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Xót xa trước những bé gái nghị lực | Mái ấm gia đình Việt

THIÊN BÌNH
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"Mái ấm gia đình Việt" tập 34 mang đến câu chuyện của hai bé gái sớm gánh vác những nhọc nhằn của gia đình. Chứng kiến hoàn cảnh của các em, Lâm Vỹ Dạ bật khóc, còn Giang Hồng Ngọc không giấu được sự xót xa.

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Các nghệ sĩ có trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 34

Mái ấm gia đình Việt chạm đến trái tim qua những câu chuyện đời thường

"Mái ấm gia đình Việt" tập 34 sẽ phát sóng lúc 20g tối nay (23/10) trên kênh HTV7. Chương trình do MC Lâm Vỹ Dạ dẫn dắt, cùng hai khách mời Trương Thế Vinh và Giang Hồng Ngọc.

Trở lại chương trình lần thứ hai, Giang Hồng Ngọc cho biết cô từng nhiều lần nhận được lời mời. Tuy nhiên, đến nay nữ ca sĩ mới có thể sắp xếp thời gian tham gia. Cô bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho chương trình. Cô luôn mong muốn góp sức giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

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Các nghệ sĩ thực hiện thử thách của chương trình

Trong khi đó, Trương Thế Vinh cho biết cảm xúc khi trở lại vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Nam ca sĩ luôn sẵn lòng đồng hành cùng các hoạt động hỗ trợ trẻ em. Anh cũng vui khi các em nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Vì vậy, anh mong chương trình tiếp tục được duy trì để có thêm nhiều gia đình được hỗ trợ.

Mái ấm gia đình Việt: Lâm Vỹ Dạ nghẹn lòng trước bé gái mồ côi cha mẹ

Một trong những em nhỏ có trong chương trình kỳ này là em Huỳnh Thị Mai (2012). Mai hiện học lớp 8 tại trường THCS Lạc Hoà. Sau khi mẹ qua đời vì tai nạn đuối nước, cha em cũng mất vì tai nạn giao thông chỉ một tháng sau đó.

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Gia đình em Huỳnh Thị Mai tại trường quay "Mái ấm gia đình Việt"

Từ biến cố ấy, ba chị em Mai nương tựa vào ông bà nội đã lớn tuổi. Ông nội vẫn cố gắng bắt cá kiếm sống dù sức khỏe bị ảnh hưởng sau một lần té ngã. Trong khi đó, bà nội mắc nhiều bệnh và không thể làm việc nặng.

Dẫu cuộc sống thiếu thốn, Mai vẫn nỗ lực học tập và chăm lo cho hai em gái. Đặc biệt, em nuôi ước mơ trở thành giáo viên để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Chứng kiến hoàn cảnh của ba chị em, Lâm Vỹ Dạ không kìm được nước mắt. Trương Thế Vinh cũng nghẹn ngào trước những mất mát mà các em phải trải qua. Bên cạnh đó, Giang Hồng Ngọc cảm phục nghị lực của Mai và liên tục động viên em giữ vững niềm tin.

Mái ấm gia đình Việt: Xót xa đôi tay chai sần của bé gái 12 tuổi

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Lâm Vỹ Dạ cùng các nghệ sĩ liên tục động viên, cổ vũ em Ngọc Giàu

Câu chuyện thứ hai là hoàn cảnh của Trương Phạm Ngọc Giàu, học lớp 7 tại Trường THCS Long Hưng A. Cha em bị tai nạn lao động, gần như nằm một chỗ. Mẹ em bị bại liệt từ nhỏ và gặp khó khăn trong việc đi lại.

Ngoài giờ học, Giàu còn nấu cơm, chăm sóc cha và phụ giúp mẹ. Em cũng tham gia công việc liên quan đến củ năng để kiếm thêm thu nhập. Đặc biệt, cô bé vẫn nuôi ước mơ trở thành cô giáo.

Khi chứng kiến đôi tay chai sần của Giàu, Giang Hồng Ngọc bật khóc. Nữ ca sĩ mong em nhận được sự hỗ trợ để yên tâm đến trường. Trong khi đó, Lâm Vỹ Dạ ôm cô bé động viên. Trương Thế Vinh cũng khích lệ em không từ bỏ việc học.

Thông qua hai câu chuyện, chương trình gửi gắm thông điệp về nghị lực và tình thân. Đồng thời, những chia sẻ của các nghệ sĩ góp phần lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Xem lại "Mái ấm gia đình Việt" tập 33


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