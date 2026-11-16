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Trấn Thành, Diệu Nhi khiến cả Gia tộc R "khóc thét" với cú plot-twist cực gắt | Running Man 4

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Trấn Thành và Diệu Nhi bất ngờ lộ thân phận quái vật, đẩy các thành viên Gia tộc R vào cuộc chiến sinh tồn đầy căng thẳng. Cú plot-twist tại bệnh viện khiến biệt đội cựu siêu nhân phải khẩn trương tìm cách tiêu diệt thế lực bóng tối.

Trấn Thành, Diệu Nhi bất ngờ lộ diện là quái vật khiến Gia tộc R "khóc thét"

Trong tập 16 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi, biệt đội cựu siêu nhân nhận nhiệm vụ khám phá bệnh viện bị quái vật chiếm đóng. Những linh hồn bị bắt giữ đang ẩn náu khắp nơi, nắm giữ các manh mối quan trọng giúp các thành viên Gia tộc R xác định danh tính và tìm cách tiêu diệt thế lực bóng tối.

Trấn Thành, Diệu Nhi khiến cả Gia tộc R "khóc thét" với cú plot-twist cực gắt | Running Man 4- Ảnh 1.
Trấn Thành, Diệu Nhi khiến cả Gia tộc R "khóc thét" với cú plot-twist cực gắt | Running Man 4- Ảnh 2.

Qua quá trình điều tra, Gia tộc R phát hiện trong đội hình có hai quái vật hỗ trợ đang âm thầm trà trộn

Các gợi ý về đặc điểm cá nhân khiến mọi người liên tục suy luận, nghi ngờ lẫn nhau. Đáng chú ý, quái vật hỗ trợ có thể bị tiêu diệt bằng cách làm ướt bảng tên hoặc sử dụng thẻ phong ấn dán lên bảng tên.

Trấn Thành, Diệu Nhi khiến cả Gia tộc R "khóc thét" với cú plot-twist cực gắt | Running Man 4- Ảnh 3.
Trấn Thành, Diệu Nhi khiến cả Gia tộc R "khóc thét" với cú plot-twist cực gắt | Running Man 4- Ảnh 4.
Trấn Thành, Diệu Nhi khiến cả Gia tộc R "khóc thét" với cú plot-twist cực gắt | Running Man 4- Ảnh 5.

Cao trào xuất hiện khi Trấn Thành và Diệu Nhi bất ngờ bị phát hiện chính là hai quái vật

Khi thân phận của Hai Thành và Diệu Nhi được hé lộ, phong ấn lập tức bị phá vỡ. Quái vật bắt đầu đi săn, khiến các thành viên còn lại phải tháo chạy và tìm cách bảo vệ bản thân.

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Tư Ngọc, Năm Phát hợp sức hạ gục hai quái vật Trấn Thành, Diệu Nhi

Khi Trấn Thành và Diệu Nhi lộ diện là hai quái vật, Gia tộc R lập tức rơi vào thế nguy hiểm. Các thành viên phải nhanh chóng tìm cách phản công, đồng thời phối hợp để ngăn chặn màn truy đuổi của hai thế lực đáng gờm.

Trấn Thành, Diệu Nhi khiến cả Gia tộc R "khóc thét" với cú plot-twist cực gắt | Running Man 4- Ảnh 7.
Trấn Thành, Diệu Nhi khiến cả Gia tộc R "khóc thét" với cú plot-twist cực gắt | Running Man 4- Ảnh 8.
Trấn Thành, Diệu Nhi khiến cả Gia tộc R "khóc thét" với cú plot-twist cực gắt | Running Man 4- Ảnh 9.
Trấn Thành, Diệu Nhi khiến cả Gia tộc R "khóc thét" với cú plot-twist cực gắt | Running Man 4- Ảnh 10.

Trong cuộc chiến này, Tư Ngọc cùng Năm Phát đã phối hợp hạ gục hai quái vật

Trấn Thành bị tiêu diệt bằng nước thánh, trong khi Diệu Nhi bị loại bằng cách dán bùa lên bảng tên. Những màn đối đầu quyết liệt giúp Gia tộc R từng bước giành lại thế chủ động.

Gia tộc R hợp sức ghép đủ sáu mảnh bảng tên để tiêu diệt quái vật

Sau khi Trấn Thành và Diệu Nhi bị hạ gục, hai quái vật hỗ trợ được hồi sinh, lấy lại thân phận cựu siêu nhân. Sự trở lại này giúp biệt đội đoàn tụ, bổ sung lực lượng cho chặng chiến đấu cuối cùng.

Trấn Thành, Diệu Nhi khiến cả Gia tộc R "khóc thét" với cú plot-twist cực gắt | Running Man 4- Ảnh 11.
Trấn Thành, Diệu Nhi khiến cả Gia tộc R "khóc thét" với cú plot-twist cực gắt | Running Man 4- Ảnh 12.

Gia đình đoạn tụ tìm cách vô hiệu hóa sức mạnh quái vật

Lúc này, các thành viên cùng tập trung tìm đủ sáu mảnh ghép bảng tên, lắp ráp tại vị trí quy định ở tầng hai. Đây là nhiệm vụ then chốt để tiêu diệt hoàn toàn quái vật, khép lại cuộc chiến bảo vệ thế giới.

Trấn Thành, Diệu Nhi khiến cả Gia tộc R "khóc thét" với cú plot-twist cực gắt | Running Man 4- Ảnh 13.
Trấn Thành, Diệu Nhi khiến cả Gia tộc R "khóc thét" với cú plot-twist cực gắt | Running Man 4- Ảnh 14.
Trấn Thành, Diệu Nhi khiến cả Gia tộc R "khóc thét" với cú plot-twist cực gắt | Running Man 4- Ảnh 15.

Sau những màn phối hợp và truy đuổi căng thẳng, biệt đội cựu siêu nhân cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt quái vật và bảo vệ nền hòa bình

Chiến thắng khép lại bằng khoảnh khắc các thành viên cùng nhìn lại hành trình sát cánh bên nhau. Dù sức mạnh có thể suy giảm theo thời gian, tinh thần đoàn kết vẫn là điều giúp Gia tộc R vượt qua mọi thử thách. 

Kính mời quý khán giả đón xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=69A3WiqnuFc&t=3935s

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Trấn Thành, Diệu Nhi lộ thân phận quái vật, biệt đội cựu siêu nhân lao đao | Tập 16 Running man 4

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Diệu Nhi lăn xả xuất thần, "đập tan" mọi đối thủ để lật ngược thế cờ | Running man 4 - Chạy ngay đi

Diệu Nhi lăn xả xuất thần, "đập tan" mọi đối thủ để lật ngược thế cờ | Running man 4 - Chạy ngay đi

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