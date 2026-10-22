Cậu bé lo sợ mất người thân duy nhất | Mái ấm gia đình Việt

Mái ấm gia đình Việt xót xa trước hoàn cảnh của Minh Kha

"Mái ấm gia đình Việt" tập 33 kể câu chuyện của em Nguyễn Minh Kha (2013). Kha hiện học lớp 8 trường THCS Vị Thủy, xã Vị Thanh 1, TP. Cần Thơ. Tháng 3/2025, mẹ em phát hiện mắc ung thư gan và qua đời chỉ ba tháng sau đó. Mất mẹ khi mới 12 tuổi, Kha sống cùng cha trong căn nhà cũ đã hơn 30 năm tuổi.

Cha em là anh Nguyễn Văn Thông, sinh năm 1971. Sau khi vợ qua đời, anh tiếp tục chống chọi với nhiều bệnh như: ung thư phổi, viêm gan, tiểu đường và thoái hóa khớp. Vì sức khỏe suy yếu, anh không còn khả năng lao động.

Năm 2025, em Kha trải qua nỗi đau mất mẹ. Em rất lo sợ vì cha em hiện mắc nhiều bệnh nặng

Trước đó, gia đình đã bán mảnh ruộng nhỏ để có tiền chữa bệnh cho mẹ Kha. Hiện nay, hai cha con chủ yếu sống nhờ sự giúp đỡ của người thân. Căn nhà gỗ lợp lá đã xuống cấp, mái dột và gần như không có tài sản đáng giá.

Thương cha bệnh tật, Kha sớm học cách tự lập. Ngoài giờ học, em làm việc nhà, chăm sóc cha và tranh thủ phụ việc tại căn tin trường vào những lúc được nghỉ. Mỗi buổi làm, em nhận 50.000 đồng để phụ trang trải chi phí sinh hoạt.

Cậu bé Kha luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để cha yên lòng

Dù còn nhỏ, Kha luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để cha yên lòng. Em thường giấu nước mắt vì không muốn người thân lo lắng. Tuy nhiên, nỗi nhớ mẹ vẫn luôn hiện hữu, nhất là khi cuộc sống liên tiếp xảy ra biến cố.

Điều Kha lo sợ nhất lúc này là một ngày cha cũng rời xa mình. Em chỉ mong cha khỏe hơn, sống thật lâu để chứng kiến mình trưởng thành. Vì vậy, Kha tự nhủ phải học thật tốt, để kiếm tiền chăm sóc cha và là chỗ dựa cho gia đình.

Mái ấm gia đình Việt: Mâu Thủy bật khóc trước nỗi đau của cậu bé

Á hậu Mâu Thủy bật khóc khi nghe em chia sẻ rằng mất mẹ là mất tất cả. Cô xót xa trước nỗi đau của một cậu bé mới 13 tuổi. Dù vậy, em vẫn cố gắng mạnh mẽ để chăm sóc người cha bệnh nặng.

Không giấu được xúc động, Mâu Thủy liên tục an ủi em Kha

Không giấu được xúc động, Mâu Thủy liên tục an ủi Kha. Cô cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc mà mẹ dành cho em. Đồng thời, cô động viên cậu bé tiếp tục học tập, sống tốt để mẹ có thể yên lòng. Cô mong Kha từng bước vượt qua nỗi đau, giữ vững tinh thần để cùng cha đối diện những khó khăn phía trước.

MC Đại Nghĩa cũng nghẹn ngào khi biết Kha thường kìm nén nước mắt vì sợ người thân lo lắng. Theo anh, ngay cả người trưởng thành đôi khi cũng khó vượt qua nỗi đau mất người thân. Vì thế, một đứa trẻ như Kha càng cần được quan tâm và chở che.

Dù cố kìm nén cảm xúc để động viên Kha, nam MC vẫn không cầm lòng khi chứng kiến em bật khóc

Điều khiến nam MC xót xa là Kha không chỉ thiếu vắng tình mẹ mà còn phải sớm gánh vác nhiều trách nhiệm. Trong khi bạn bè cùng trang lứa được cha mẹ chăm sóc, em vừa đi học, vừa làm việc nhà, chăm cha và kiếm thêm thu nhập.

Đại Nghĩa cảm phục nghị lực của Kha. Tuy nhiên, anh cho rằng em không nhất thiết phải luôn tỏ ra mạnh mẽ. Khi buồn, cậu bé có thể khóc và chia sẻ cảm xúc với người thân. Như vậy, em sẽ không phải âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình.

Dù cố kìm nén cảm xúc để động viên Kha, nam MC vẫn không cầm lòng khi chứng kiến em bật khóc. Với anh, đó là khoảnh khắc những nỗi buồn mà cậu bé giấu kín bấy lâu được bộc lộ.

Đạt Long Vinh nghẹn ngào khi biết em từng mong lớn thật nhanh để báo hiếu cha mẹ

Mái ấm gia đình Việt lan tỏa tình yêu thương và nghị lực sống

Ca sĩ Đạt Long Vinh cũng xúc động trước sự hiểu chuyện và tình yêu thương gia đình của Minh Kha. Anh nghẹn ngào khi biết em từng mong lớn thật nhanh để báo hiếu cha mẹ. Thế nhưng, mẹ đã qua đời khi em chưa kịp trưởng thành.

Đặc biệt, câu chuyện Kha trò chuyện trước mộ mẹ khiến nam ca sĩ càng thêm xót xa. Em không cầu mong điều gì cho bản thân mà chỉ mong cha khỏe mạnh, khỏi bệnh để hai cha con tiếp tục nương tựa vào nhau.

Nỗi sợ mất đi người thân duy nhất khiến Kha luôn cố gắng học tập và chăm sóc cha

Sau khi mất mẹ, với Kha, những ngày được sống bên cha trở thành điều quý giá nhất. Nỗi sợ mất đi người thân duy nhất cũng khiến em luôn cố gắng học tập và chăm sóc cha.

Chứng kiến hoàn cảnh ấy, Đạt Long Vinh dành nhiều lời động viên, mong Kha giữ vững tinh thần và có thêm nghị lực vượt qua khó khăn. Câu chuyện của em cũng nhắc người xem về những mất mát mà một đứa trẻ có thể phải đối diện khi gia đình gặp biến cố.

Qua hành trình của Minh Kha, "Mái ấm gia đình Việt" tiếp tục lan tỏa sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, câu chuyện cho thấy trẻ em dù giàu nghị lực vẫn cần được yêu thương, chăm sóc và có người đồng hành trên chặng đường trưởng thành.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.