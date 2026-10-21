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15 tuổi đã là chỗ dựa cho cha | Mái ấm gia đình Việt

THIÊN BÌNH
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"Mái ấm gia đình Việt" tập 33 mang đến câu chuyện xúc động về Đỗ Thị Trâm, cô bé 15 tuổi mồ côi mẹ và chăm sóc người cha mất khả năng lao động.

Mái ấm gia đình Việt: Trâm là chỗ dựa của cha

"Mái ấm gia đình Việt" tập 33 kể về em Đỗ Thị Trâm (2011), học lớp 9 trường THCS Phú Ninh, tỉnh Đồng Tháp. Em sống cùng cha là anh Đỗ Hoàng Giang tại xã An Long.

Mẹ Trâm qua đời cách đây bảy năm vì bệnh não. Sau đó, anh Giang gặp tai nạn ngã giàn giáo khi làm việc. Chấn thương nghiêm trọng khiến anh mất hoàn toàn khả năng lao động.

15 tuổi đã là chỗ dựa cho cha | Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 1.
15 tuổi đã là chỗ dựa cho cha | Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 2.

Em Trâm và ba nương tựa nhau vượt qua cuộc sống khó khăn

Do không có điều kiện chữa trị kịp thời, sức khỏe của anh ngày càng suy yếu. Anh thường xuyên chịu những cơn đau kéo dài. Vì vậy, hai cha con không còn nguồn thu nhập từ lao động.

Hiện gia đình em sống dựa vào khoản trợ cấp hộ nghèo 500.000 đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, bà con còn hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, hai cha con vẫn phải đối mặt với nhiều thiếu thốn. Gia đình còn khoản nợ 10 triệu đồng và phải trả khoảng 65.000 đồng tiền lãi mỗi tháng.

15 tuổi đã là chỗ dựa cho cha | Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 3.

Hai ba con em Trâm sống trong căn nhà đã xuống cấp

Căn nhà được xây tặng trước đây cũng đã xuống cấp. Đặc biệt, khu vực bếp thường xuyên bị dột khi trời mưa. Trong hoàn cảnh ấy, Trâm trở thành người quán xuyến gần như mọi việc trong nhà.

Mái ấm gia đình Việt: Cô bé chắt chiu từng đồng, chỉ mong cha bớt đau

Mỗi sáng, Trâm dậy sớm nấu ăn và làm việc nhà trước khi đến trường. Khi cha đau nhức, em ở bên chăm sóc. Do không đủ tiền đưa cha đi khám, em chỉ có thể tìm thuốc miễn phí hoặc mua thuốc giảm đau.

Bản thân Trâm cũng gặp khó khăn trong sinh hoạt. Em bị cận thị nhưng chiếc kính đã gãy. Vì vậy, cô bé phải dùng keo dán lại để tiếp tục sử dụng.

Dù thiếu thốn, Trâm hiếm khi đòi hỏi điều gì. Em sợ cha thêm lo lắng nên luôn cố gắng tự xoay xở. Cô bé thích đọc sách và biết ơn cô giáo đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ mình.

Điều Trâm lo sợ nhất là một ngày không còn cha bên cạnh. Vì thế, mong ước lớn nhất của em chỉ là cha bớt đau và sức khỏe dần hồi phục. Em hy vọng có thể học hành đến nơi đến chốn, sau này đi làm để chữa bệnh cho cha và ổn định cuộc sống.

15 tuổi đã là chỗ dựa cho cha | Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 4.

MC Đại Nghĩa đặc biệt xúc động khi thấy Trâm bóp chân cho cha và bình thản kể về những khó khăn

Lắng nghe câu chuyện, MC Đại Nghĩa không khỏi xót xa. Anh đặc biệt xúc động khi thấy Trâm bóp chân cho cha và bình thản kể về những khó khăn. Dù tuổi đời còn nhỏ, em đã phải gánh vác nhiều trách nhiệm của người lớn.

Trong khi đó, Đạt Long Vinh nghẹn ngào khi chứng kiến anh Giang bật khóc vì thương con. Nam ca sĩ lo lắng cho chặng đường phía trước của hai cha con. Bởi lẽ, người cha không thể lao động, còn con gái vẫn đang tuổi đến trường.

Mái ấm gia đình Việt: Mâu Thủy tặng 10 triệu đồng giúp gia đình trả nợ
15 tuổi đã là chỗ dựa cho cha | Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 5.

Á hậu Mâu Thủy tặng 10 triệu đồng giúp gia đình em Trâm trả nợ

Á hậu Mâu Thủy cũng xúc động trước hoàn cảnh của Trâm. Cô bé lớn lên thiếu vắng tình thương của mẹ nhưng vẫn cố gắng chăm sóc cha. Đặc biệt, Trâm luôn ưu tiên mua thức ăn cho cha bằng số tiền ít ỏi mình có.

Trong khi đó, bản thân em phải chắt chiu từng đồng. Có những bữa ăn, Trâm chỉ chan nước lạnh để qua bữa. Dù vậy, em vẫn không từ bỏ mong muốn tiếp tục học tập.

Khi biết gia đình em Trâm còn khoản nợ 10 triệu đồng từ chi phí chữa bệnh trước đây, Mâu Thủy trích tiền túi hỗ trợ. Cô mong món quà giúp hai cha con giảm bớt gánh nặng tài chính.

15 tuổi đã là chỗ dựa cho cha | Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 6.
15 tuổi đã là chỗ dựa cho cha | Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 7.

Hy vọng những giúp đỡ từ chương trình sẽ tiếp sức cho cuộc sống và việc học của em Trâm

Bên cạnh đó, Mâu Thủy hứa sẽ cố gắng hết sức trong các thử thách của chương trình. Cô mong có thể giúp Trâm nhận thêm kinh phí để chăm sóc cha, trang trải sinh hoạt và tiếp tục đến trường.

Sự hỗ trợ không chỉ giúp gia đình giải quyết khoản nợ mà còn tiếp thêm động lực cho Trâm. Qua câu chuyện của cô bé, "Mái ấm gia đình Việt" lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia với những trẻ em đang phải đối mặt với nghịch cảnh.

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.

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