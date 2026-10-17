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Hai Thành, Sáu Tút liên tục bị nghi ngờ giữa cuộc truy tìm thợ săn | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

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HOÀNG HẠNH

(HTV) - Trong cuộc đua tìm đường thoát khỏi thành phố R, Hai Thành và Sáu Tút liên tục rơi vào tầm ngắm của các thành viên Gia tộc R. Những hành động đáng ngờ, màn trao đổi thẻ số và các cuộc liên minh đầy toan tính khiến cuộc truy tìm hai thợ săn ngày càng khó đoán.

Hai Thành, Sáu Tút liên tục bị nghi ngờ | Running Man 4

Ở tập 12 Running Man Việt Nam 2026 - Chạy Ngay Đi, các thành viên bị cuốn vào cuộc chơi sinh tồn với năm cánh cửa thoát hiểm và những điều kiện mở cửa khác nhau. Muốn trở về thế giới thực, người chơi phải thu thập các thẻ số phù hợp, đồng thời quan sát mọi hành động xung quanh để phát hiện hai thợ săn đang ẩn mình trong Gia tộc R.

Hai Thành, Sáu Tút liên tục bị nghi ngờ giữa cuộc truy tìm thợ săn | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 1.
Hai Thành, Sáu Tút liên tục bị nghi ngờ giữa cuộc truy tìm thợ săn | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 2.

Từ những mật lệnh kỳ lạ đến các màn trao đổi thẻ số, mọi hành động đều có thể khiến người chơi bị nghi ngờ

Hai Thành và Sáu Tút liên tục phải đối diện với những câu hỏi, lời dò xét và các đề nghị liên minh. Trong cuộc chơi mà chẳng ai dễ dàng đặt trọn niềm tin vào đồng đội, một quyết định tưởng chừng vô hại cũng có thể trở thành manh mối khiến cả nhóm cảnh giác.

Hai Thành, Sáu Tút liên tục bị nghi ngờ giữa cuộc truy tìm thợ săn | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 3.
Hai Thành, Sáu Tút liên tục bị nghi ngờ giữa cuộc truy tìm thợ săn | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 4.

Hai Thành và Sáu Tút thường xuyên bị các đồng đội nghi ngờ là thợ săn

Không chỉ căng thẳng với nhiệm vụ giải mã những con số, các thành viên còn phải phối hợp vượt qua thử thách thể lực trên địa hình trơn trượt. Những màn giữ thăng bằng, hô hào đồng đội và loay hoay tìm cách hoàn thành nhiệm vụ mang đến nhiều tình huống hài hước trước khi cuộc đua xé bảng tên chính thức bắt đầu.

Liệu Hai Thành và Sáu Tút có thực sự là những thợ săn đang trà trộn, hay chỉ vô tình trở thành mục tiêu nghi ngờ của Gia tộc R? Ai sẽ tìm được cánh cửa thoát hiểm và vạch trần bí mật của thành phố R? Kính mời quý khán giả theo dõi tập 12 Running Man Việt Nam 2026 - Chạy Ngay Đi để khám phá những diễn biến bất ngờ.

Running Man Việt Nam 2026 (Mùa 4) - Chạy Ngay Đi sẽ được phát sóng định kỳ lúc 21 giờ thứ Sáu hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.

Danh sách tập

Sáu Tút bị Văn Mai Hương “bóc phốt”, Tám Trung liên tục ăn cú lật kèo | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Sáu Tút bị Văn Mai Hương “bóc phốt”, Tám Trung liên tục ăn cú lật kèo | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 11:30 14/10/2026

(HTV) - Những màn đối thoại giữa Sáu Tút và Văn Mai Hương, hay Tám Trung liên tục rơi vào cảnh bị đồng minh phản bội đến Trần Ngọc Vàng khiến các đối thủ bất ngờ, cuộc đua xé bảng tên tập 11 Running Man 4 mang đến loạt tình huống hấp dẫn, khó đoán.

Văn Mai Hương, Tóc Tiên, Lan Ngọc “quậy banh nóc” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Văn Mai Hương, Tóc Tiên, Lan Ngọc “quậy banh nóc” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 10:33 14/10/2026

(HTV) - Từ màn chia xu gây bất ngờ của Tóc Tiên, những pha phối hợp chật vật của Văn Mai Hương đến loạt lời cổ vũ khiến đồng đội cười ngất, thử thách “Tâm linh tương thông” mở màn tập 11 Running Man 4 bằng nhiều tình huống khó đỡ.

Gia tộc R bước vào thế giới trò chơi thực tế ảo | Tập 11 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Gia tộc R bước vào thế giới trò chơi thực tế ảo | Tập 11 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 12:36 10/10/2026

(HTV) - Lạc vào thành phố R trong thế giới trò chơi thực tế ảo, Gia tộc R phải chinh phục loạt nhiệm vụ để tích lũy xu R và giành lợi thế ở cuộc chiến xé bảng tên. Những màn phối hợp hài hước, liên minh bất ngờ cùng cú lật kèo khó đoán hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Gia tộc R "chật vật" trước sức mạnh của khối thể thao | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Gia tộc R "chật vật" trước sức mạnh của khối thể thao | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 11:16 05/10/2026

(HTV) - Running Man 4 mang đến loạt thử thách liên hoàn, từ nhảy dây, truyền mật mã bằng tiếng Anh đến xé bảng tên. Hai khối diễn xuất và thể thao giằng co quyết liệt trước khi khối thể thao giành chiến thắng chung cuộc.

Trấn Thành bất lực trước màn hô slogan của khối thể thao | Tập 10 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Trấn Thành bất lực trước màn hô slogan của khối thể thao | Tập 10 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 09:20 04/10/2026

(HTV) - Tập 10 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi đưa khán giả đến với màn đối đầu đầy tiếng cười giữa khối diễn xuất và khối thể thao. Những thử thách liên tiếp tạo nên nhiều tình huống bất ngờ và hấp dẫn.

Trấn Thành và Jung Il Woo giằng xé nảy lửa | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Trấn Thành và Jung Il Woo giằng xé nảy lửa | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 08:00 30/09/2026

(HTV) - Running Man 4 - Chạy Ngay Đi đưa Trấn Thành và Jung Il Woo vào màn xé bảng tên căng thẳng. Cuộc đua liên tục đảo chiều theo thứ hạng. Jung Il Woo sau cùng giành chiến thắng và trở thành người trụ lại cuối cùng.

Cuộc đua xé bảng tên "Ngôi sao của năm" | Tập 9 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Cuộc đua xé bảng tên "Ngôi sao của năm" | Tập 9 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 08:11 26/09/2026

(HTV) - Tập 9 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi bước vào cuộc đua xé bảng tên "Ngôi sao của năm". Các thành viên liên tục tìm nhiệm vụ ẩn, tăng điểm và đối đầu nhau để giành vị trí cuối cùng.

Cuộc đua tìm ngôi sao của năm | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Cuộc đua tìm ngôi sao của năm | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 08:00 24/09/2026

(HTV) - Tập 8 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi đưa Hari Won, Lê Xuân Tiền, Jung Il Woo cùng Gia tộc R bước vào cuộc đua tìm “Ngôi sao của năm 2026” với loạt thử thách diễn xuất, nhập vai và ứng biến đầy bất ngờ.

Running Man - Chạy Ngay Đi | Tập 8: Hari Won, Lê Xuân Tiền và Jung Il Woo cùng tranh tài diễn xuất

Running Man - Chạy Ngay Đi | Tập 8: Hari Won, Lê Xuân Tiền và Jung Il Woo cùng tranh tài diễn xuất

Show nổi bật 09:02 19/09/2026

(HTV) - Hari Won, Lê Xuân Tiền và Jung Il Woo trở thành những gương mặt đặc biệt trong cuộc đua "Tôi là ngôi sao", cùng Gia tộc R trải qua loạt thử thách diễn xuất, ứng biến và xử lý tình huống bất ngờ.

Running Man 4 - Chạy Ngay Đi: Hành trình "lên bờ xuống nước" của Gia tộc R

Running Man 4 - Chạy Ngay Đi: Hành trình "lên bờ xuống nước" của Gia tộc R

Show nổi bật 08:03 16/09/2026

(HTV) - Từ những màn tranh tài trên phao nổi đến cuộc chiến dưới nước và thử thách đòi hỏi sự khéo léo, tập đặc biệt Running Man 4 - Chạy Ngay Đi mang khán giả trở lại với ba trò chơi nổi bật cùng những khoảnh khắc đáng nhớ của Gia tộc R.

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