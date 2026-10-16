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Mâu Thủy giúp cô bé mồ côi trả nợ | Mái ấm gia đình Việt

THIÊN BÌNH
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Trước hoàn cảnh của các em nhỏ "Mái ấm gia đình Việt" tập 33, MC Đại Nghĩa, Á hậu Mâu Thủy và ca sĩ Đạt Long Vinh đều không giấu được sự nghẹn ngào.

Mâu Thủy giúp cô bé mồ côi trả nợ | Mái ấm gia đình Việt- Ảnh 1.

Các nghệ sĩ góp mặt trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 33

Mái ấm gia đình Việt kết nối những tấm lòng nhân ái

"Mái ấm gia đình Việt" tập 33 do MC Đại Nghĩa dẫn dắt, với sự đồng hành của Á hậu, siêu mẫu Mâu Thủy và ca sĩ Đạt Long Vinh. Chương trình sẽ phát sóng lúc 20g tối nay (16/10) trên kênh HTV7.

Đây là lần đầu Mâu Thủy tham gia "Mái ấm gia đình Việt". Trước đó, cô thường xuyên theo dõi và xúc động trước những câu chuyện được chia sẻ. Vì vậy, Mâu Thuỷ cảm thấy vinh dự khi có cơ hội trực tiếp giúp đỡ các em nhỏ. Dù vậy, cô cũng không tránh khỏi hồi hộp vì lo bản mình chưa thể hỗ trợ các em tốt nhất.

Mâu Thủy giúp cô bé mồ côi trả nợ | Mái ấm gia đình Việt- Ảnh 2.
Mâu Thủy giúp cô bé mồ côi trả nợ | Mái ấm gia đình Việt- Ảnh 3.

Các nghệ sĩ hết mình thực hiện thử thách cảu chương trình

Trong khi đó, Đạt Long Vinh trở lại chương trình lần thứ hai. Đặc biệt, lần ghi hình này diễn ra tại Vĩnh Long, quê hương nam ca sĩ. Anh nhanh chóng sắp xếp lịch trình để góp sức cùng các nghệ sĩ. Qua đó, anh mong các em có thêm động lực vượt khó và tiếp tục đến trường.

Mái ấm gia đình Việt: Những hoàn cảnh khiến các nghệ sĩ nghẹn lòng
Mâu Thủy giúp cô bé mồ côi trả nợ | Mái ấm gia đình Việt- Ảnh 4.

Các nghệ sĩ chia sẻ và không ngừng động viên em Quỳnh Như

Một trong các nhân vật của chương trình kỳ này là em Huỳnh Thị Quỳnh Như. Như sinh năm 2011, hiện học lớp 10. Cha em qua đời vì đột quỵ khi đi làm thuê. Sau biến cố, mẹ em mắc bệnh và không còn đủ sức lao động. Bên cạnh đó, bà ngoại cũng bị ảnh hưởng sức khỏe sau tai biến.

Vì vậy, Quỳnh Như sớm trở thành chỗ dựa cho gia đình. Em vừa học tập, vừa chăm sóc mẹ, phụ giúp bà ngoại và lo cho em trai. Sau giờ học, cô bé còn nhặt ve chai để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, điều em lo sợ nhất vẫn là phải bỏ học giữa chừng.

Mâu Thủy giúp cô bé mồ côi trả nợ | Mái ấm gia đình Việt- Ảnh 5.

Các nghệ sĩ trò chuyện cùng ba con em Đỗ Thị Trâm

Hoàn cảnh thứ hai là em Đỗ Thị Trâm, sinh năm 2011, đang học lớp 9. Trâm mồ côi mẹ từ nhỏ. Sau đó, cha em gặp tai nạn lao động nghiêm trọng và mất khả năng lao động.

Hiện hai cha con sống dựa vào khoản trợ cấp hộ nghèo cùng sự hỗ trợ của bà con. Đáng lo hơn, gia đình còn khoản nợ 10 triệu đồng. Dù mới 15 tuổi, Trâm đã quán xuyến việc nhà và chăm sóc cha mỗi ngày. Em chỉ mong cha bớt đau để hai cha con tiếp tục nương tựa vào nhau.

Mái ấm gia đình Việt: Mâu Thủy trao hỗ trợ, tiếp sức cho các em

Mâu Thủy giúp cô bé mồ côi trả nợ | Mái ấm gia đình Việt- Ảnh 6.

Mâu Thủy tặng 10 triệu đồng giúp hai cha con em Quỳnh Như trả nợ

Trước câu chuyện của Quỳnh Như, Mâu Thủy xúc động khi nghe em trai cô bé nhắc đến người cha đã mất. Từ trải nghiệm mất cha của chính mình, Mâu Thuỷ gửi lời động viên đến hai chị em. Cô mong các em luôn cảm nhận được tình yêu thương của cha, dù ông không còn bên cạnh.

Trong khi đó, MC Đại Nghĩa xót xa khi biết hai chị em chỉ mong có 70.000 đồng để thay yên xe đạp bị hỏng. Bên cạnh sự sẻ chia của nghệ sĩ, Hoa Sen Home hỗ trợ xây nhà vệ sinh mới cho gia đình.

Với Trâm, Mâu Thủy quyết định tặng 10 triệu đồng để giúp hai cha con trả nợ. Cô cũng mong có thể hỗ trợ thêm cho em thông qua các thử thách của chương trình.

Qua những câu chuyện ấy, "Mái ấm gia đình Việt" tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Chương trình không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm động lực để các em vững bước trên hành trình trưởng thành.

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.

Xem lại "Mái ấm gia đình Việt" tập 32


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