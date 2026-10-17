Ngày đầu ghi hình "Mái ấm gia đình Việt" tại Ninh Bình

Mái ấm gia đình Việt chạm đến cảm xúc của các nghệ sĩ

Mái ấm gia đình Việt chạm đến cảm xúc của các nghệ sĩ

Hôm qua (16/10), "Mái ấm gia đình Việt" đã bắt đầu ghi hình tại khu vực Cổng Tam quan, đường Tràng An, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đồng hành cùng các gia đình trong hành trình vượt thử thách là MC Dương Hồng Phúc, NSƯT Ốc Thanh Vân, MC Hồng Nhung, MC Công Tố, ca sĩ MLee và cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh.

Trở lại chương trình lần thứ hai, MC Hồng Nhung vui mừng khi có dịp tiếp tục hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, câu chuyện về các em nhỏ sớm mất người thân khiến cô nhiều lần nghẹn ngào. Nữ MC xót xa khi các em còn quá nhỏ nhưng đã phải tự đối diện với nhiều mất mát.

Tương tự, MLee cảm thấy hạnh phúc khi được góp sức cùng chương trình. Theo nữ ca sĩ, "Mái ấm gia đình Việt" là cầu nối giúp những hoàn cảnh cần hỗ trợ đến gần hơn với cộng đồng. Qua mỗi lần tham gia, cô càng cảm phục nghị lực của các em nhỏ. Những câu chuyện ấy cũng giúp MLee có thêm động lực để mạnh mẽ hơn trước khó khăn.

Mái ấm gia đình Việt tiếp sức cho trẻ em khó khăn

Mái ấm gia đình Việt tiếp sức cho trẻ em khó khăn

Tham gia chương trình, cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh cũng xúc động trước câu chuyện của các nhân vật. Thay vì bày tỏ bằng lời nói, anh muốn thể hiện sự quan tâm qua hành động cụ thể.

Tại buổi ghi hình, nam cầu thủ trổ tài tâng bóng trên nền giọng hát của MLee. Khi bước vào các thử thách, anh tích cực thi đấu để giúp các gia đình giành tiền thưởng. Đặc biệt, Bùi Hoàng Việt Anh trao tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng. Mẹ anh cũng có mặt, cùng con trai gửi quà đến các em nhỏ.

Trong khi đó, MC Công Tố đặc biệt xúc động trước hoàn cảnh của Trần Nguyễn Tấn Dũng, sinh năm 2012, đến từ Ninh Bình. Không có cha mẹ bên cạnh, cậu bé còn thường xuyên chịu những cơn đau dạ dày vào ban đêm. Thế nhưng, em chỉ mong những điều tốt đẹp đến với bà ngoại lớn tuổi. Sự hiểu chuyện và lòng hiếu thảo ấy khiến nam MC không kìm được nước mắt.

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.

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