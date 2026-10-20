Cô bé sợ phải nghỉ học giữa chừng | Mái ấm gia đình Việt





Mái ấm gia đình Việt: Quỳnh Như sớm gánh vác gia đình

"Mái ấm gia đình Việt" tập 33 giới thiệu hoàn cảnh của em Huỳnh Thị Quỳnh Như, sinh năm 2011. Hiện em là học sinh lớp 10 tại trường THPT Long Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Cha Như qua đời vì đột quỵ khi đang làm thuê tại đầm tôm. Sau biến cố, mẹ em rơi vào tình trạng trầm cảm kéo dài. Chị thường mất ngủ, la hét và phải dùng thuốc duy trì hàng ngày. Bên cạnh đó, chị còn bị mất các ngón chân phải do tai nạn bỏng từ nhỏ.

Từ khi mẹ đổ bệnh, gia đình em Như không còn nguồn thu nhập ổn định

Từ khi mẹ đổ bệnh, gia đình không còn nguồn thu nhập ổn định. Cả nhà chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp 1,7 triệu đồng mỗi tháng và sự hỗ trợ của địa phương. Trong khi đó, bà ngoại của Như từng bị tai biến, yếu nửa người bên phải và mắc bệnh thoái hóa khớp.

Căn nhà được hỗ trợ xây dựng hơn 10 năm trước cũng đã xuống cấp. Nhiều hạng mục hư hỏng nhưng gia đình chưa có tiền sửa chữa. Vì vậy, những khó khăn trong sinh hoạt ngày càng chồng chất.

Dù còn nhỏ, Quỳnh Như đã quen chăm sóc mẹ và phụ giúp bà ngoại

Mái ấm gia đình Việt: Ước mơ làm giáo viên giữa nỗi lo phải nghỉ học

Dù còn nhỏ, Quỳnh Như đã quen chăm sóc mẹ và phụ giúp bà ngoại. Em còn lo cho em trai Huỳnh Minh Khang đang học lớp 7. Sau giờ học, cô bé tranh thủ nhặt ve chai để phụ thêm chi phí sinh hoạt.

Đường đến trường khá xa, trong khi xe đạp điện của Như bị hỏng bình. Tuy nhiên, gia đình chưa đủ điều kiện sửa xe. Em luôn sống tiết kiệm và hiếm khi đòi hỏi điều gì cho bản thân.

Dẫu vậy, Quỳnh Như vẫn nuôi ước mơ trở thành giáo viên Toán. Em hy vọng sau này có công việc ổn định để thay đổi cuộc sống gia đình. Điều khiến cô bé lo lắng nhất là không thể tiếp tục đến trường.

Tại chương trình, hoàn cảnh của Như khiến các nghệ sĩ không khỏi xót xa. Khi đoạn clip giới thiệu gia đình được phát, mẹ và bà ngoại không đủ sức khỏe để đứng cùng em. Em trai cũng phải vào nghỉ ngơi. Vì thế, Như đứng một mình theo dõi câu chuyện của chính gia đình mình.

Chứng kiến cô bé lẻ loi, ca sĩ Đạt Long Vinh và Á hậu Mâu Thủy lập tức đến bên động viên

Chứng kiến cô bé lẻ loi, ca sĩ Đạt Long Vinh và Á hậu Mâu Thủy lập tức đến bên động viên. Đặc biệt, Mâu Thủy bật khóc khi nghe Minh Khang hỏi chị gái về người cha đã mất. Việc cậu bé còn chưa từng mơ thấy cha khiến cô càng nghẹn ngào vì chính cô cũng trải qua mất mát tương tự.

Từ trải nghiệm của bản thân, Mâu Thủy mong hai chị em luôn cảm nhận được tình yêu thương của cha. Cô hy vọng các em có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn và sống vui vẻ.

MC Đại Nghĩa trăn trở khi thấy hai chị em Như phải trưởng thành quá sớm

Ước mong 70.000 đồng khiến MC Đại Nghĩa xót xa

MC Đại Nghĩa trăn trở khi thấy hai chị em Như phải trưởng thành quá sớm. Những bữa cơm thiếu thốn, người mẹ bệnh tật và người bà yếu sức khiến anh không khỏi thương cảm.

Đặc biệt, nam MC xót xa khi biết ước mong của hai chị em chỉ là 70.000 đồng để thay yên xe đạp bị hỏng. Với nhiều người, đây không phải số tiền lớn. Tuy nhiên, gia đình Như vẫn khó đáp ứng nhu cầu thiết yếu ấy.

Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, em Như vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ và mong có thể chăm lo cho những người thân yêu

Bên cạnh đó, nhà vệ sinh của gia đình đã sập. Các thành viên phải sang nhà họ hàng bên cạnh để sử dụng nhờ trong nhiều năm. Trước hoàn cảnh này, Hoa Sen Home quyết định hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh mới.

Món quà đã góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho gia đình. Qua câu chuyện của Quỳnh Như, "Mái ấm gia đình Việt" gửi gắm thông điệp về nghị lực và khát vọng học tập. Dù đối mặt nhiều khó khăn, cô bé vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ và mong có thể chăm lo cho những người thân yêu.

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.