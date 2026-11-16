Gia tộc R phục sát đất trước sự "ẩn giấu thân thủ" của ê-kíp sản xuất Running Man 4

Gia tộc R bước vào thử thách Vượt Tường

Trong hành trình truy tìm và tiêu diệt quái vật, biệt đội cựu siêu nhân của Gia tộc R tiếp tục đối mặt với nhiệm vụ mang tên Vượt Tường. Đây là thử thách đối kháng trực tiếp giữa các thành viên Gia tộc R và nhân sự ê-kíp sản xuất.

Theo luật chơi, mỗi lượt sẽ có một thành viên biệt đội tự chọn đối thủ trong đội ngũ sản xuất

Khi hiệu lệnh bắt đầu, cả hai phải nhanh chóng vượt qua sáu bức tường, tiến đến vị trí trung tâm để giành lấy bông phấn tẩm bột màu. Người lấy được bông phấn trước và tấn công vào mặt đối phương sẽ giành chiến thắng.

Diệu Nhi nhận kết cay đắng khi thi đấu với một thành viên ê-kíp người Hàn

Có tổng cộng tám lượt thi đấu. Nếu thắng ít nhất năm lượt, biệt đội nhận được hai gợi ý quan trọng về cách tiêu diệt quái vật. Với kết quả từ ba đến bốn điểm, đội chỉ nhận được một gợi ý. Nếu dưới ba điểm, nhiệm vụ sẽ thất bại.

Dàn nhân sự hậu trường khiến Gia tộc R bất ngờ

Ngay từ những lượt đầu, các thành viên đã không khỏi bất ngờ trước thể lực và tốc độ của đối thủ. Tám Trung lựa chọn đối đầu với anh Cảnh - thành viên ban biên tập. Dù được đồng đội cổ vũ nhiệt tình, Tám Trung vẫn phải nhận thất bại trước đối thủ tưởng chừng chỉ quen với công việc bàn giấy.

Tám Trung gục ngã trước anh Hiếu - thành viên ban biên tập Running man 4

Trong khi đó, Út Tuấn có màn đáp trả thành công khi vượt qua Hiếu, một thành viên ê-kíp. Những lượt đấu tiếp theo tiếp tục mang đến nhiều tình huống bất ngờ. Có người vốn làm công việc hậu trường, hỗ trợ sản xuất, nhưng khi bước vào cuộc chơi lại thể hiện khả năng vận động đáng nể.

Út Tuấn xuất sắc mang lại 1 điểm cho Gia tộc R khi chiến thắng bạn Hồng Hiếu - thành viên tổ sản xuất

Đặc biệt, những nhân sự quen thuộc với công việc biên tập, quay phim hay hỗ trợ trường quay đều khiến các thành viên Gia tộc R phải nhìn nhận lại. Không ít lời trêu chọc, cổ vũ và màn bình luận hài hước xuất hiện khi biệt đội liên tục gặp khó trước những đối thủ được đánh giá là "ẩn thân" trong ê-kíp.

Sáu Tút gáy quá sớm khi đối đầu với trợ lý của Hai Thành và cái kết

Sáu Tút lựa chọn đối đầu với bạn Mika - trợ lý của Hai Thành. Màn so tài nhanh chóng trở nên kịch tính khi cả hai liên tục tăng tốc, tranh giành lợi thế qua từng bức tường.

Sự quyết liệt của Mika khiến Sáu Tút thua trong sự bất ngờ

Khâm phục trước những "chân nhân ẩn thân"

Sau tám lượt thi đấu, biệt đội cựu siêu nhân chỉ giành được ba chiến thắng. Kết quả này giúp cả đội nhận được một gợi ý về quái vật: một bảng tên đặc biệt đang ẩn giấu bí mật quan trọng.

Tám Quân không thể vượt qua anh Cao Tín - đại diện nhóm quay phim

Dù không đạt thành tích như kỳ vọng, các thành viên vẫn dành sự khâm phục cho những nhân sự phía sau chương trình. Trấn Thành hài hước nhận xét đây là những "chân nhân ẩn thân chưa lộ tướng", bởi anh không nghĩ những người làm công việc văn phòng, biên tập hay hỗ trợ hậu trường lại có thể thi đấu đáng gờm đến vậy.

Hai Thành và Năm Phát là hai thành viên giành chiến thắng trước ê-kíp Running man 4

Thử thách Vượt Tường không chỉ tạo nên những màn tranh tài sôi nổi mà còn hé lộ một khía cạnh thú vị của ê-kíp sản xuất Running Man 4 - Chạy Ngay Đi. Đằng sau những công việc thầm lặng là những nhân tố sở hữu thể lực và tốc độ khiến cả Gia tộc R phải bất ngờ.

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