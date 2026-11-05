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Văn hóa - Giải trí

Từ "kỷ lục" của Running Man đến sức hút bền bỉ của gameshow Việt

DIỆU BÌNH, TẤN LỘC
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(HTV) - Bất chấp sự cạnh tranh từ các nền tảng số, gameshow truyền hình - tiêu biểu như Running Man Việt Nam - vẫn giữ vững sức hút lớn nhờ sự đầu tư chỉn chu, nội dung đổi mới và khả năng lan tỏa năng lượng tích cực.

Bí quyết chinh phục hàng triệu khán giả của các chương trình thực tế hiện nay

Từ "kỷ lục" của Running Man đến sức hút bền bỉ của gameshow Việt - Ảnh 1.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình thực tế giúp mang lại phút giây thư giãn và khẳng định khả năng linh hoạt của ngành giải trí

Dù các nền tảng giải trí số phát triển mạnh mẽ, gameshow truyền hình vẫn giữ vững vị thế trong đời sống văn hóa đại chúng. Nhờ sự đa dạng về thể loại, nội dung hấp dẫn và sự tham gia của dàn nghệ sĩ, các chương trình thực tế không chỉ mang lại phút giây thư giãn mà còn khẳng định khả năng linh hoạt thích ứng của ngành giải trí.

Sức mạnh từ kỷ lục triệu view và quy trình sản xuất chuyên nghiệp

Running Man Việt Nam vừa lập kỷ lục mới khi tập phát sóng gần nhất đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau 10 phút công chiếu và vượt mốc 5 triệu lượt xem sau 1 ngày trên YouTube. Đằng sau những con số ấn tượng này là sự đầu tư bài bản và năng lực sản xuất chuyên nghiệp của các đơn vị thực hiện.

Để sản xuất một tập phát sóng, ê-kíp phải chuẩn bị công phu qua nhiều khâu. Đội ngũ biên kịch Việt - Hàn phối hợp chặt chẽ từ khâu xây dựng kịch bản tổng thể đến từng chi tiết. Toàn bộ quá trình tiền kỳ, quay hình và hậu kỳ đều được đầu tư kỹ lưỡng để hoàn thiện sản phẩm chất lượng nhất.
Anh Nguyễn Minh Cảnh - Biên tập chương trình Running Man Việt Nam

Không chỉ mang lại tiếng cười, các gameshow còn tạo không gian kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả qua những thông điệp nhẹ nhàng. Việc chủ động thích ứng với xu hướng đa nền tảng giúp các chương trình duy trì sức hút bền bỉ. Qua đó, gameshow không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Nỗ lực của dàn nghệ sĩ cùng góc nhìn chuyên môn từ ê-kíp sản xuất

Theo anh Tony Trần - Phó Đạo diễn chương trình Running Man Việt Nam, yếu tố làm nên thành công của truyền hình thực tế là việc đặt nghệ sĩ vào các tình huống, thử thách thực tế. Sự ăn ý cùng tinh thần lăn xả, nỗ lực hết mình của dàn nghệ sĩ trong từng cảnh quay đóng vai trò quyết định tạo nên sức hút cho chương trình.

Mỗi tập phát sóng, chương trình đều đầu tư những bối cảnh mới hoành tráng cùng câu chuyện riêng biệt. Sự chỉn chu từ kịch bản, dàn dựng đến hậu kỳ thể hiện tinh thần làm nghề nghiêm túc của ê-kíp, với mong muốn mang đến cho khán giả một chương trình truyền hình thực tế thật sự chất lượng và thú vị.
Ca sĩ Quân A.P

Theo diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và diễn viên Quang Tuấn, sự ủng hộ nhiệt thành từ khán giả chính là món quà quý giá nhất dành cho Running Man Việt Nam. Việc giúp người xem xua tan mệt mỏi và tận hưởng những giây phút giải trí lành mạnh sau giờ làm việc là động lực lớn nhất để dàn nghệ sĩ cùng ê-kíp không ngừng nỗ lực lan tỏa năng lượng tích cực.

Không dừng lại ở tính giải trí, ê-kíp mong muốn truyền tải những thông điệp ý nghĩa về tinh thần đồng đội và ý chí vượt qua giới hạn bản thân. Bên cạnh tiếng cười, chương trình còn lồng ghép các yếu tố văn hóa, địa danh và con người Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước đến đông đảo khán giả.
Chị Trương Ngọc Thu Thanh - Giám đốc Công ty Cổ phần Forest Studio

Dù đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều loại hình nội dung mới, gameshow truyền hình vẫn duy trì sức hút nhờ liên tục đổi mới cách kể chuyện, nâng cao chất lượng sản xuất và thích ứng linh hoạt trên đa nền tảng. Quan trọng hơn, giá trị lâu dài của chương trình không chỉ thể hiện ở lượt xem kỷ lục, mà còn nằm ở khả năng lan tỏa năng lượng tích cực và truyền tải những thông điệp nhân văn sau mỗi hành trình.

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