Người trẻ đưa di sản văn hóa vào thiết kế tương lai | Vườn sao mai

Làm thế nào để những giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại? Câu trả lời được các bạn sinh viên thể hiện qua triển lãm “Thiết kế tương lai”, nơi những ý tưởng sáng tạo được hình thành từ cảm hứng di sản văn hóa Việt Nam.

Theo định hướng đào tạo của Trường Đại học Văn Lang, việc đưa di sản vào thiết kế được chú trọng thông qua những chuyến đi thực tế, nghiên cứu kiến trúc, làng nghề và văn hóa các cộng đồng dân tộc

Tại đây, nhiều đồ án thiết kế nội thất khai thác chất liệu và hình ảnh văn hóa bản địa. Từ sơn mài, thổ cẩm của các dân tộc đến kiến trúc cung đình Huế, mỗi sản phẩm mang một câu chuyện riêng, thể hiện cách người trẻ tiếp cận truyền thống bằng ngôn ngữ thiết kế mới.

Đáng chú ý, đồ án “Theo Dấu Non Ngàn” lấy cảm hứng từ lũy tre, ngọn núi, dòng sông; “Lam Sắc Giao Thời” vận dụng những chi tiết kiến trúc Huế kết hợp nghệ thuật sơn mài. Trong khi đó, các sản phẩm khác hướng đến công năng linh hoạt, vật liệu thân thiện môi trường và khả năng đáp ứng nhiều đối tượng sử dụng.

Không chỉ dừng lại ở ý tưởng trên bản vẽ, sinh viên còn trực tiếp nghiên cứu vật liệu, thi công và hoàn thiện sản phẩm. Quá trình này giúp các bạn hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa thẩm mỹ, công năng và trải nghiệm của người dùng.

Từ những chất liệu truyền thống, người trẻ đang mở ra cách kể chuyện mới về văn hóa Việt, góp phần đưa di sản bước vào không gian sống của tương lai.

Một hành trình sáng tạo đáng chú ý trong chương trình Vườn sao mai. Mời quý khán giả cùng theo dõi trên kênh YouTube HTV3.