Hai Thành, Sáu Tút liên tục bị nghi ngờ giữa cuộc truy tìm thợ săn | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Hai Thành, Sáu Tút liên tục bị nghi ngờ | Running Man 4

Ở tập 12 Running Man Việt Nam 2026 - Chạy Ngay Đi, các thành viên bị cuốn vào cuộc chơi sinh tồn với năm cánh cửa thoát hiểm và những điều kiện mở cửa khác nhau. Muốn trở về thế giới thực, người chơi phải thu thập các thẻ số phù hợp, đồng thời quan sát mọi hành động xung quanh để phát hiện hai thợ săn đang ẩn mình trong Gia tộc R.

Từ những mật lệnh kỳ lạ đến các màn trao đổi thẻ số, mọi hành động đều có thể khiến người chơi bị nghi ngờ

Hai Thành và Sáu Tút liên tục phải đối diện với những câu hỏi, lời dò xét và các đề nghị liên minh. Trong cuộc chơi mà chẳng ai dễ dàng đặt trọn niềm tin vào đồng đội, một quyết định tưởng chừng vô hại cũng có thể trở thành manh mối khiến cả nhóm cảnh giác.

Hai Thành và Sáu Tút thường xuyên bị các đồng đội nghi ngờ là thợ săn

Không chỉ căng thẳng với nhiệm vụ giải mã những con số, các thành viên còn phải phối hợp vượt qua thử thách thể lực trên địa hình trơn trượt. Những màn giữ thăng bằng, hô hào đồng đội và loay hoay tìm cách hoàn thành nhiệm vụ mang đến nhiều tình huống hài hước trước khi cuộc đua xé bảng tên chính thức bắt đầu.

Liệu Hai Thành và Sáu Tút có thực sự là những thợ săn đang trà trộn, hay chỉ vô tình trở thành mục tiêu nghi ngờ của Gia tộc R? Ai sẽ tìm được cánh cửa thoát hiểm và vạch trần bí mật của thành phố R? Kính mời quý khán giả theo dõi tập 12 Running Man Việt Nam 2026 - Chạy Ngay Đi để khám phá những diễn biến bất ngờ.

Running Man Việt Nam 2026 (Mùa 4) - Chạy Ngay Đi sẽ được phát sóng định kỳ lúc 21 giờ thứ Sáu hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.