Hò và hát ru Nam Bộ: Tiếng lòng của miền sông nước | Sắc màu Việt Nam

Hò và hát ru là những hình thức dân ca gắn bó mật thiết với đời sống người dân Nam Bộ. Nếu tiếng hò vang lên trong lao động, giao duyên và sinh hoạt cộng đồng thì lời hát ru lại hiện diện trong không gian gia đình, qua tiếng hát của bà, của mẹ dành cho con trẻ.

Sức hấp dẫn của hò không chỉ nằm ở giai điệu, mà còn ở khả năng ứng biến và sáng tạo của người hát

Theo Tiến sĩ Trần Kiều Lại Thủy, sức hấp dẫn của hò không chỉ nằm ở giai điệu mà còn ở khả năng ứng biến và sáng tạo của người hát. Cùng một câu hò, mỗi lần thể hiện có thể mang sắc thái khác nhau tùy hoàn cảnh, người đối đáp và cảm xúc. Có khi là lời đố vui, có khi là câu ghẹo duyên dáng giữa những người hát.

Với hát ru Nam Bộ, có hai kiểu phổ biến được đề cập trong chương trình: lối hát ru theo điệu “ầu ơ” và kiểu nói thơ Vân Tiên

Dù thể hiện theo cách nào, lời ru không chỉ giúp trẻ đi vào giấc ngủ mà còn gửi gắm mong ước của người lớn về tương lai của con. Nhiều câu hát còn thể hiện tâm tư, tình cảm của chính người ru, đồng thời lưu giữ những chất liệu văn hóa qua thơ lục bát, ca dao và tục ngữ.

Đặc biệt, Tiến sĩ Trần Kiều Lại Thủy cho rằng dân ca vốn có tính sáng tạo và biến đổi qua từng người hát, từng thế hệ. Vì vậy, việc gìn giữ không đồng nghĩa với giữ nguyên mọi câu chữ hay cách thể hiện. Điều quan trọng là bảo tồn những nét đặc trưng để người nghe vẫn nhận diện được bản sắc của từng loại hình. Chẳng hạn, tiếng hò vẫn có chữ “hò” mở đầu, còn hát ru thường bắt đầu bằng âm điệu “ầu ơ”.

Sắc màu Việt Nam phát sóng lúc 12g45 thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần trên kênh HTV9. Kính mời quý khán giả đón xem.