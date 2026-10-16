Các nghệ sĩ góp mặt trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 33

"Mái ấm gia đình Việt" tập 33 do MC Đại Nghĩa dẫn dắt, với sự đồng hành của Á hậu, siêu mẫu Mâu Thủy và ca sĩ Đạt Long Vinh. Chương trình vừa được phát sóng lúc 20g tối nay (16/10) trên kênh HTV7.

Các em nhỏ trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 33

Chương trình kỳ này kể đến khán giả câu chuyện của các em: Em Nguyễn Minh Kha (2013), học lớp 8 trường THCS Vị Thủy, ở xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ; Em Huỳnh Thị Huỳnh Như (2011), học lớp 10 trường THPT Long Bình, ở xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp; Em Đỗ Thị Trâm (2011), học lớp 9 trường THCS Phú Ninh, ở xã An Long, tỉnh Đồng Tháp.

Chương trình lan tỏa tinh thần "Lá lành đùm lá rách"

Không chỉ mang đến sự hỗ trợ vật chất, "Mái ấm gia đình Việt" còn tiếp tục gửi gắm niềm tin, nghị lực và khát vọng sống đến từng em nhỏ, giúp các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng.

Mái ấm gia đình Việt - phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.