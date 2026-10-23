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Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 34: Trương Thế Vinh, Giang Hồng Ngọc

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THIÊN BÌNH

"Mái ấm gia đình Việt" tập 34 mang đến câu chuyện của hai bé gái sớm gánh vác những nhọc nhằn của gia đình. Chứng kiến hoàn cảnh của các em, Lâm Vỹ Dạ bật khóc, còn Giang Hồng Ngọc không giấu được sự xót xa.

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Các nghệ sĩ góp mặt trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 34

Mái ấm gia đình Việt chạm đến trái tim qua những câu chuyện đời thường

"Mái ấm gia đình Việt" tập 34 vừa phát sóng lúc 20g tối nay (23/10) trên kênh HTV7. Chương trình do MC Lâm Vỹ Dạ dẫn dắt, cùng hai khách mời Trương Thế Vinh và Giang Hồng Ngọc.

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Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 34: Trương Thế Vinh, Giang Hồng Ngọc- Ảnh 3.
Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 34: Trương Thế Vinh, Giang Hồng Ngọc- Ảnh 4.

Các em nhỏ trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 34

Chương trình kỳ này kể đến khán giả câu chuyện của các em: Em Trương Phạm Ngọc Giàu (13 tuổi), học trường THCS Long Hưng A, xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp; em Nguyễn Trọng Phúc (14 tuổi), học trường THCS Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long; em Huỳnh Thị Mai (13 tuổi), học trường THCS Lạc Hòa, xã Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ.

Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 34: Trương Thế Vinh, Giang Hồng Ngọc- Ảnh 5.
Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 34: Trương Thế Vinh, Giang Hồng Ngọc- Ảnh 6.

Chương trình lan tỏa tinh thần "Lá lành đùm lá rách"

Không chỉ mang đến sự hỗ trợ vật chất, "Mái ấm gia đình Việt" còn tiếp tục gửi gắm niềm tin, nghị lực và khát vọng sống đến từng em nhỏ, giúp các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng.

Mái ấm gia đình Việt - phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7. 

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