Gần 500 triệu đồng trao cho các em "Mái ấm gia đình Việt" tập 33

Mái ấm gia đình Việt chạm đến cảm xúc của nghệ sĩ

Mái ấm gia đình Việt chạm đến cảm xúc của nghệ sĩ

"Mái ấm gia đình Việt" tập 33 do MC Đại Nghĩa dẫn dắt, với sự đồng hành của Á hậu, siêu mẫu Mâu Thủy và ca sĩ Đạt Long Vinh. Chương trình kết nối khán giả với ba hoàn cảnh khó khăn. Đó là em Nguyễn Minh Kha (sinh năm 2013), học lớp 8 tại TP. Cần Thơ; em Huỳnh Thị Huỳnh Như (sinh năm 2011), học lớp 10 tại tỉnh Đồng Tháp; và em Đỗ Thị Trâm (sinh năm 2011), học lớp 9 tại tỉnh Đồng Tháp.

Các nghệ sĩ hết mình trong phần thi đan hoa bằng lá dừa

Bên cạnh việc động viên các em, các nghệ sĩ còn nhiệt tình tham gia những thử thách. Trong phần thi đan hoa bằng lá dừa, trời bất ngờ đổ mưa. Tuy nhiên, cả ba vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để giành quyền ưu tiên cho các gia đình.

Đáng chú ý, đông đảo khán giả tại Vĩnh Long vẫn nán lại cổ vũ chương trình dưới trời mưa. Sau phần thi, các nghệ sĩ tặng những bông hoa tự tay làm đến bà con như lời cảm ơn.

Mâu Thủy và Đạt Long Vinh và các em nhỏ trong thử thách đưa nước về đích

Tiếp đó, ở thử thách đưa nước về đích, Mâu Thủy và Đạt Long Vinh tiếp tục hết mình dù quần áo đã ướt sũng. Đặc biệt, Đạt Long Vinh còn bị bịt mắt khi đẩy xe rùa chở em nhỏ. Nam ca sĩ cho biết sẵn sàng chơi đến sáng nếu có thể giúp đỡ các em.

Mái ấm gia đình Việt trao gần 500 triệu đồng hỗ trợ các gia đình

Tập đoàn Hoa Sen trao tổng cộng 102 triệu đồng cho ba gia đình trong tuần này

Sau các phần thi, gia đình em Đỗ Thị Trâm xếp thứ ba, nhận 20 triệu đồng. Trong khi đó, gia đình em Huỳnh Thị Huỳnh Như giành vị trí thứ hai với 22 triệu đồng. Gia đình em Nguyễn Minh Kha về nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và nhận tổng cộng 60 triệu đồng.

Như vậy, Tập đoàn Hoa Sen trao tổng cộng 102 triệu đồng cho ba gia đình trong tuần này. Bên cạnh đó, Mâu Thủy tặng 10 triệu đồng để gia đình em Trâm trả nợ. Đạt Long Vinh cũng dành tặng toàn bộ cát-xê ghi hình cho các gia đình, đồng thời hỗ trợ thêm ba triệu đồng cho mỗi nhà.

Gần 500 triệu đồng trao cho các em "Mái ấm gia đình Việt" tập 33

Ngoài ra, các em còn nhận được sự chung tay của mạnh thường quân và khán giả địa phương. Tổng tiền thưởng cùng các khoản đóng góp ước tính lên đến gần 500 triệu đồng. Qua đó, chương trình tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia và tiếp sức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

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