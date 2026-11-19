Giáo dục quyền con người, hình thành công dân có trách nhiệm
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giáo dục quyền con người đến năm 2030, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai nội dung này, giúp học sinh hiểu về quyền, nghĩa vụ công dân và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
Nhà cổ ở phường Thủ Dầu Một – dấu ấn văn hóa xưa
Mỗi vùng đất đều có những dấu ấn riêng được lưu giữ qua thời gian, không chỉ trong lịch sử hình thành và phát triển mà còn qua các công trình kiến trúc, không gian văn hóa còn hiện hữu đến hôm nay. Những ngôi nhà cổ tại phường Thủ Dầu Một là một phần di sản như thế. Trải qua hơn một thế kỷ, các công trình vẫn lưu giữ những giá trị kiến trúc, nghệ thuật đặc sắc, góp phần kể lại câu chuyện về một vùng đất giàu truyền thống văn hóa.
Thể thao khuấy động không khí du lịch Vũng Tàu
Sở hữu bờ biển dài, những cung đường ven núi đẹp, cùng hệ thống lưu trú và dịch vụ tập trung, Vũng Tàu từ lâu không chỉ được biết đến là một đô thị du lịch biển mà những năm gần đây còn trở thành địa điểm của nhiều giải đấu và sự kiện thể thao quy mô lớn.
Cuối năm nay, với việc được Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh chọn là nơi đăng cai nhiều môn thi đấu nhất tại Đại hội Thể duc- thể thao toàn quốc khu vực phía đông thành phố, phố biển những ngày cuối năm thêm nhộn nhịp, sôi động.
Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 19/11/2026