Giáo dục quyền con người, hình thành công dân có trách nhiệm

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giáo dục quyền con người đến năm 2030, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai nội dung này, giúp học sinh hiểu về quyền, nghĩa vụ công dân và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Học sinh, sinh viên hào hứng tham gia hoạt động tìm hiểu kiến thức pháp luật và quyền con người thông qua giao lưu tương tác ngoài trời, hướng tới mục tiêu hình thành thế hệ công dân có trách nhiệm

Nhà cổ ở phường Thủ Dầu Một – dấu ấn văn hóa xưa

Mỗi vùng đất đều có những dấu ấn riêng được lưu giữ qua thời gian, không chỉ trong lịch sử hình thành và phát triển mà còn qua các công trình kiến trúc, không gian văn hóa còn hiện hữu đến hôm nay. Những ngôi nhà cổ tại phường Thủ Dầu Một là một phần di sản như thế. Trải qua hơn một thế kỷ, các công trình vẫn lưu giữ những giá trị kiến trúc, nghệ thuật đặc sắc, góp phần kể lại câu chuyện về một vùng đất giàu truyền thống văn hóa.

Không gian nội thất gỗ chạm khắc, khảm xà cừ tinh xảo bên trong ngôi nhà cổ hơn một thế kỷ tại phường Thủ Dầu Một (TP. Hồ Chí Minh), lưu giữ giá trị kiến trúc và văn hóa truyền thống Nam Bộ

Thể thao khuấy động không khí du lịch Vũng Tàu

Sở hữu bờ biển dài, những cung đường ven núi đẹp, cùng hệ thống lưu trú và dịch vụ tập trung, Vũng Tàu từ lâu không chỉ được biết đến là một đô thị du lịch biển mà những năm gần đây còn trở thành địa điểm của nhiều giải đấu và sự kiện thể thao quy mô lớn.

Cuối năm nay, với việc được Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh chọn là nơi đăng cai nhiều môn thi đấu nhất tại Đại hội Thể duc- thể thao toàn quốc khu vực phía đông thành phố, phố biển những ngày cuối năm thêm nhộn nhịp, sôi động.

Các vận động viên tranh tài sôi nổi tại giải bóng chuyền bãi biển ở Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), góp phần khuấy động không khí thể thao và du lịch phố biển dịp cuối năm.

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 19/11/2026