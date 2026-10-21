"Mái ấm gia đình Việt" trao gần 5 tỉ đồng tại Ninh Bình

"Mái ấm gia đình Việt" đã khép lại đợt ghi hình tại Ninh Bình với nhiều cảm xúc

Mái ấm gia đình Việt trao gần 5 tỉ đồng sau ba ngày ghi hình

"Mái ấm gia đình Việt" đã khép lại đợt ghi hình tại Ninh Bình với nhiều cảm xúc. Chương trình được tổ chức tại khu vực Cổng Tam quan, đường Tràng An, phường Hoa Lư. Đây là điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng.

Đồng hành với chương trình có các MC Dương Hồng Phúc, Thanh Thảo, Ốc Thanh Vân và Lâm Vỹ Dạ. Bên cạnh đó, nhiều khách mời nổi tiếng cũng tham gia ghi hình. Trong số này có NSND Thanh Lam, ca sĩ Lưu Hương Giang, MC Đức Bảo, nhiếp ảnh gia Thiên Minh và MC Thanh Thanh Huyền.

Gần 5 tỷ đồng được trao đến 18 em nhỏ sau 3 ngày ghi hình tại Ninh Bình

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai chương trình đến Ninh Bình. Suốt ba ngày, hàng ngàn khán giả địa phương và các khu vực lân cận đã đến theo dõi, cổ vũ. Không chỉ tiếp sức cho các nghệ sĩ, nhiều người còn trực tiếp đóng góp tiền và hiện vật để giúp đỡ các gia đình.

Sau đợt ghi hình, chương trình trao tổng cộng gần 5 tỉ đồng cho 18 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, nhà tài trợ chương trình trao 595 triệu đồng tiền thưởng. Ngoài ra, các nghệ sĩ, mạnh thường quân, khách hàng, đối tác và khán giả đóng góp hơn 4 tỉ đồng tại địa điểm ghi hình.

Với tổng số tiền này, đợt ghi hình tại Ninh Bình nằm trong top 3 đợt ghi hình có số tiền hỗ trợ cao nhất của chương trình trong năm năm qua. Thành tích này chỉ đứng sau các đợt ghi hình tại Nghệ An và Khánh Hòa.

Bên cạnh việc tham gia thử thách cùng MC Đức Bảo, Thanh Lam và trung tâm mắt của chồng cô trao tổng cộng 20 triệu đồng cho các nhân vật

NSND Thanh Lam, Thiên Minh xúc động trước tình cảm của khán giả

Trở lại "Mái ấm gia đình Việt" lần thứ hai, NSND Thanh Lam tiếp tục dành nhiều tình cảm cho các em nhỏ. Nếu lần đầu ghi hình tại Quảng Nam cách đây ba năm, nữ nghệ sĩ trải qua mưa to, gió lớn thì lần này là những ngày nắng gắt ở Ninh Bình.

Tuy nhiên, thời tiết không làm cô đắn đo. Thanh Lam luôn sẵn sàng sắp xếp công việc khi nhận lời mời, bởi cô trân trọng cơ hội trực tiếp giúp đỡ những gia đình khó khăn. Đặc biệt, mẹ của nữ nghệ sĩ cũng đến Ninh Bình để ủng hộ con gái.

Bên cạnh việc tham gia thử thách cùng MC Đức Bảo, Thanh Lam và trung tâm mắt của chồng cô trao tổng cộng 20 triệu đồng cho các nhân vật. Đồng thời, nữ nghệ sĩ hứa phối hợp với chồng để hỗ trợ thăm khám, điều trị cho một số trường hợp có vấn đề về sức khỏe.

Trong khi đó, nhiếp ảnh gia Thiên Minh xúc động trước hình ảnh đông đảo người dân đội nắng đến cổ vũ. Anh trân trọng cách chương trình kết nối những người muốn giúp đỡ với các gia đình thực sự cần hỗ trợ. Qua đó, anh càng cảm nhận rõ ý nghĩa của hành trình sẻ chia.

Thanh Thanh Huyền nhận hỗ trợ học tập cho ba chị em mồ côi

Thanh Thanh Huyền nhận hỗ trợ học tập cho ba chị em mồ côi

Một trong những điểm nhấn của đợt ghi hình là sự hỗ trợ thiết thực từ MC Thanh Thanh Huyền. Nữ MC cho biết cô luôn cố gắng kìm nén cảm xúc khi chứng kiến những thiệt thòi của các em nhỏ. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, các em vẫn giàu nghị lực và luôn nghĩ cho người thân.

Không chỉ nỗ lực trong các thử thách, Thanh Thanh Huyền còn trao tặng mỗi gia đình 30 triệu đồng. Đặc biệt, cô nhận lo toàn bộ chi phí học tập đến hết lớp 12 cho ba chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện các em sống nương tựa vào người bà nội đã lớn tuổi.

Sự hỗ trợ lâu dài này giúp gia đình giảm bớt gánh nặng kinh tế. Đồng thời, đó cũng là động lực để ba chị em tiếp tục học tập và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Lâm Vỹ Dạ luôn tranh thủ “xin thêm” cho các gia đình khó khăn

Trong khi đó, MC Lâm Vỹ Dạ tiếp tục mang đến chương trình sự gần gũi và nguồn năng lượng tích cực. Cô thường chủ động "xin thêm" hỗ trợ từ nhà tài trợ và mạnh thường quân khi biết các gia đình còn nhiều thiếu thốn.

Theo Lâm Vỹ Dạ, nhiều em nhỏ chỉ nghĩ đến mong muốn dành cho cha mẹ, ông bà mà quên nhu cầu của bản thân. Vì vậy, cô muốn trở thành cầu nối giữa những người sẵn lòng giúp đỡ và các hoàn cảnh khó khăn. Nữ MC chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy các bé được hỗ trợ, và cứ được đà là tôi xin thôi".

Xem lại "Mái ấm gia đình Việt" tập mới nhất

Mái ấm gia đình Việt sẽ đến Gia Lai

Ba ngày ghi hình tại Ninh Bình khép lại, nhưng hành trình lan tỏa yêu thương vẫn tiếp tục. Suốt 5 năm qua, chương trình nhận được sự đồng hành của đông đảo khán giả trên cả nước. Chính sự sẻ chia ấy đã tiếp thêm động lực để chương trình chắp cánh ước mơ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo kế hoạch, "Mái ấm gia đình Việt" sẽ tiếp tục đến Gia Lai vào tháng 12/2026. Chương trình mang theo hy vọng về những vòng tay nhân ái và thêm nhiều cơ hội giúp các em nhỏ vươn lên trong cuộc sống.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.