng từ bỏ việc học dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Bởi tri thức sẽ là hành trang giúp em thay đổi tương lai.

Giữa những nhọc nhằn, Giàu vẫn nuôi ước mơ trở thành cô giáo

Giữa những nhọc nhằn, Giàu vẫn nuôi ước mơ trở thành cô giáo. Em mong có công việc ổn định để chăm lo cho cha mẹ. Với em, hạnh phúc đơn giản là gia đình đủ tiền mua thuốc, có cơm ăn mỗi ngày và bản thân được tiếp tục đến trường.

Câu chuyện của Giàu trong "Mái ấm gia đình Việt" gợi nhắc về những hy sinh thầm lặng của trẻ em trong gia đình khó khăn. Đồng thời, hành trình của em cho thấy sự sẻ chia đúng lúc có thể giúp các em vững tin hơn vào tương lai.

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.