Họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

nhân Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, phường Tân Bình tổ chức chương trình họp mặt, kết hợp biểu dương các gương điển hình và triển khai nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.

Chương trình họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Ngày hội Thể thao, giao thương và kết nối cộng đồng năm 2026

“Ngày hội Thể thao, Giao thương và Kết nối cộng đồng năm 2026” do Hội Doanh nghiệp phường Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức đã diễn ra sôi nổi với ba bộ môn: bóng đá, pickleball và kéo co. Sự kiện không chỉ lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe mà còn mở ra không gian giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế tại địa phương.

Các vận động viên tham gia tranh tài và nhận giải tại Ngày hội Thể thao, Giao thương và Kết nối cộng đồng năm 2026 do Hội Doanh nghiệp phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh tổ chức

Phường Phú Nhuận giao lưu văn hóa Việt Nam – Lào – Campuchia năm 2026

Phường Phú Nhuận phối hợp cùng Ký túc xá Sinh viên Lào – Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa năm 2026 với chủ đề "Gia đình Việt Nam với sinh viên Lào – Campuchia"

Đại biểu và sinh viên tham dự Chương trình giao lưu văn hóa năm 2026 với chủ đề "Gia đình Việt Nam với sinh viên Lào – Campuchia" tại phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 23/11/2026.