Mái ấm gia đình Việt: Người mẹ mang nhiều bệnh vẫn gắng gượng mưu sinh

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên HTV7. Một trong các nhân vật của tập 32 là em Huỳnh Thị Kim Liên (2012).

Em Liên hiện học lớp 9 trường THCS Phước Thạnh, xã Đất Đỏ, TP. Hồ Chí Minh. Em Liên sống cùng cha mẹ và hai em trong một gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất. Cuộc sống của cả nhà phụ thuộc vào khoản thu nhập ít ỏi từ những công việc làm thuê của mẹ.

Cha của em Kim Liên phải nằm một chỗ vì di chứng sau tai nạn giao thông

Năm 2017, cha Kim Liên gặp tai nạn giao thông, bị khuyết tật nặng ở tay và mất khả năng đi lại. Suốt nhiều năm, anh phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều cần người thân hỗ trợ.

Khoảng 6 tháng gần đây, sức khỏe của anh mới có dấu hiệu tiến triển. Anh đã có thể ngồi dậy, tập đứng và bước đi khi được vợ con dìu đỡ. Tuy nhiên, anh vẫn phải dùng thuốc điều trị hằng tháng.

Mọi gánh nặng gia đình dồn lên vai mẹ của em Liên là chị Nguyễn Thị Hữu Hạnh

Mọi gánh nặng gia đình dồn lên vai chị Nguyễn Thị Hữu Hạnh (1977). Bản thân chị cũng mắc nhiều bệnh, từ các vấn đề về cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau nhức kéo dài đến viêm dạ dày và bệnh đa dây thần kinh.

Dù được bác sĩ khuyên phẫu thuật, chị Hạnh không dám thực hiện. Chị lo nếu sức khỏe bị ảnh hưởng, không còn khả năng lao động thì sẽ chẳng có ai kiếm tiền chăm sóc chồng và nuôi ba con.

Hàng ngày, chị làm thuê tại quán ăn, phụ nhặt rau, rửa chén với tiền công khoảng 50.000 đồng mỗi buổi. Khi không có việc, chị lại nhận lột hành, bào hành thuê để kiếm thêm thu nhập.

Chị em em Liên đều rất chăm ngoan và luôn nỗ lực học tập

Số tiền ít ỏi ấy phải trang trải mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men và việc học của các con. Vì vậy, bữa cơm gia đình chủ yếu là rau và đậu hũ. Kim Liên cùng em gái cũng tranh thủ thời gian phụ mẹ làm việc.

Dù cuộc sống thiếu thốn, Kim Liên và em gái Ngọc Hiền vẫn chăm chỉ học tập, nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cả hai cùng ước mơ trở thành giáo viên. Trong khi đó, em út Triệu Phú mắc bệnh động kinh, thường xuyên lên cơn co giật.

Kim Liên chỉ mong mẹ có sức khỏe, cha sớm hồi phục và gia đình có điều kiện chữa bệnh để ba chị em được tiếp tục đến trường.

Mái ấm gia đình Việt: Các nghệ sĩ xót xa trước người mẹ nhiều lần nhịn đói

Lắng nghe hoàn cảnh của gia đình trong chương trình "Mái ấm gia đình Việt", nghệ sĩ Tiến Luật không giấu được sự xót xa. Nam nghệ sĩ bất ngờ khi biết cuộc sống của các em thiếu thốn đến mức những món ăn bình dị như đậu hũ hay cá chiên cũng trở thành điều mong ước.

Tiến Luật xúc động trước sự hiểu chuyện của ba chị em

Điều khiến Tiến Luật xúc động hơn cả là sự hiểu chuyện của ba chị em. Dù còn nhỏ, các em đã biết phụ giúp mẹ, chăm sóc cha bệnh tật và cố gắng học tập với mong muốn sau này có thể đỡ đần gia đình.

MC Thanh Thảo cũng nghẹn lòng trước hình ảnh chị Hạnh mang trong mình nhiều bệnh tật, tóc rụng dần, sức khỏe suy yếu nhưng vẫn không dám ngừng làm việc.

Từ rửa chén, phụ quán, dọn dẹp đến nhận lột hành tại nhà, công việc nào có thể kiếm thêm thu nhập, chị đều cố gắng làm. Chứng kiến người mẹ vừa chống chọi bệnh tật, vừa chăm chồng và nuôi ba con, Thanh Thảo không khỏi lo lắng cho sức khỏe của chị.

MC Thanh Thảo động viên chị Hạnh quan tâm hơn đến sức khỏe bản thân

Nữ MC động viên chị Hạnh quan tâm hơn đến bản thân, giữ gìn sức khỏe để có thể tiếp tục ở bên và chăm sóc các con.

Diễn viên Sam cũng bật khóc khi nghe người mẹ chia sẻ có những ngày mệt mỏi nhưng vẫn phải cố đi làm vì sợ gia đình không đủ tiền sinh hoạt.

Đặc biệt, những lúc không đủ tiền mua thức ăn, chị Hạnh chỉ dám mua một ít cho chồng và các con. Bản thân chị nhiều lần chấp nhận nhịn đói để dành tiền lo cho gia đình.

Câu chuyện khiến Sam nghẹn lòng. Nữ diễn viên thương người mẹ dù đau bệnh vẫn luôn nghĩ cho chồng con trước tiên. Cô cũng xúc động trước tình cảm của Kim Liên và em gái khi các em sớm biết phụ giúp việc nhà, chăm sóc cha và cố gắng học tập để sau này báo hiếu mẹ.

Gia đình em Kim Liên nương tựa vào nhau, cùng vượt qua nghịch cảnh

Mái ấm gia đình Việt lan tỏa nghị lực vượt khó và tình cảm gia đình

Giữa những ngày tháng chật vật, điều khiến các nghệ sĩ cảm phục là gia đình vẫn cố gắng giữ cho các con cơ hội đến trường. Dù cha mẹ đều gặp vấn đề về sức khỏe, ba chị em Kim Liên vẫn nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Với Kim Liên và các em, mong ước lớn nhất không phải những món quà đắt tiền. Các em chỉ mong cha mẹ có sức khỏe, cha sớm hồi phục và gia đình có điều kiện chữa bệnh để các chị em được tiếp tục học hành.

Câu chuyện của gia đình Kim Liên trong "Mái ấm gia đình Việt" khiến người xem xúc động trước sự hy sinh thầm lặng của người mẹ. Dù bản thân đau bệnh và cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, chị Hạnh vẫn cố gắng từng ngày để chồng được chăm sóc, các con được đến trường.

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.